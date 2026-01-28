Nečekaná rána pro Red Bull. Nehoda Isacka Hadjara má rozsáhlé následky

Isack Hadjar v Red Bullu RB22
Isack Hadjar v Red Bullu RB22, foto: Red Bull Content Pool
Dominik Sysel DNES 12:15
Red Bull zatím nemá jasno, kdy jeho RB22 znovu vyjede na trať v Barceloně poté, co Isack Hadjar sjel z trati a narazil do bariéry. Tým se nyní věnuje opravě vozu a pečlivě plánuje další testovací jízdu s ohledem na počasí a omezený počet testovacích dní.

V Barceloně pokračují předsezonní testy třetím dnem, přičemž Red Bull zatím neví, kdy jejich RB22 znovu vyjede na trať po nehodě Isacka Hadjara. K incidentu došlo ke konci druhého dne, když francouzský jezdec sjel z trati v sedmnácté zatáčce a narazil do bariéry, čímž vůz utrpěl poškození, právě v době, kdy tým testuje novou generaci monopostů a připravuje se na nadcházející sezónu Formule 1.

Nepříjemný moment přišel jen den poté, co Hadjar zaznamenal nejlepší čas pro svůj nový tým. Jeho výkon ukázal, že rychle našel rytmus a dokáže poskytovat cennou zpětnou vazbu pro inženýry.

Úterní testování se odehrávalo převážně na mokré trati, což představovalo další výzvu pro jezdce. Mokrá vozovka testovala jejich schopnosti adaptace na nové auto a limitovala možnosti týmu zkoušet různá nastavení.

Isack Hadjar během testů v Barceloně s Red Bullem RB22

Úterní drama Red Bullu: Isack Hadjar skončil v bariéře

Po nehodě se pozornost Red Bullu okamžitě přesunula na opravu vozu, aby mohl monopost co nejdříve znovu vyjet. „Nebyla šance vyzkoušet suché pneumatiky, ale získali jsme hodně zkušeností na mokru,“ řekl šéf týmu Laurent Mekies.

„Bohužel to nedopadlo podle představ. Hlavní je, že je Isack v pořádku. Uděláme maximum, aby auto bylo připravené na další test. Podmínky byly odpoledne velmi obtížné, takže je škoda, že to skončilo tímto způsobem, ale to je součást hry,“ dodal Mekies.

Mekies připomněl, že předchozí den byl pro tým velmi pozitivní. „Včera byl pro Isacka velmi dobrý den z hlediska počtu kol, která mohl odjet, a také pokud jde o jeho učení a zpětnou vazbu pro inženýry.“

Red Bull měl vůz k dispozici v pondělí a úterý, což znamená, že tým má tento týden k dispozici pouze jeden další den na testování. S předpovědí nepříznivého počasí musí Red Bull pečlivě zvažovat, kdy vůz znovu vyjede, aby test opustil v co nejlepší kondici.

„Checklist je příliš dlouhý, než aby se dal zvládnout za pár dní v Barceloně,“ vysvětlil Mekies. „Vždy jde o stanovení priorit a o flexibilitu, přizpůsobení programu podle toho, jak se objeví problémy, nebo když najdete zajímavý směr, který byste měli sledovat. Máme jen jeden den, takže musíme tuto kartu zahrát velmi opatrně.“

Podle informací RacingNews365 se Red Bull rozhodl, že ve středu vůz na trať nepustí, zatímco provádí důkladné hodnocení a opravy po úterní nehodě. Mekies ale zdůraznil, že i přes komplikace je dosavadní testování pozitivní. „Podmínky byly odpoledne velmi obtížné, takže je škoda, že to skončilo tímto způsobem, ale to je součást hry. Tyto problémy přišly po velmi pozitivním dni včera, pokud jde o počet kol, která Isack mohl absolvovat, a také jeho učení, rozvoj a zpětnou vazbu pro inženýry.“

