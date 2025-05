Domácí debakl pro Ferrari: Leclerc se omlouvá, Hamilton kroutí hlavou

Ferrari se v kvalifikaci na domácí Velkou cenu Emilia Romagna ocitlo v naprosté ztrátě. Charles Leclerc se po svém jedenáctém místě omluvil fanouškům Tifosi. „V první řadě se musíme omluvit, protože tento tým provází obrovská vášeň, ale my pak nepostoupíme přes Q2. Bolí to. Věřte mi, uvnitř týmu nás to opravdu bolí. Taková úroveň výkonu je nepřijatelná a musíme na to zareagovat.“

Ještě hůře dopadl jeho týmový kolega Lewis Hamilton, který skončil dvanáctý. Přestože rozdíl mezi nimi byl menší než v předchozích závodech, výsledek znamená historicky nejhorší kvalifikační výkon Ferrari v Imole od roku 1980, kdy se tu jelo poprvé.

Zatímco kdysi dokázal Gilles Villeneuve s tehdy neohrabaným Ferrari 126CK získat pole position, tentokrát se červené vozy nedostaly ani do závěrečné části kvalifikace. Leclerc se netajil frustrací z vývoje a výkonnosti vozu SF-25. „Opakuju to pořád dokola. V tom autě prostě není výkon. Nemá potenciál, jaký bychom si přáli. Musíme být lepší.“

Páteční tréninky přinesly problémy s brzdami, které se sice v sobotu podařilo částečně vyřešit, ale limity vozu na trati v Imole byly očividné. Oba piloti ztráceli hlavně v pomalých zatáčkách. Například ve Variante Alta Leclerc chyboval při výjezdu po předchozím nedotáčivém nájezdu. Data ukázala, že Ferrari bylo v těchto místech až o dvanáct kilometrů za hodinu pomalejší než například Williams Alexe Albona, který Leclerca vyřadil z první desítky.

Hamilton byl po neúspěchu viditelně zklamaný. „Cítím se hrozně. Udělali jsme během víkendu spoustu pozitivních kroků a auto se chovalo líp. Brzdy byly lepší, rovnováha výborná. Ale na nových pneumatikách jsem prostě neměl žádný další grip. Nemohl jsem jet rychleji.“

Zarážející bylo, že jeho druhý pokus v druhé části kvalifikace byl pomalejší než ten první. Pokud je problémem to, že SF-25 nedokáže správně zahřát měkké gumy, tedy nejměkčí směs v nabídce Pirelli, jde o vážný signál. Zatímco ostatní týmy bojovaly s přehříváním směsi, Ferrari se ji nedokázalo ani dostat do provozního okna.

Aston Martin zvolil středně tvrdou směs a s ní dokázal Fernando Alonso zajet pátý čas, zatímco Ferrari tuto možnost podle Leclerca ani nezvažovalo. „To pro nás nebylo reálné. Navíc oni i tak jezdí skvělé časy.“

Scuderia chystá nové díly pro nadcházející závod ve Španělsku, ale Leclerc k tomu dodal: „To bude muset být sakra dobrý upgrade, jestli to má být zlom.“ Fanoušci Ferrari si však dobře pamatují, že novinky často nedokázaly přinést očekávaný výkon nebo zkomplikovaly ovladatelnost.

Momentálně to vypadá, že Ferrari narazilo na své limity. „Můžu bojovat, jak chci,“ řekl Leclerc. „Ale zázraky dělat nemůžu. To je to, co to auto nabízí.“