Max Verstappen může změnit hru: Naděje Landa Norrise na titul znovu ožívá

Max Verstappen by mohl sehrát klíčovou roli v boji o titul a případně posunout Landa Norrise do výhodnější pozice.
Max Verstappen může v letošním boji o titul sehrát nečekanou roli a v určitých scénářích dokonce pomoci svému příteli Landu Norrisovi, pokud se mu podaří porazit týmového kolegu Oscara Piastriho.
McLaren vstupuje do posledních sedmi závodů sezóny s Piastrim a Norrisem na prvních dvou místech průběžného pořadí. Po Monze a Baku se rozdíl mezi nimi snížil na 25 bodů, částečně kvůli nepříliš vydařenému výkonu Norrise v Ázerbájdžánu.
Bývalý jezdec F1 Ralf Schumacher upozorňuje, že klíčovou roli hraje Verstappen a Red Bull, kteří v Itálii a Ázerbájdžánu zamezili McLarenu v získávání rozhodujících bodů. „Max je tady a může teď brát body, což dříve nebylo možné. To je v této situaci velmi důležité,“ řekl Schumacher pro Sky Deutschland.
Šestinásobný vítěz grand prix Ralf Schumacher zdůraznil, že pro Landa Norrise je zásadní, aby Verstappen bral body Oscarovi Piastrimu a ne jemu. „Pokud Lando odjede dobrý závod a Max skončí mezi ním a Piastrim, jeho šance na titul zůstává reálná,“ vysvětlil.
V Baku ale McLaren body ztratil. Piastri havaroval hned po startu a Norris uvízl ve vlaku DRS. Schumacher ocenil Norrisův bezchybný výkon, ale podotkl, že lepší kvalifikace mohla jeho šance výrazně zlepšit. „Z kvalifikace mohl vytěžit víc. Závod by pak vypadal jinak. Přesto odjel čistě a bez rizika. Klobouk dolů,“ dodal.
Podle Schumachera sice Piastriho chyba mohla Norrisovi trochu pomoct, ale šampionát zůstává otevřený. Verstappen tak může v roli rozhodujícího hráče zásadně ovlivnit nejen výsledek celé sezóny, ale i souboj obou jezdců McLarenu.
Max Verstappen si odbyl premiéru v GT3 na legendární Nordschleife, kde si dojel pro suverénní vítězství. Svět motorsportu je jeho výkonem uchvácen.
Cadillac F1 tým, který se chystá na svůj debut v sezóně 2026, oznámil významnou posilu v čele obchodní strategie.
Shovlin upozorňuje, že i při stejném nátěru vozů bude možné rozlišit jednotlivé týmy. Některé detaily se mohou zdát podobné, ale postupně se odhalí, kdo dokáže vytěžit maximum z dostupných možností.
Lewis Hamilton oznámil smutnou zprávu o svém psu Rosceovi, který podlehl krátké nemoci. Jezdec se dojemně rozloučil se svým věrným společníkem.
I přes ujištění Freda Vasseura, že Lewis Hamilton se letos dostane na pódium, britský jezdec zůstává realistický. Podle něj jedno nebo dvě pódia nemají zásadní vliv na šance v boji o mistrovský titul.
Lewis Hamilton sice ovládl sprint v Číně, ale v klasických závodech zatím na stupně vítězů nevystoupil. Carlos Sainz mezitím ve Williamsu potvrzuje svou formu a pravidelně sbírá body. Güenther Steiner otevřeně komentoval, jak situaci vidí ze svého pohledu.
Max Verstappen znovu vyjádřil přání dokončit celou kariéru ve Formuli 1 v barvách Red Bullu. Jeho manažer Raymond Vermeulen ale upozorňuje, že k tomu dojde jen za určitých okolností.
Max Verstappen si při debutu v závodě GT3 na Nürburgringu připsal s kolegou Chrisem Lulhamem vítezství.
Před pěti lety prožil Romain Grosjean nejděsivější nehodu své kariéry. Nyní se vrátil do kokpitu a jeho emotivní reakce ukazuje, jak moc pro něj tento návrat znamenal.
Nově zvolený papež Lev XIV. přivítal ve Vatikánu šéfa Ferrari Johna Elkanna, který, jak už bývá tradicí nepřišel k hlavě církve s prázdnou.
Güenther Steiner se nechal slyšet o možném návratu Christiana Hornera do F1, ale jeho plány zůstávají zahalené tajemstvím.