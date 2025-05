Alonso i po nezdarech neztrácí naději: Cílem je vyhrát titul v roce 2026

Velká cena v Miami přinesla pro Aston Martin zatím nejslabší výsledek této sezóny. Fernando Alonso dojel patnáctý, jen těsně před týmovým kolegou Lancem Strollem a téměř dvacet sekund za čtrnáctým Hülkenbergem. Pro zkušeného španělského jezdce, který stále čeká na první bod, to byl nepříjemný víkend. V sobotním sprintu navíc tým nezvládl správně načasovat přezutí na suché pneumatiky a přišel tak o jednu z mála šancí na letošní body.

„Realita je mi jasná, bolelo to už v sobotu a bude to bolet ještě hodně dní,“ řekl Alonso pro deník AS. „V sezóně budou čtyři, možná pět příležitostí na body. Jednu jsme ztratili v Austrálii kvůli mojí chybě, další v Číně kvůli problémům s brzdami a teď i v Miami kvůli špatnému rozhodnutí. Jsou to tři promarněné šance. Možná přijdou ještě jedna nebo dvě další, tak snad je zvládneme využít.“

Přestože výkonnost zatím není ideální, tým zůstává klidný a drží se stanoveného plánu. Do závodu v Imole by měly dorazit nové díly, pokud se vše stihne připravit včas. Pro Monako se chystají úpravy specifické pro městský okruh a v Barceloně se očekávají změny kvůli nové technické směrnici, která omezuje pružnost aerodynamických prvků. Od léta se pak počítá s menšími vylepšeními a s testováním komponent pro vůz určený pro sezonu 2026.

Právě rok 2026 zůstává hlavním cílem týmu. Alonso si nadále stojí za svým: „Cílem je vyhrát titul v roce 2026. Posouváme se tím směrem? To zjistíme až příští únor. Máme nového špičkového designéra, nový aerodynamický tunel a bohužel nás letos čeká 19 závodů, kdy pravděpodobně nebudeme bodovat a i tak budeme muset být pozitivní. Chápu, že to fanouškům může znít nelogicky, ale my tomu věříme.“

Jedním z klíčových momentů víkendu bylo špatné rozhodnutí v sobotním sprintu, kdy tým příliš dlouho otálel s přezutím Alonsa na suché pneumatiky. Technický šéf Andy Cowell později přiznal, že strategie nevyšla: „Fernando byl na bodech, Lance ne, takže jsme riskovali s ním. Čekali jsme na možný výjezd safety caru, ale ten nepřišel. S odstupem víme, že jsme měli zastavit dřív, ale rozhodnutí se v těchto podmínkách dělají těžko.“

Přestože se tým snaží udržet pozitivní atmosféru, letošní vůz AMR25 zatím nenaplňuje očekávání a představuje velkou výzvu pro celý tým. Alonso však zůstává klidný a věří svým výkonům: „V pátek jsem se dostal do Q3 s autem, které pak v neděli ztrácelo dvacet sekund. V sobotu jsem bojoval o pódium v náročných podmínkách. Vím, co ve mně je, a nejsem znepokojen.“