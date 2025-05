Nečekaná absence: Toto Wolff nebude u závodu v Imole

Šéf týmu Mercedes Toto Wolff tento víkend chybí na Velké ceně Emilia-Romagna v Imole. Rozhodl se zůstat ve Spojených státech, aby mohl oslavit promoci svého syna a být s rodinou u tohoto důležitého životního okamžiku.

Třiadvacetiletý Benedict Wolff totiž právě absolvuje studium na University of Southern California. Toto Wolff tak zůstal v USA po předchozím závodním víkendu v Miami, aby se mohl zúčastnit promoce a podpořil syna při tomto důležitém okamžiku. Tento krok jasně ukazuje, že i ve světě vrcholového motorsportu si někteří lídři stále dokážou najít čas na rodinu.

Wolff dlouhodobě upozorňuje na potřebu budovat uvnitř týmu strukturu, která umožní manažerům i dalším členům občas vynechat některé závody. V rozhovoru pro média v roce 2023 k tomu řekl: „Cílem je vytvořit strukturu, která bude funkční i do budoucna. Je to moje odpovědnost vůči týmu. Co kdyby mi z nebe spadl kámen na hlavu? Co pak? Proto bych si přál, aby se jednou stalo normou, že nebudu jezdit na všech 24 závodů, ale třeba jen na 15.“

Současně ale ujistil, že o odchodu z Formule 1 zatím neuvažuje. Jak přiznal, během náročné sezony 2020 zvažoval, zda nezměnit směr a nevrátit se ke své původní profesi ve světě financí.

„Byl jsem psychicky i fyzicky vyčerpaný a skutečně jsem přemýšlel, jestli zůstat aktivní, nebo se stáhnout do pozadí jako akcionář. Nakonec jsem si ale uvědomil, že chci pokračovat. Mám vášeň jak pro finance, tak pro motorsport a právě jejich propojení je to, co mě na mé práci stále baví a co přináší hodnotu týmu,“ vysvětlil Wolff.

Rakouský manažer také opakovaně varoval před dalším rozšiřováním kalendáře F1. V loňském rozhovoru pro ORF řekl: „Už jsme za hranicí. Lidé jako já cestují v pohodlí, ale mechanici, kteří staví a rozebírají auta, létají ekonomikou. Když se podíváte na jejich tváře, je jasné, že to už dál nejde.“

Na místě Wolffa v Imole převzal týmové povinnosti Bradley Lord, dlouholetý šéf komunikace Mercedesu. Stejně jako při několika minulých příležitostech, i tentokrát se postará o běžný provoz týmu během víkendu.

Navzdory své nepřítomnosti zůstává Wolff v kontaktu se stájí, Mercedes na sociálních sítích sdílel moment, kdy se přes videohovor spojil s Georgem Russellem a mladým jezdcem z akademie, Andreou Kimim Antonellim. Po krátkém pracovním briefingu už ale zamířil za rodinou, aby si naplno užil tento osobní okamžik.