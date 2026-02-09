McLaren představil svůj nový monopost MCL40 pro sezónu 2026, s nímž chce udržet vítěznou formu a opět se prosadit mezi nejlepšími týmy v poli.
McLaren oficiálně představil svůj nový monopost MCL40, jen dva dny před startem předsezónních testů v Bahrajnu. Po lednovém testování v Barceloně, kde byl vůz skrytý pod maskovacím lakem, jsou nyní viditelné jeho finální barvy.
Během shakedownu v Barceloně mezi 26. a 30. lednem týmy testovaly vozy v maskovacích barvách, takže fanoušci ani média nemohli přesně poznat jejich konečný design. McLaren si však zachoval svou typickou kombinaci papaya oranžové a černé, která je na trati snadno rozpoznatelná a stala se vizuální značkou týmu.
Lando Norris bude v sezóně 2026 nově jezdit s číslem „1“ na svém voze. Po napínavém souboji s Maxem Verstappenem se mu podařilo přerušit jeho dominanci a vrátit McLaren zpět na vrchol. Norris také komentoval nový design vozu. „Testovací barvy byly fajn, ale toto je lak, který bude fungovat po celou sezónu, na televizních přenosech a všude tam, kde je důležitá viditelnost,“ řekl.
McLaren vstupuje do sezóny 2026 jako obhájce šampionátu, takže tlak zůstat na vrcholu je velký. Všechny týmy nyní čelí nové výzvě. Změny v pravidlech šasi a pohonné jednotky patří k největším sezónním úpravám v historii F1.
Oscar Piastri byl s výsledkem spokojený. „Vypadá skvěle. Letos je trochu více papaya, hlavně vpředu, což je fajn. Přitom jsme zachovali styl, který se v posledních letech osvědčil,“ řekl.
Podle Piastriho je lakování MCL40 spíše drobným vylepšením než úplně novým vozem. „Je to jen malá úprava, ale je skvělé vidět, že papaya opravdu dominuje. Vůz je na trati okamžitě rozpoznatelný, což fanouškům vždy udělá radost,“ dodal.
Odborníci zdůrazňují, že zachování vizuální identity McLarenu je důležitou součástí strategie týmu. Stabilní barvy pomáhají udržet týmovou značku silnou, zatímco inženýři se mohou plně soustředit na nové technické parametry. McLaren tak ukazuje, že ani velké změny pravidel nezastaví jejich vítěznou éru.
Fanoušci už nyní spekulují, jak si MCL40 povede proti novým konkurentům, kteří také připravili zajímavé vozy pro sezónu 2026. Ferrari i Mercedes například plánují nasadit modernizované monoposty, které mohou McLarenu výrazně konkurovat.
Oficiální odhalení MCL40 potvrzuje, že McLaren zůstává věrný své tradici – spojení vizuální přitažlivosti a vysokého výkonu. Nyní tým soustředí všechny síly na první testy v Bahrajnu, kde se ukáže, zda kombinace papaya a černé barvy přinese i rychlost na trati.
