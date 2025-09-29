Max Verstappen může změnit hru: Naděje Landa Norrise na titul znovu ožívá

Max Verstappen po zisku pole position v Baku
Max Verstappen po zisku pole position v Baku, foto: Red Bull Content Pool
Josef Mráček VČERA 16:08
Max Verstappen by mohl sehrát klíčovou roli v boji o titul a případně posunout Landa Norrise do výhodnější pozice.

Max Verstappen může v letošním boji o titul sehrát nečekanou roli a v určitých scénářích dokonce pomoci svému příteli Landu Norrisovi, pokud se mu podaří porazit týmového kolegu Oscara Piastriho.

McLaren vstupuje do posledních sedmi závodů sezóny s Piastrim a Norrisem na prvních dvou místech průběžného pořadí. Po Monze a Baku se rozdíl mezi nimi snížil na 25 bodů, částečně kvůli nepříliš vydařenému výkonu Norrise v Ázerbájdžánu.

Bývalý jezdec F1 Ralf Schumacher upozorňuje, že klíčovou roli hraje Verstappen a Red Bull, kteří v Itálii a Ázerbájdžánu zamezili McLarenu v získávání rozhodujících bodů. „Max je tady a může teď brát body, což dříve nebylo možné. To je v této situaci velmi důležité,“ řekl Schumacher pro Sky Deutschland.

Lewis Hamilton

Lewis Hamilton šokuje fanoušky smutnou zprávou o Roscoevi

Šestinásobný vítěz grand prix Ralf Schumacher zdůraznil, že pro Landa Norrise je zásadní, aby Verstappen bral body Oscarovi Piastrimu a ne jemu. „Pokud Lando odjede dobrý závod a Max skončí mezi ním a Piastrim, jeho šance na titul zůstává reálná,“ vysvětlil.

V Baku ale McLaren body ztratil. Piastri havaroval hned po startu a Norris uvízl ve vlaku DRS. Schumacher ocenil Norrisův bezchybný výkon, ale podotkl, že lepší kvalifikace mohla jeho šance výrazně zlepšit. „Z kvalifikace mohl vytěžit víc. Závod by pak vypadal jinak. Přesto odjel čistě a bez rizika. Klobouk dolů,“ dodal.

Podle Schumachera sice Piastriho chyba mohla Norrisovi trochu pomoct, ale šampionát zůstává otevřený. Verstappen tak může v roli rozhodujícího hráče zásadně ovlivnit nejen výsledek celé sezóny, ale i souboj obou jezdců McLarenu.

