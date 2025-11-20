Nečekaný obrat Landa Norrise: Pilot McLarenu vysvětluje klíč k úspěchu

Ještě během sezony to vypadalo, že Oscar Piastri má nad týmovým kolegou v McLarenu navrch. Před závěrečnými závody se však situace změnila a iniciativa v boji o úspěch nyní leží na straně Landa Norrise.
Na konci srpna to pro McLaren vypadalo hodně špatně. Lando Norris musel odstoupit z GP Nizozemska kvůli úniku oleje a na Oscara Piastriho, který v Zandvoortu vyhrál, tak najednou ztrácel už 34 bodů. Vypadalo to, že boj o titul je téměř rozhodnutý a Norris je z kola venku.
Piastri byl v té době ve skvělé formě. Získal své sedmé vítězství v sezoně, navíc po sérii pěti pódií za sebou. Mnozí si říkali, že tak dobře rozjetou cestu za titulem už snad ani nemůže ztratit.
Proto působil vývoj sezony překvapivě, protože v předchozích dvou letech byl to spíše Norris, kdo ve vzájemném porovnání dominoval. Jenže rok 2025 přinesl změnu. Norris se trápil se stylem jízdy, který nový McLaren MCL39 vyžadoval. Auto potřebovalo plynulé a klidné vedení, zatímco Norris preferuje agresivní pozdní brzdění a otevřené nájezdy do zatáček. Kvůli tomu nedokázal zpočátku využít plný potenciál vozu.
Zatímco Piastri do sezony vstoupil ve velkém stylu a vyhrál čtyři z prvních šesti závodů, Norris se více hledal a připsal si jen jednotlivé výsledky. „Je těžké neodvést lepší práci, než jakou jsem předváděl na začátku sezony. Měl jsem prostě problémy,“ přiznal Norris. Situace se ale postupně začala výrazně obracet.
Po vítězství v Zandvoortu se Piastriho forma úplně zastavila. Od té doby už ani jednou nevyhrál a na pódium se dostal jen jednou. Norris naopak vyhrál dva závody a ve všech šesti následujících velkých cenách Piastriho porazil. Díky tomu vede tři závody před koncem šampionátu o 24 bodů a před Las Vegas je jeho pozice silnější než kdy dřív.
„To, kde jsem teď, je výsledkem mentální práce,“ vysvětlil Norris v Las Vegas. „Jsem v téhle pozici díky tomu, jaký byl začátek sezony. Jsem vlastně rád, že byl tak špatný. Těžké chvíle mě naučily být pozitivnější, soustředit se a pracovat na věcech, které mě dostaly do mnohem lepší formy.“
Norris dlouhodobě přiznává, že psychika hraje ve Formuli 1 obrovskou roli. Už po své debutové sezoně říkal, že tlak na devatenáctiletého nováčka byl obrovský. I letos připustil, že na začátku sezony o sobě často pochyboval a příliš řešil názory ostatních. Proto ztrátu v Zandvoortu nebere jako zlomový moment.
„Už po závodě v Zandvoortu jsem nebyl úplně skleslý,“ popsal. „Nebyl jsem nadšený, to ne, ale věděl jsem, že tempo je pořád silné. Změna začala už předtím. Zandvoort byl jen krok zpět, ne začátek obratu.“ Díky tomu dokázal situaci rychle zpracovat a mentálně ještě zesílit.
Velmi mu pomohl i tým lidí kolem něj. Norris se naučil nebýt na sebe tak přísný a k lepší formě přispěly také úpravy na voze, například nové zavěšení před závodem v Kanadě. Kombinace osobní práce a technických vylepšení tak zachránila sezonu, která se ze začátku vůbec nevyvíjela dobře.
Ačkoliv teď má v šampionátu pohodlnou výhodu a matematicky může získat titul, i když by Piastri vyhrál všechny zbývající závody, Norris nechce nic měnit. Když se ho zeptali, jestli zvolí opatrnější strategii podobnou té, kterou v roce 2016 použil Nico Rosberg, odpověděl jasně: „To, co mi fungovalo poslední víkendy, je jet naplno, vyhnout se problémům a držet se vepředu. Nepřemýšlím tak, že mi něco stačí. Do Vegas jedu vyhrát. Do Kataru taky. A takhle pojedu až do konce.“
