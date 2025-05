Nehoda, vztek a omluvy: Tsunoda si po nárazu do zdi sype popel na hlavu

Yuki Tsunoda se omluvil svému týmu Red Bull po zbytečné a podle vlastních slov hloupé nehodě v kvalifikaci na Velkou cenu Emilia Romagna, kvůli které odstartuje nedělní závod z poslední pozice.

Japonský jezdec havaroval v první části kvalifikace v Imole, když ztratil kontrolu nad svým vozem RB21 a tvrdě narazil do vnitřní bariéry. Po incidentu byl odvezen do zdravotního střediska na preventivní prohlídku, ze které byl ještě během kvalifikace propuštěn.

Jakmile dostal od lékařů zelenou, převzal Tsunoda odpovědnost za svou chybu.

„Jo, byl jsem fakt hloupý… tlačit to takhle,“ přiznal. „Bylo to strašně těžké, udělali jsme spoustu změn na autě. A tlačit tak moc, aniž bych měl auto dostatečně v rukou... prostě zbytečné. V tak rané fázi kvalifikace to nebylo potřeba.“

Když opadl první šok, Tsunoda otevřeně přiznal, jak se cítil. „Hodně jsem se styděl, byl jsem zklamaný a frustrovaný,“ řekl. Pro japonského pilota šlo navíc o první nehodu v Q1 po čtyřech letech – naposledy havaroval v úvodní části kvalifikace právě v Imole, v roce 2021.

Mechaniky týmu Red Bull teď čeká dlouhá noc. Vůz je silně poškozený a jeho příprava na nedělní závod bude časově i technicky náročná.

„Ještě jsem s nimi nemluvil, ale jediné, co teď můžu udělat, je omluvit se,“ dodal Tsunoda. „Auto je hodně poškozené, budou s tím mít spoustu práce. A je to naprosto zbytečné.“

Zatímco Tsunodu čeká start z poslední řady, jeho týmový kolega Max Verstappen vyjede do závodu z první řady, hned za McLarenem Oscara Piastriho.