Nečekaný hrdina GP Číny: Antonelli se potýkal s vážnými problémy vozu

Anketa „Jezdec dne“ bývá často spíše otázkou popularity, ale tentokrát si nováček Andrea Kimi Antonelli ocenění skutečně zasloužil, i když se to na první pohled nemusí zdát. Přestože dojel na osmém místě, jeho výkon byl obdivuhodný – musel se totiž vypořádat s vážně poškozenou podlahou vozu, což výrazně ovlivnilo jeho rychlost a ovladatelnost.

Šéf Mercedesu Toto Wolff mu po závodě pogratuloval, což u některých vyvolalo pochybnosti. Data však jasně ukázala, že Antonelli závodil se značně omezeným výkonem. Poškození pravděpodobně způsobil úlomek z Ferrari Charlese Leclerca, který hned v úvodním kole kolidoval se svým týmovým kolegou Lewisem Hamiltonem.

Mercedes se rozhodl Antonellimu neprozradit skutečný důvod problémů až do pozdější fáze závodu. „Měl rozsáhlé poškození podlahy,“ uvedl Wolff na tiskové konferenci. „Nejsme si jistí, jestli přejel část Leclercova předního křídla, ale měl v podlaze obrovskou díru a chyběly mu i titanové pláty. S ohledem na to, že jel s výrazně poškozeným vozem, udržel se, dojel osmý, nestěžoval si a prostě dělal svou práci – ukazuje to jeho vyspělost a potenciál.“

Antonelli sám cítil, že s autem není něco v pořádku od prvního kola. „Včera byla největším limitem přední levá pneumatika, dnes to byla zadní po celou dobu – což bylo zvláštní, přišlo mi to opravdu divné,“ řekl pro Sky Sports F1.

Trať v Šanghaji je atypická v tom, že více zatěžuje přední nápravu, což zvyšovalo Antonelliho problémy. „Bylo opravdu těžké držet krok, snažil jsem se co nejvíc šetřit zadní pneumatiky,“ dodal. „Z mentálního hlediska to byla dobrá zkušenost, dobrá lekce, protože to byl těžký závod.“

Navzdory bojům na trati a ztrátě pozic během pit stopů nakonec získal Antonelli další dvě místa po závodě, když byli oba jezdci Ferrari diskvalifikováni – Leclerc kvůli podváze monopostu a Hamilton kvůli nelegálnímu opotřebení plátu podlahy.