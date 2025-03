Náročná pozice v Red Bullu: Tsunoda čelí výzvě, které málokdo odolal

Už šest let patří role týmového kolegy Maxe Verstappena k nejnáročnějším ve Formuli 1, ale osud Liama Lawsona vzbudil ještě větší pozdvižení, než odsuny ostatních pilotů. Jeho nečekaná degradace po pouhých dvou závodech představuje extrémní rozhodnutí, které překvapilo i veliké osobnosti samotné královny motorsportu.

Yuki Tsunoda se stává nejnovějším jezdcem, který usedne do sedačky Red Bullu – pozice, která je dlouhodobě považována za nejtěžší ve Formuli 1. Mezitím se Liam Lawson vrací do Racing Bulls, kde by měl znovu nabrat sebevědomí po šokujícím vyřazení ze sestavy hlavního týmu.

Lawson byl během zimní přestávky vybrán jako nástupce Sergia Péreze, jehož výkonnostní výkyvy přispěly k tomu, že Red Bull v loňské sezóně neobhájil Pohár konstruktérů. Navzdory tomuto kroku však mladý Novozélanďan dostal pouze dvě šance, než se tým rozhodl pro změnu.

"Musíme mít na paměti i péči o naše jezdce," hájil rozhodnutí týmový šéf Christian Horner. „Chceme, aby měl Liam možnost se rozvíjet, a věříme, že Racing Bulls je pro něj v tuto chvíli správné místo," sdělil Horner pro Sky Sports.

V posledních šesti letech se ukázalo, že být parťákem Maxe Verstappena je nesmírně obtížné. Sergio Pérez se v týmu udržel čtyři sezóny, ale nikdy nedokázal být Verstappenovi stabilně rovnocenným soupeřem. Ještě méně úspěšní byli jeho předchůdci – Alex Albon vydržel jen 18 měsíců, Pierre Gasly pouhou polovinu sezóny.

Důvod? Red Bull staví své monoposty podle Verstappenova stylu, který je extrémně specifický. „Mám rád silnou přední část vozu. Nechci podjíždění, protože to úplně ničí pocit z řízení. Auto musí reagovat ostře, ale zadní část přitom musí být dostatečně stabilní, abych se na ni mohl spolehnout,“ vysvětlil Verstappen.

Tento přístup znamená, že Verstappen dokáže z auta dostat maximum, zatímco jeho týmoví kolegové často bojují s nevyzpytatelným chováním vozu. Albon dříve přirovnal řízení Red Bullu k extrémně citlivému nastavení myši v počítačové hře. „Je to jako když si v počítačové hře nastavíte maximální citlivost – jen lehce pohněte myší a kurzor letí přes celou obrazovku. Je to strašně ostré a neodpouští chyby."

Pérez sice v minulých sezónách začínal konkurenceschopně, ale jakmile se Verstappenův monopost dále vyvíjel podle jeho požadavků, Mexičan se čím dál více trápil. Podle Albona je to začarovaný kruh – čím více se auto přizpůsobuje Verstappenovi, tím hůř se s ním ostatním jezdí.

Zatímco někteří tvrdí, že Red Bull upřednostňuje Verstappena při vývoji auta, jiní poukazují na jeho mimořádný talent. Čtyřnásobný mistr světa pravidelně dokazuje, že dokáže podat špičkový výkon i v monopostu, který není stoprocentně ideální.

„Jeho schopnosti jsou fenomenální,“ uvedl Horner. „Vidíme to neustále. A myslím, že teprve teď si svět začíná naplno uvědomovat, jak výjimečný jezdec Max opravdu je.“

Tsunoda tak stojí před obrovskou výzvou – nejenže musí čelit tlaku v týmu, který si žádá vítězství, ale zároveň bude muset najít cestu, jak se adaptovat na Verstappenův svět. Zda se mu to podaří lépe než jeho předchůdcům, ukáže až čas.