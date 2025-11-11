Napětí ve Ferrari: John Elkann poslal kritický vzkaz na adresu Charlese Leclerca a Lewise Hamiltona

Před posledními třemi závody sezony je boj o druhé místo v Poháru konstruktérů stále velmi vyrovnaný. Mercedes, Red Bull a Ferrari dělí jen 36 bodů a po Elkannově ostrém vzkazu je jasné, že si italský tým nemůže dovolit žádné další zaváhání.
Prezident Ferrari John Elkann otevřeně promluvil o neúspěchu týmu ve Velké ceně Brazílie, která znamenala pád z druhého na čtvrté místo v Poháru konstruktérů po dvojitém odstoupení obou jezdců. Elkann zdůraznil, že Ferrari musí znovu najít soudržnost, která stála za jeho nedávným úspěchem ve vytrvalostním šampionátu. „V Bahrajnu jsme vyhráli světové tituly ve vytrvalosti a byl to mimořádný pocit. Když je Ferrari jednotné a každý táhne za jeden provaz, dokážeme dosáhnout opravdu velkých věcí,“ uvedl pro Sky Sports Italy.
Přestože vyzdvihl pokrok mechaniků a inženýrů, Elkann nešetřil kritikou směrem k jezdcům. „Brazílie byla velkým zklamáním. Naši mechanici odvádějí skvělou práci, inženýři zlepšili vůz, ale zbytek zatím nedosahuje potřebné úrovně,“ prohlásil.
Zvlášť jasné poselství směřoval k Charlesi Leclercovi a Lewisi Hamiltonovi. „Máme jezdce, kteří se musí soustředit na řízení a méně mluvit. Před námi jsou ještě důležité závody a druhé místo v Poháru konstruktérů je stále dosažitelné,“ dodal Elkann.
Elkann se vyjádřil po víkendu, kdy Ferrari dorazilo do Brazílie jako druhý tým šampionátu, avšak jeho forma začala rychle upadat. Kvalifikace na sprint odhalila slabiny vozu i strategie, Leclerc startoval až z osmého místa a Hamilton z jedenáctého. Oba sice dokázali postoupit do první desítky, ale páté a sedmé místo nestačilo k udržení Mercedesu za sebou.
V hlavním závodě se situace ještě více zkomplikovala. Leclerc, který odstartoval ze třetího místa, odstoupil po kolizi s Antonellim a Piastrim. Hamilton, jenž vyrážel ze třinácté pozice, také závod nedokončil kvůli poškození vozu po incidentech s Carlosem Sainzem a Francem Colapintem.
Dvojité odstoupení znamenalo pro Ferrari tvrdý zásah. Tým se propadl na čtvrté místo v Poháru konstruktérů, zatímco Red Bull a Mercedes své pozice posílily. Max Verstappen navíc přidal další ránu, když se po startu z boxové uličky dokázal probít až na třetí místo.
Hamilton po závodě neskrýval zklamání. „Je to noční můra,“ řekl pro Sky Sports F1. „Už ji nějakou dobu prožívám. Je to neustálé střídání snu jezdit pro tento úžasný tým a noční můry z výsledků, které máme.“
Zároveň ale zdůraznil, že se nevzdává. „Je to náročné, ale zítra vstanu, budu dál trénovat a spolupracovat s týmem. Chtěl jsem přinést body, ale v příštím závodě se vrátím silnější,“ dodal odhodlaně.
Leclerc se zatím ke zklamání z Brazílie veřejně nevyjádřil, avšak podle informací z Maranella panuje uvnitř týmu napětí. Elkannova kritika je vnímána jako snaha znovu nastolit disciplínu a semknout tým po sérii nevyrovnaných výkonů.
