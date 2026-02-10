První spolupráce Fernanda Alonsa s Adrianem Neweym. Aston Martin vstupuje do nové éry

Lance Stroll a Fernanado Alonso obdivují monopost AMR26
Lance Stroll a Fernanado Alonso obdivují monopost AMR26, foto: Aston Martin
10:30
Během většiny své úspěšné kariéry ve Formuli 1 soupeřil Fernando Alonso s vozy navrženými Adrianem Neweym. Teď si však může poprvé užít spolupráci a radost z toho, že konečně stojí na stejné straně.

Na startu sezony 2026 čeká Aston Martin jeden z nejdůležitějších momentů své moderní historie. Nejde jen o příchod nové éry technických pravidel Formule 1, ale také o debut prvního monopostu navrženého Adrianem Neweym, konstruktérem, jehož vozy ovlivnily šampionáty po celé dekády. Pro tým ze Silverstonu může být tato sezona rozhodující pro jeho směřování na následující roky.

Fernando Alonso vnímá tuto fázi jako zlomovou nejen pro tým, ale i pro sebe osobně. Po letech, kdy proti Neweyho konstrukcím bojoval jako soupeř, se nyní poprvé ocitá v roli jezdce, který může jeho práci využívat. Španěl otevřeně hovoří o hrdosti a vysokých očekáváních, která se pojí s projektem AMR26.

Pro Aston Martin přináší sezóna 2026 mnohem zásadnější změny než pouhý nový monopost. Díky partnerství s Hondou se stáj poprvé prezentuje jako plnohodnotný tovární tým, což jí poskytuje výraznou technickou i strategickou výhodu. Spojení vlastního šasi, motoru a paliv podle nových pravidel FIA vytváří šanci narušit stávající pořadí sil a posunout tým mezi konkurenci v čele šampionátu.

Důležitou roli hraje také zásadní modernizace infrastruktury. Nový technologický kampus, vlastní větrný tunel a posílený technický tým poskytují základ, který v minulosti chyběl. Cílem už není jen boj o body, ale dlouhodobé útočení na stupně vítězů a šampionáty.

Aston Martin AMR26

Adrian Newey odhaluje AMR26: Aston Martin vstupuje do nové éry

Očekávání kolem Aston Martinu doprovází i realistický pohled na situaci. Adrian Newey upozorňuje, že tým vstupuje do nové éry s určitou nevýhodou, protože práce na voze začaly později než u konkurence. Zkrácený vývojový cyklus může znamenat, že první část sezony bude spíše o dohánění ztrát než o okamžitém útoku na špičku.

Přesto už AMR26 při svých prvních výjezdech vzbudil velkou pozornost. Vůz nese typické Neweyho designové prvky a podle zákulisních reakcí ukazuje odvážný přístup k novým pravidlům, která představují jednu z nejzásadnějších změn v moderní Formuli 1.

Fernando Alonso zdůrazňuje, že právě propojení všech nových prvků – technologie, partnerství a lidí – dává projektu výjimečný význam. Podle něj nejde o jednorázový experiment, ale o začátek delší cesty, na jejímž konci by měl tým pravidelně bojovat o nejvyšší příčky.

Podobně situaci vidí i Lance Stroll, který sleduje proměnu týmu od jeho restartu v roce 2021. Z jeho pohledu stáj nyní poprvé disponuje všemi nástroji, aby se mohla měřit s elitou, od moderního technického zázemí až po zkušené personální obsazení.

Zda se vysoká očekávání promění v konkrétní výsledky, ukáže až samotná sezona. Nová pravidla tradičně otevírají prostor pro překvapení a Aston Martin spoléhá na to, že spojení Neweyho zkušeností, tovární spolupráce s Hondou a rozsáhlých investic může tým posunout z role ambiciózního vyzyvatele mezi skutečné kandidáty na titul.

