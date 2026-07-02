Lewis Hamilton odhalil nečekanou výhodu u Ferrari. Charles Leclerc ji nemá

Lewis Hamilton pobavil fanoušky přáním seskočit padákem na Red Bull Ring. Charles Leclerc následně prozradil, že Ferrari mu podobnou aktivitu nepovoluje. Oba jezdci zároveň varovali, že Ferrari může kvůli slabší maximální rychlosti a pohonné jednotce znovu ztrácet i při GP Británie.
Před začátkem závodního víkendu v Rakousku pobavili Lewis Hamilton a Charles Leclerc fanoušky nečekanou konverzací o aktivitách mimo závodní okruh. Sedminásobný mistr světa prozradil, že jeho snem je jednou seskočit padákem přímo na Red Bull Ring, což označil za jedno z nejkrásnějších míst pro seskok.
„Jednou bych si tady moc rád zaskákal padákem. Je to nádherné místo. Chtěl bych jednou přistát padákem přímo na okruhu, to by bylo skvělé,“ řekl Hamilton fanouškům.
Jeho týmový kolega Charles Leclerc okamžitě reagoval otázkou, která překvapila nejen diváky. „Ferrari ti to opravdu dovolí?“ zeptal se Monačan. Hamilton stručně odpověděl: „Ano.“
Leclerc pak s úsměvem přiznal, že on podobné svolení od stáje z Maranella nedostal. „Mně to ale nedovolí! Asi mi nevěří ani s padákem,“ zavtipkoval. Jeho poznámka vyvolala smích mezi fanoušky i samotnými jezdci. Podle zahraničních médií šlo o spontánní a přátelskou výměnu, která ukázala uvolněnou atmosféru uvnitř Ferrari.
Vedle odlehčeného momentu se pozornost soustředila také na sportovní výsledky. Hamilton po přestupu do Ferrari prožívá výrazně lepší vstup do sezony 2026 než jeho týmový kolega. Po úvodních závodech vede interní souboj s náskokem 125 bodů proti Leclercovým 79.
To představuje výraznou změnu oproti sezoně 2025, kdy měl navrch právě Leclerc. Hamilton se letos rychle adaptoval na nové prostředí a dokázal získat své první vítězství ve Ferrari při Velké ceně Španělska v Barceloně. Zahraniční média označují jeho výkony za důkaz, že si na nový vůz zvykl rychleji, než mnozí očekávali.
Optimismus však Ferrari nevydržel dlouho. Na Red Bull Ringu se naplno projevily slabiny monopostu SF-26. Nadměrné opotřebení pneumatik a nedostatečná maximální rychlost znamenaly, že Hamilton dojel pátý a Leclerc až osmý.
Právě nízká rychlost na dlouhých rovinkách je podle obou jezdců největším problémem Ferrari. Hamilton po závodě upozornil, že podobná charakteristika může tým výrazně limitovat také při následující Velké ceně Británie v Silverstonu.
„Silverstone má spoustu dlouhých rovinek. Je tam mnoho úseků, kde se využívá energie z hybridního systému, ale jen málo míst, kde ji lze znovu získat. Nevím, jestli bude naše ztráta stejně velká jako v Rakousku, ale určitě nás čeká náročný víkend. Doufám, že budeme na tom lépe a že nám domácí fanoušci dodají alespoň trochu výkonu navíc,“ uvedl Hamilton.
Leclerc se svým týmovým kolegou souhlasil. „Myslím, že pohonná jednotka bude v Silverstonu hrát velmi důležitou roli. Proto očekávám, že i tam můžeme mít určité problémy,“ připustil.
Podle analýz zahraničních zdrojů Ferrari stále ztrácí především na efektivitě pohonné jednotky a maximální rychlosti vůči hlavním soupeřům. Zatímco v technických pasážích dokáže vůz držet krok s konkurencí, na tratích s dlouhými rovinkami se tento deficit výrazněji projevuje, informuje Motorsport.com. Silverstone tak představuje další důležitou prověrku toho, zda se Ferrari podaří najít řešení ještě před druhou polovinou sezony.
Lewis Hamilton pobavil fanoušky přáním seskočit padákem na Red Bull Ring. Charles Leclerc následně prozradil, že Ferrari mu podobnou aktivitu nepovoluje. Oba jezdci zároveň varovali, že Ferrari může kvůli slabší maximální rychlosti a pohonné jednotce znovu ztrácet i při GP Británie.
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