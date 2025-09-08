Fréderic Vasseur přiznává neúspěch Ferrari: Riskantní strategie s Lewisem Hamiltonem se nevyplatila

Šéf Ferrari Fred Vasseur přiznal, že riskantní strategie overcutu pro Hamiltona během Velké ceny Itálie nevyšla kvůli nečekaně nízké degradaci pneumatik.
Šéf Ferrari týmu Fred Vasseur poskytl podrobnosti o strategickém risku, který Scuderia nasadila, aby Lewis Hamilton překonal George Russella během Velké ceny Itálie 2025. Sedminásobný mistr světa nakonec závod dokončil na šestém místě poté, co startoval z desáté pozice, a strategie overcutu se ukázala jako neúspěšná.
I přes pětimístný trest na startu se Hamilton rychle propracovával vpřed a brzy se ocitl za svým bývalým týmovým kolegou z Mercedesu, Georgem Russellem. Hamilton zajel do boxů až v 38. kole, zatímco Russell zastavil mnohem dříve a těžil z nečekaně nízké degradace pneumatik, která panovala po celé trati.
Vasseur vysvětlil, proč strategie nevyšla. „Tempo se nesnížilo, dokázali jsme se dotáhnout na Russella na konci prvního stintu. Pak jsme riskli a snažili se získat výhodu pneumatik na závěr, ale degradace byla příliš nízká, takže to nefungovalo,“ řekl šéf týmu, informuje Motorsport.com.
„Ale myslím, že to byla nejlepší cesta, jak se pokusit předjet Russella na trati. Kdybych měl volit znovu, možná bych zajel do boxů trochu dříve, ale stále si myslím, že to byla nejlepší možnost zkusit něco odlišného,“ dodal Vasseur.
Když byl dotázán na nastavení vozů a možné změny zpětně, Vasseur uvedl, že tým si celý víkend podrobně zhodnotí na debriefingu. „To platí pro nás i pro ostatní. Po závodním víkendu přemýšlíte, že to mohlo jít různými způsoby. Co se týče přítlaku a čistého výkonu, je to ale celkem vyrovnané,“ řekl.
Vasseur dále upřesnil, že rozdíly v časech na kolo byly minimální a spíše závisely na rozložení výkonu po trati. „Celkově mluvíme o několika setinách. Určitě je to také spojeno s vývojem trati. Ale tady jsme nic nepřehlédli. Zítra se na to podíváme, ale jsem si jistý, že Red Bull provede podobnou analýzu,“ uvedl.
I přes neúspěch s předjetím Russella byl Hamilton během domácí Velké ceny Ferrari patrně spokojenější. „Myslím, že to začalo v Zandvoortu minulý týden. Byl lepší od začátku víkendu než Charles. Energie, kterou mu tifosi v Miláně dali, byla pro něj něco výjimečného. Myslím, že mu to celý víkend dodalo extra motivaci. Tempo bylo dobré od prvního kola tréninku až po poslední kolo závodu,“ uzavřel Vasseur.
