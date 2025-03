Lando Norris vs. Oscar Piastri: Jaké jsou vztahy mezi oběma piloty McLarenu?

Lando Norris se na tiskových konferencích nebojí detailních a obsáhlých odpovědí, které často přesahují rámec původní otázky, na rozdíl od stručnějších vyjádření jeho soupeřů. Zejména při tématech týkajících se McLarenu jde do hloubky, což potvrdil i po Velké ceně Číny, kde pečlivě vysvětloval, že vztahy v týmu mezi ním a Oscarem Piastrim fungují bez problémů.

„Mohli jsme svobodně závodit,“ ujistil Lando. „Neměl jsem tempo, abych dohnal Oscara, který jel skvěle a dnešní vítězství si zasloužil.“

„To samé platí i pro víkend v Austrálii. Každý mluví o těch dvou kolech, kdy jsme drželi pozice, ale po zbytek závodu jsme měli volnost bojovat. Jsem si jistý, že dříve nebo později dojde na nějaké těsnější souboje. Myslím, že oba jsme nadšení – možná i trochu nervózní – a jsem si jistý, že se těší i celý tým. Jsme připraveni,“ hlásí Norris odhodlaně.

Zároveň zdůrazňuje, že v McLarenu vítají interní rivalitu, která podle něj prospívá výkonnosti celého týmu. Srovnává to se situací v Red Bullu, kde je jasná výkonnostní nerovnováha mezi jezdci. Podle něj je pro pokrok týmu lepší, když oba piloti tlačí jeden druhého kupředu.

„I když spolupracujeme, trávíme spolu čas a užíváme si to, oba se snažíme porazit toho druhého a dokázat, že jsme lepší,“ přiznává Norris. „Je to nevyhnutelné a nemusíme to nijak skrývat.“

„Jsme dva soupeři, kteří chtějí vyhrávat, ale zároveň si pomáháme. Právě díky tomu jsme tento víkend oba dosáhli lepšího výsledku. Budeme v tom pokračovat a zatím nám to funguje, ale jak říkal Oscar, kdykoliv může přijít jiný tým s vylepšeními a dohnat nás rychleji, než bychom čekali – stejně jako se to loni podařilo nám. Musíme neustále postupovat vpřed,“ upozorňuje jezdec McLarenu.