Během většiny své úspěšné kariéry ve Formuli 1 soupeřil Fernando Alonso s vozy navrženými Adrianem Neweym. Teď si však může poprvé užít spolupráci a radost z toho, že konečně stojí na stejné straně.
Na startu sezony 2026 čeká Aston Martin jeden z nejdůležitějších momentů své moderní historie. Nejde jen o příchod nové éry technických pravidel Formule 1, ale také o debut prvního monopostu navrženého Adrianem Neweym, konstruktérem, jehož vozy ovlivnily šampionáty po celé dekády. Pro tým ze Silverstonu může být tato sezona rozhodující pro jeho směřování na následující roky.
Fernando Alonso vnímá tuto fázi jako zlomovou nejen pro tým, ale i pro sebe osobně. Po letech, kdy proti Neweyho konstrukcím bojoval jako soupeř, se nyní poprvé ocitá v roli jezdce, který může jeho práci využívat. Španěl otevřeně hovoří o hrdosti a vysokých očekáváních, která se pojí s projektem AMR26.
Pro Aston Martin přináší sezóna 2026 mnohem zásadnější změny než pouhý nový monopost. Díky partnerství s Hondou se stáj poprvé prezentuje jako plnohodnotný tovární tým, což jí poskytuje výraznou technickou i strategickou výhodu. Spojení vlastního šasi, motoru a paliv podle nových pravidel FIA vytváří šanci narušit stávající pořadí sil a posunout tým mezi konkurenci v čele šampionátu.
Důležitou roli hraje také zásadní modernizace infrastruktury. Nový technologický kampus, vlastní větrný tunel a posílený technický tým poskytují základ, který v minulosti chyběl. Cílem už není jen boj o body, ale dlouhodobé útočení na stupně vítězů a šampionáty.
Očekávání kolem Aston Martinu doprovází i realistický pohled na situaci. Adrian Newey upozorňuje, že tým vstupuje do nové éry s určitou nevýhodou, protože práce na voze začaly později než u konkurence. Zkrácený vývojový cyklus může znamenat, že první část sezony bude spíše o dohánění ztrát než o okamžitém útoku na špičku.
Přesto už AMR26 při svých prvních výjezdech vzbudil velkou pozornost. Vůz nese typické Neweyho designové prvky a podle zákulisních reakcí ukazuje odvážný přístup k novým pravidlům, která představují jednu z nejzásadnějších změn v moderní Formuli 1.
Fernando Alonso zdůrazňuje, že právě propojení všech nových prvků – technologie, partnerství a lidí – dává projektu výjimečný význam. Podle něj nejde o jednorázový experiment, ale o začátek delší cesty, na jejímž konci by měl tým pravidelně bojovat o nejvyšší příčky.
Podobně situaci vidí i Lance Stroll, který sleduje proměnu týmu od jeho restartu v roce 2021. Z jeho pohledu stáj nyní poprvé disponuje všemi nástroji, aby se mohla měřit s elitou, od moderního technického zázemí až po zkušené personální obsazení.
Zda se vysoká očekávání promění v konkrétní výsledky, ukáže až samotná sezona. Nová pravidla tradičně otevírají prostor pro překvapení a Aston Martin spoléhá na to, že spojení Neweyho zkušeností, tovární spolupráce s Hondou a rozsáhlých investic může tým posunout z role ambiciózního vyzyvatele mezi skutečné kandidáty na titul.
Kimi Antonelli se v San Marinu stal účastníkem autonehody, a to jen pár dnů před testy v Bahrajnu. Pilot vyvázl bez zranění, i když jeho vůz utrpěl značné poškození.
Cadillac představil barvy svého vozu pro sezonu 2026 během Super Bowlu a okamžitě vzbudil pozornost fanoušků svým netradičním designem. Reakce byly smíšené, někteří chválili originalitu, jiní očekávali výraznější barevné prvky.
Britský tým představil v Saúdské Arábii své zeleně laděné zbarvení pro sezónu 2026, a to na výstavním voze ještě před zahájením předsezónních testů Formule 1 v Bahrajnu.
McLaren představil svůj nový monopost MCL40 pro sezónu 2026, s nímž chce udržet vítěznou formu a opět se prosadit mezi nejlepšími týmy v poli.
Cadillac ve Formuli 1 už absolvoval několik testů, oficiálně však svůj debut odstartoval až během nedělního Super Bowlu a na známém Times Square.
Šéf týmu Mercedes Toto Wolff se vyjádřil k rostoucím očekáváním kolem George Russella a připomněl, že je vždy lepší zůstat opatrný.
James Vowles popsal zavěšení nového Aston Martinu AMR26 jako „velmi extrémní“. Podle něj jde o netradiční řešení.
Po prvních testech v Barceloně má McLaren jasnou představu o základech vozu MCL40. Podle šéfa týmu Andrey Stelly bude zásadní, jak tým a jezdci postupně zvládnou využít všechny nové možnosti vozu pro maximální výkon.
Johnny Herbert tvrdí, že Max Verstappen za poslední rok výrazně vyzrál. Podle něj se Verstappen stal nejen vyrovnanějším jezdcem, ale i silnější osobností mimo trať.
Debata o nových motorech pro sezonu 2026 se rozhořela ještě před tím, než vozy vůbec vyjely na trať. Konkurenti Mercedesu zkoumají, zda současné testy odhalují všechny rozdíly mezi pohonnými jednotkami, a zvažují kroky, které by mohly ovlivnit regulaci ještě před startem sezony.
Nové pohonné jednotky F1 pro sezónu 2026 kladou velký důraz na efektivní využití energie, což nutí jezdce častěji uvolňovat plyn a pečlivě načasovávat použití elektrického výkonu. Pro některé piloty je tento nový způsob řízení stále netradiční a vyžaduje adaptaci.