Nejen šampionem na trati: Hamilton udělal z módy součást závodního světa

Když Lewis Hamilton v roce 2007 začínal ve Formuli 1, přišel do týmu McLaren, kde byla přísná pravidla a na osobitost se moc nehledělo. Pod vedením Rona Dennise se nosila jen závodní kombinéza, týmové oblečení nebo formální oblek. Pro mladého Hamiltona, který měl rád pouliční módu a vlastní styl, to znamenalo potlačit svou osobnost a přizpůsobit se tomu, co se od něj čekalo.

V novém rozhovoru pro Vogue otevřeně vzpomíná na chvíle, kdy se před odchodem z domu převlékal do uhlazeného oblečení, jen aby se v autě opět přepnul do „baggy, swagged-out“ stylu, který byl jemu bližší. „Cítil jsem, že musím zapadnout,“ říká dnes s odstupem sedminásobný šampion.

Postupem času ale nabral sebevědomí, úspěchy na trati mu daly prostor být sám sebou i mimo kokpit. Přechod z týmových sad do světla módních reflektorů však nebyl jednoduchý. „Byla to výzva. Ale F1 mě nemohla jen tak vyškrtnout kvůli tomu, co mám na sobě,“ popisuje Hamilton rozhodující moment, kdy začal bourat stereotypy.

Z jeho každodenní cesty paddockem se stala přehlídka stylu, která inspirovala i ostatní. Dnes se vedle něj módně vyjadřují i další jezdci, jako Zhou Guanyu nebo Charles Leclerc. Co na tom, že to zpočátku vyvolalo odpor – Hamilton dokázal, že i ve světě motorsportu může móda být součástí identity. A jak se říká, napodobování je nejupřímnější forma lichotky.