Lewis Hamilton o svém debutu u Ferrari: Je to noční můra

Lewis Hamilton zažil v Brazílii další víkend, který by nejraději vymazal z paměti. Po vypadnutí už ve druhé části sprintové kvalifikace v pátek a opětovném konci v Q2 při sobotní kvalifikaci bylo zřejmé, že závod na Interlagosu nebude jednoduchý, a to se také potvrdilo. Britský jezdec nakonec závod nedokončil, když po sérii incidentů s Carlosem Sainzem a Francem Colapintem odstoupil ve 39. kole kvůli poškození svého Ferrari.
Hamilton startoval ze 13. místa, ale hned v první zatáčce se dostal do kontaktu se Sainzem, což ho odsunulo na konec pole. Na konci úvodního kola pak přišla další rána. Při pokusu o útok na Colapinta narazil do zadní části jeho Alpine. Následky byly zásadní, poškozená podlaha, zničené aerodynamické části a navrch pětisekundový trest. Bylo jasné, že body z Brazílie tentokrát nepřijdou.
„Je to noční můra. A žiju ji už nějakou dobu,“ přiznal Hamilton pro Sky Sports F1 po svém odstoupení. „Ten kontrast mezi snem závodit za tak úžasný tým a noční můrou výsledků, které máme, je těžké unést. Ale zítra se zvednu, budu dál trénovat a spolupracovat s týmem. Chtěl jsem pro ně získat dobré body, ale zkusím to napravit v příštím závodě.“
Pro Ferrari to byl další víkend, který jen potvrdil složité období slavné stáje. Tým z Maranella stále čeká na první vítězství roku a po nevydařené Velké ceně Brazílie klesl v Poháru konstruktérů na čtvrté místo, 36 bodů za Mercedes. Lewis Hamilton, jenž letos odstoupil teprve podruhé, stále výrazně ztrácí na svého týmového kolegu Charlese Leclerca. Ten startoval z nadějné třetí pozice, ale jeho závod skončil už v šestém kole po kolizi s Oscarem Piastrim a Kimim Antonellim.
„Je to víkend, na který chci zapomenout,“ přiznal Hamilton po závodě. „Je to škoda, protože Brazílii miluju. Každý člen týmu sem přijíždí s maximálním nasazením, a když odjíždíme bez jediného bodu a s dalším odstoupením, je to hrozný pocit. Mrzí mě to i kvůli kvalifikaci, dostal jsem se do situace, která nám všechno zkomplikovala.“
Podobné rozčarování panovalo i na straně Leclerca. Po slibném startu do závodu přišla nešťastná kolize, po níž jeho Ferrari ztratilo přední kolo a Monako musel zastavit u trati. Šéf týmu Frédéric Vasseur po závodě neskrýval frustraci. „Byl to těžký víkend, zvlášť těžká neděle. Charles měl výborný start i restart, ale nakonec zaplatil plnou cenu za nehodu mezi Piastrim a Antonellim. Není důležité, kdo byl na vině, jisté je, že to nebyl Charles.“
Vasseur upozornil, že v závěru sezóny je každý ztracený bod klíčový. „Když přijdete o body, automaticky je darujete soupeřům. Je to dvojitá ztráta a v našem případě velmi tvrdá,“ zdůraznil. Ferrari tak nadále čeká na první triumf od roku 2022 a hrozí, že rok 2025 se zapíše do historie jako sezóna bez vítězství.
Přesto se šéf týmu snažil najít alespoň malé pozitivum. „Pokud mám z víkendu něco vyzdvihnout, pak je to naše tempo v kvalifikaci a přístup týmu,“ řekl Vasseur. „V sobotu jsme byli bojovní, šli jsme do útoku a ukázali správnou mentalitu. Ale v této fázi šampionátu už nestačí jen potenciál, musíme ho proměnit v body.“
Hamilton z Brazílie odjížděl zklamaný, ale nikoliv zlomený. Věří, že Ferrari dokáže najít cestu zpět a ukončit sezónu důstojně. Tým má před sebou ještě tři příležitosti v Las Vegas, Kataru a Abú Zabí, aby zvrátil průběh roku, který se zatím z vysněného přestupu proměnil v nekonečnou sérii zklamání.
