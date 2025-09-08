Napětí v rodině Red Bullu: Liam Lawson a Yuki Tsunoda se v Monze střetli

Jezdec Racing Bulls Liam Lawson označil incident s Yukim Tsunodou ve 30. kole v zatáčce č. 4 na Monze za ukázku tvrdého, ale férového závodění. Podle něj šlo o běžný kontakt v rámci souboje, bez jakéhokoli úmyslného zavinění.
Novozélandský jezdec týmu Racing Bulls Liam Lawson se po závodě v Monze vyjádřil k souboji s Yukim Tsunodou z Red Bullu, ke kterému došlo v 30. kole na čtvrté zatáčce. Během souboje se oba jezdci třikrát dotkli, když Lawson při pokusu o předjetí zablokoval kola a došlo ke kontaktu, přičemž oba projeli zatáčku zároveň. Lawson se krátce dostal před Tsunodu, ale pozici mu téměř okamžitě vrátil.
„Závod byl frustrující, zkoušeli jsme start na soft pneumatikách a trochu riskovali, ale moc to nevyšlo, takhle to někdy prostě je,“ řekl Lawson po závodě. Dodal, že jeho vůz byl po celý víkend rychlý, ale je škoda odcházet bez bodů. „Je to ale pozitivní signál do dalších závodů, že máme rychlé auto.“
Lawson popsal situaci následovně: „V první zatáčce mě předjel, já jsem se ho pokusil dostat zpět ve čtvrté, ale na pravé straně už nebylo místo. Došlo ke kontaktu, projeli jsme šikanou a já mu pak pozici vrátil.“
Tsunoda však vidí incident jinak. „Lawson mě rozptýlil a při kontaktu došlo k velkému poškození, které mě hodně zpomalilo. Bylo to velmi frustrující a zbytečné,“ řekl.
„Nevím přesně všechny detaily, ale nešlo jen o pár bodů, šlo o hodně zásadní věc. Ztrácel jsem asi sekundu na kolo, zatímco on startoval úplně vzadu a ani nebojoval o body. Kdyby šlo o body, pochopil bych to, ale tady existuje hranice, kterou nesmíš překročit,“ dodal.
Tsunoda je navíc pod tlakem Red Bullu, aby prokázal svou hodnotu pro smlouvu na sezonu 2026, protože od svého nástupu před Velkou cenou Japonska 2025 získal jen devět bodů. Incident s Lawsonem tak situaci kolem jeho budoucnosti v týmu ještě více zkomplikuje.
Šéf Mercedesu Toto Wolff projevil výrazné rozhořčení nad výkonem svého týmu na Velké ceně Itálie. Podle něj výsledky nebyly podle očekávání a ukázaly, že tým má před sebou ještě mnoho práce, než bude konkurenceschopný na nejvyšší úrovni.
Max Verstappen se vyjádřil k týmovým příkazům McLarenu během Velké ceny Itálie. Čtyřnásobný mistr světa zdůraznil, že podobné situace nejsou jeho záležitostí a raději se soustředí na závod.
Na startu Velké ceny Itálie se Lando Norris a Max Verstappen utkali tvrdě o vedení. Norris kritizoval Verstappena za agresivní manévr, který ho donutil vyjet do trávy.
Šéf Ferrari Fred Vasseur přiznal, že riskantní strategie overcutu pro Hamiltona během Velké ceny Itálie nevyšla kvůli nečekaně nízké degradaci pneumatik.
Nico Rosberg kritizoval týmovou režii McLarenu z konce Velké ceny Itálie, kdy byl Oscar Piastri požádán, aby pustil před sebe Landa Norrise. Podle něj by měl tým situaci vyjasnit, protože může ovlivnit vnitřní dynamiku i další spolupráci jezdců.
McLaren způsobil pozdvižení na GP Itálie, když tým dočasně vyměnil pozice Norrisovi a Piastrimu po pomalé zastávce Brita. Oba nakonec dojeli na pódiu, ale týmové instrukce ovlivnily konečné pořadí.
Charles Leclerc dojel v Monze čtvrtý a přiznal, že Ferrari bude muset letos hledat vítězství v jiných závodech. Jeho hlavní naděje jsou Baku, Singapur a Las Vegas.
Po krátkém souboji s Landem Norrisem o vedení v úvodu Velké ceny Itálie převzal Max Verstappen vedení a bez větších potíží si dojel pro své třetí vítězství letošní sezony.
Kimi Antonelli prolomil svou kletbu z Monzy a po napínavé, ale čisté kvalifikaci se posunul na šestou pozici na startu díky Hamiltonovu trestu. Mladý Ital ukázal, že dokáže udržet nervy na uzdě a zvládnout tlak na legendární italské trati.
Fernando Alonso přiznal, že osmá pozice na startu v Monze je pro Aston Martin poněkud lichotivá a realisticky očekává, že se v neděli během závodu propadne zpět.
Andrea Stella ocenil fair play McLarenu během kvalifikace na GP Itálie, ale připustil, že se situace může změnit při závěru šampionátu v Abú Zabí.