Adrian Newey odhaluje AMR26: Aston Martin vstupuje do nové éry

Aston Martin AMR26
Aston Martin AMR26, foto: Aston Martin
Josef Mráček DNES 00:42
Britský tým představil v Saúdské Arábii své zeleně laděné zbarvení pro sezónu 2026, a to na výstavním voze ještě před zahájením předsezónních testů Formule 1 v Bahrajnu.

Britský tým Aston Martin zahájil sezonu 2026 s velkým očekáváním. Na slavnostní prezentaci v kulturním centru Ithra v Dhahránu v Saúdské Arábii ukázal svůj nový vůz AMR26. Na showcaru bylo představeno i livery, které zároveň symbolizuje partnerství s energetickým gigantem Aramco.

AMR26 je pro tým důležitý krok, protože jde o první vůz navržený pod vedením legendárního konstruktéra Adriana Neweyho. Ten se zároveň stal technickým a výkonným ředitelem týmu. Jeho příchod vzbudil velkou pozornost, protože Newey patří k nejúspěšnějším designérům v historii F1 a jeho zkušenosti mohou posunout Aston Martin blíže k vrcholu šampionátu.

Vůz si zachovává tradiční British Racing Green, typickou barvu britského motorsportu, tentokrát v matném provedení místo lesklého. Design doplňují černé a neonově žluté akcenty, které vozu dodávají moderní vzhled, a výrazné logo Honda na kapotáži upoutává pozornost.

Aston Martin letos působí jako plnohodnotný tovární tým Honda. Japonský výrobce se po několikaleté přestávce vrátil jako dodavatel motorů a jeho jednotka RA626H byla představena už v lednu v Tokiu. Logo H se tak stane součástí identity vozu po celou sezónu.

Mclaren MCL40

McLaren MCL40 odhalen: Ikonická papaya opět dominuje

Ačkoli bylo nové livery poprvé vidět až při prezentaci, samotný AMR26 již vyjel na trať. Vůz absolvoval svou první zkušební jízdu během závěru shakedownu v Barceloně. I když většinu času strávil v kamufláži, ukázal, že tým je připraven přejít od vývoje ke sběru dat a začít testovat reálný výkon vozu.

Do kokpitu se opět posadí zkušení Fernando Alonso a Lance Stroll. Oba otevřeně přiznali, že start sezony s Neweyho designem a pohonnou jednotkou Honda je pro ně zásadní okamžik. Alonso označil možnost řídit vůz s Neweyho podpisem za velmi hrdý moment a zároveň upozornil, že tým bude čelit novým pravidlům a technicky náročným výzvám.

Newey a další členové týmu připouštějí, že některé zpoždění ve vývoji, například spuštění vlastního aerodynamického tunelu, mohlo ovlivnit načasování prací, a to se může projevit v prvních závodech. Tým ale zdůrazňuje, že se plně soustředí na rychlý vývoj a postupné zlepšování vozu během celé sezony.

Prezentace v Dhahránu nebyla náhodná. Partnerství s Aramco přináší Aston Martinu nejen finanční podporu, ale i technologickou výhodu díky společnému vývoji paliv a olejů. Vedení týmu označilo tuto spolupráci za klíčový faktor pro dlouhodobou konkurenceschopnost.

Po oficiálním odhalení míří Aston Martin a AMR26 na trať v Bahrajnu, kde proběhnou předsezonní testy před úvodním závodem sezony v Melbourne. Testy nabídnou první oficiální příležitost porovnat výkon vozu s konkurencí a poskytnou první indikace skutečného potenciálu Neweyho designu a motoru Honda.

