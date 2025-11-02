Napětí v Red Bullu roste: Yuki Tsunoda prozradil nové detaily o své budoucnosti

Yuki Tsunoda
Yuki Tsunoda, foto: Red Bull Content Pool
Dominik Sysel VČERA 17:36
Yuki Tsunoda stojí před rozhodujícím obdobím své kariéry u Red Bullu. Jezdec i tým potvrdili, kdy padne definitivní rozhodnutí. 

Yuki Tsunoda stojí před klíčovým obdobím své kariéry. Red Bull potvrdil, že rozhodnutí o jeho budoucnosti padne až před finálovým závodem sezóny v Abú Dhabí. Šéf týmu Red Bull Laurent Mekies přiznal, že právě Tsunodova zlepšená forma je jedním z důvodů, proč si tým na verdikt bere více času.

Tsunoda mezitím bojuje o setrvání v týmu i pro sezonu 2026, zatímco v zákulisí sílí spekulace o možném povýšení jeho mladšího bývalého kolegy z Racing Bulls Isacka Hadjara. Francouzský nováček zaujal svými výkony v letošním roce a podle některých zdrojů patří mezi vážné kandidáty na místo vedle Maxe Verstappena.

Japonský jezdec však dává jasně najevo, že se nevzdává. Přestože v Mexiku na body nedosáhl, sehrál klíčovou roli v týmové taktice a výrazně pomohl Maxovi Verstappenovi bránit soupeře. Podle šéfa týmu Laurenta Mekiese to byl jeden z Tsunodových nejlepších víkendů za poslední dobu, nejen díky silné kvalifikaci, ale i díky týmové spolupráci a ochotě obětovat vlastní výsledek ve prospěch týmu.

Lewis Hamilton gratuluje Maxovi Verstappenovi po závodě v Abú Zabí

Nové odhalení z Abu Dhabi 2021: Jak Damon Hill reagoval na vítězství Maxe Verstappena?

Sám Tsunoda po závodě cítil frustraci. Podle jeho slov měl na body jasně našlápnuto, ale situace, které nemohl ovlivnit, ho o lepší výsledek připravily. „Body byly snadno dosažitelné, asi šesté nebo sedmé místo. Jenže jsme je ztratili kvůli věcem, které nebyly v mé moci,“ uvedl po závodě.

Zároveň ale zůstal pozitivní a zdůraznil, že se soustředí na to, co může ovlivnit. „Upřímně si myslím, že jsem udělal maximum. Věci, které kontrolovat nemůžu, mě samozřejmě mrzí, ale s tím nic nenadělám,“ řekl.

Na otázku, kdy očekává rozhodnutí o své budoucnosti, odpověděl upřímně: „Nevím. A myslím, že ani vy nevíte, kdy přesně to rozhodnou. Prostě musím dál odvádět to, co je v mých silách.“

Tsunoda tak pokračuje v přístupu, který mu pomohl ustát už několik kritických momentů během kariéry. Snaží se soustředit na výkon a konzistenci. „V druhé polovině sezóny jsem podle mě ukázal, že dokážu být stabilní. I v neděli to mohlo dopadnout dobře, kdyby to bylo trochu jinak,“ dodal.

Závěrem potvrdil, že motivace mu rozhodně nechybí. „Pořád to chci. Chci ukázat, že si místo zasloužím. Budu tlačit dál, dokud to půjde.“ Tsunoda tak dává jasně najevo, že o své místo v Red Bullu hodlá bojovat do poslední chvíle a právě tato zarputilost by mohla sehrát klíčovou roli při konečném rozhodnutí.

Júki Cunoda (Yuki Tsunoda) Red Bull
Stalo se
Novinky
