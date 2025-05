Nejistá budoucnost Russella: Co stojí za tichým vyčkáváním Mercedesu?

Začátek letošní sezóny přinesl pro George Russella solidní výsledky. Britský jezdec, který nyní drží čtvrtou příčku v šampionátu jezdců za duem McLarenu a suverénem posledních let Maxem Verstappenem, se v letošním roce profiluje jako stabilní opora Mercedesu. Přesto zůstává kolem jeho budoucnosti ve stáji z Brackley několik nezodpovězených otázek.

Russellův současný kontrakt s Mercedesem vyprší na konci sezóny 2025. Vzhledem k odchodu Lewise Hamiltona do Ferrari se logicky očekávalo, že Mercedes urychleně zajistí budoucnost svého nejzkušenějšího pilota. Namísto očekávané rychlé dohody o prodloužení smlouvy zavládlo ze strany Mercedesu překvapivé mlčení, a právě to živí spekulace, že si tým záměrně nechává otevřená vrátka. Jednou z možných variant, o níž se v paddocku intenzivně hovoří, je potenciální příchod Maxe Verstappena.

Bývalý pilot Formule 1 a současný expert Sky Sports Martin Brundle označil situaci kolem George Russella za zvláštní. „George jezdí opravdu výborně a zatím nemá smlouvu na příští rok, alespoň pokud víme,“ řekl. Překvapuje ho, že Mercedes s jezdcem stále neuzavřel novou dohodu. „Je to zvláštní. Když se o tom bavím s lidmi z týmu, připomínají mi, že nejsou jen jeho zaměstnavatelé, ale také jeho manažeři,“ dodal Brundle a naznačil, že tým možná záměrně vyčkává a nechává si prostor pro různé možnosti, informuje deník Marca.

Podle něj si Russell nový kontrakt zaslouží. „George využívá naplno všechno, co má k dispozici,“ říká Brundle. „Pokud Mercedes najde ještě desetinu nebo dvě a přiblíží se McLarenu, bude tam s nimi bojovat.“

V zákulisí se spekuluje, že Mercedes odkládá rozhodnutí o budoucnosti George Russella, aby počkal na vývoj situace kolem Maxe Verstappena. Pokud by Verstappen projevil zájem o přestup, mohl by to znamenat, že Russell bude muset hledat nové angažmá, například v Red Bullu, i když zůstává nejisté, co se skutečně stane.

Mercedes se tak ocitá v těžké pozici, kde balancuje mezi loajalitou k aktuálním jezdcům, dlouhodobou strategií a tím, co by mohl přinést potenciální příchod Verstappena. Pro Russella, přestože jeho výkony jsou vynikající, to znamená stále otevřenou otázku, co bude dál. Jeho budoucnost je v tuto chvíli plná otazníků a nezůstává jisté, zda bude pokračovat v barvách Mercedesu.