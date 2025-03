Návrat legendy? F1 zvažuje oživení motorů V10

Po přechodu na novou specifikaci motorů V6 a hybridního pohonu v poměru 50/50 mezi spalovacím motorem a elektrickou energií v roce 2026 by mohla Formule 1 přistoupit k dalšímu zásadnímu kroku, jak naznačil prezident FIA Ben Sulayem a CEO F1 Stefano Domenicali již minulý rok. Tentokrát se mluví o návratu motorů V10, které zmizely po roce 2005. Fernando Alonso je posledním jezdcem současného pole, který s nimi zažil vítězství, když s V10 vybojoval svůj první titul mistra světa proti Kimimu Räikkönenovi. Ovšem návrat těchto motorů není příliš pravděpodobný, minimálně do let 2030–2039, informuje deník Marca.

Nikolas Tombazis, ředitel pro monoposty FIA, na tiskové konferenci v Šanghaji nevyloučil možnost návratu V10. "Měli bychom se zaměřit na otázku, zda chceme v budoucnu změnit typ motoru. To je klíčová otázka pro budoucnost sportu," uvedl.

Pokud by byla odpověď pozitivní, otevřela by se otázka, co se bude dít v přechodném období. Tombazis dodal, že zjednodušení motorů a snížení nákladů jsou v současnosti důležitými faktory, a že současné motory jsou příliš nákladné. "Progres v oblasti udržitelných paliv naznačuje, že motory by mohly být jednodušší. To je něco, co se diskutuje s výrobci pohonných jednotek," upřesnil Tombazis.

Alonso se k návrhu vrátil s určitou opatrností. "Je těžké se k tomu vyjádřit. Nejsem si jistý," přiznal. "Miluji éru motorů V10 a V8, ten zvuk, ale nyní žijeme v jiném světě, máme motor, který spotřebuje jen třetinu paliva ve srovnání s těmi minulými," řekl. Podle něj je těžké vracet se k něčemu, co patří do minulosti. "Nemůžeme ignorovat současnost. Máme skvělý motor, který je efektivní," dodal. "Je to rozhodnutí pro FIA a FOM. Jako piloti chceme ten nejrychlejší vůz, nezáleží na tom, jaký motor v něm je. Je těžké si představit, že bychom se vrátili k něčemu, co by nás vrátilo zpět," uzavřel Alonso.

Lewis Hamilton naopak vyjádřil více optimismu ohledně návratu motorů V10. "Není tajemstvím, že V6 nikdy nezněly skvěle. Když jsem poprvé přišel na závod F1 v roce 1996, vzpomínám si, jak jsem cítil vibrace při průjezdu Michaela Schumachera," řekl Hamilton. "Pokud bychom se mohli vrátit k těmto motorům se skvělým zvukem a zároveň udrželi udržitelnost, proč ne?" dodal. Hamilton se rovněž vyjádřil k přechodu z V10 na V6: "Byl to zajímavý krok. Pokud bychom se zaměřili více na udržitelná paliva, myslím, že by to bylo lepší," uzavřel.

Diskuze o návratu motorů V10 do F1 je tedy otevřená a jak vidno, rozdílné názory mezi jezdci ukazují, že toto téma není zdaleka uzavřeno.