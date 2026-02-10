Britský tým představil v Saúdské Arábii své zeleně laděné zbarvení pro sezónu 2026, a to na výstavním voze ještě před zahájením předsezónních testů Formule 1 v Bahrajnu.
Britský tým Aston Martin zahájil sezonu 2026 s velkým očekáváním. Na slavnostní prezentaci v kulturním centru Ithra v Dhahránu v Saúdské Arábii ukázal svůj nový vůz AMR26. Na showcaru bylo představeno i livery, které zároveň symbolizuje partnerství s energetickým gigantem Aramco.
AMR26 je pro tým důležitý krok, protože jde o první vůz navržený pod vedením legendárního konstruktéra Adriana Neweyho. Ten se zároveň stal technickým a výkonným ředitelem týmu. Jeho příchod vzbudil velkou pozornost, protože Newey patří k nejúspěšnějším designérům v historii F1 a jeho zkušenosti mohou posunout Aston Martin blíže k vrcholu šampionátu.
Vůz si zachovává tradiční British Racing Green, typickou barvu britského motorsportu, tentokrát v matném provedení místo lesklého. Design doplňují černé a neonově žluté akcenty, které vozu dodávají moderní vzhled, a výrazné logo Honda na kapotáži upoutává pozornost.
Aston Martin letos působí jako plnohodnotný tovární tým Honda. Japonský výrobce se po několikaleté přestávce vrátil jako dodavatel motorů a jeho jednotka RA626H byla představena už v lednu v Tokiu. Logo H se tak stane součástí identity vozu po celou sezónu.
Ačkoli bylo nové livery poprvé vidět až při prezentaci, samotný AMR26 již vyjel na trať. Vůz absolvoval svou první zkušební jízdu během závěru shakedownu v Barceloně. I když většinu času strávil v kamufláži, ukázal, že tým je připraven přejít od vývoje ke sběru dat a začít testovat reálný výkon vozu.
Do kokpitu se opět posadí zkušení Fernando Alonso a Lance Stroll. Oba otevřeně přiznali, že start sezony s Neweyho designem a pohonnou jednotkou Honda je pro ně zásadní okamžik. Alonso označil možnost řídit vůz s Neweyho podpisem za velmi hrdý moment a zároveň upozornil, že tým bude čelit novým pravidlům a technicky náročným výzvám.
Newey a další členové týmu připouštějí, že některé zpoždění ve vývoji, například spuštění vlastního aerodynamického tunelu, mohlo ovlivnit načasování prací, a to se může projevit v prvních závodech. Tým ale zdůrazňuje, že se plně soustředí na rychlý vývoj a postupné zlepšování vozu během celé sezony.
Prezentace v Dhahránu nebyla náhodná. Partnerství s Aramco přináší Aston Martinu nejen finanční podporu, ale i technologickou výhodu díky společnému vývoji paliv a olejů. Vedení týmu označilo tuto spolupráci za klíčový faktor pro dlouhodobou konkurenceschopnost.
Po oficiálním odhalení míří Aston Martin a AMR26 na trať v Bahrajnu, kde proběhnou předsezonní testy před úvodním závodem sezony v Melbourne. Testy nabídnou první oficiální příležitost porovnat výkon vozu s konkurencí a poskytnou první indikace skutečného potenciálu Neweyho designu a motoru Honda.
