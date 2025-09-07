Napětí v Monze: McLaren vysvětluje výměnu Landa Norrise a Oscara Piastriho

Lando Norris a Oscar Piastri v Monze, foto: McLaren
Lando Norris a Oscar Piastri v Monze, foto: McLaren
Josef Mráček VČERA 20:07
McLaren způsobil pozdvižení na GP Itálie, když tým dočasně vyměnil pozice Norrisovi a Piastrimu po pomalé zastávce Brita. Oba nakonec dojeli na pódiu, ale týmové instrukce ovlivnily konečné pořadí.

McLaren se během Velké ceny Itálie ocitl pod drobnohledem poté, co tým rozhodl o dočasné výměně pozic mezi Landem Norrisem a Oscarem Piastrim. Po pomalé zastávce Brita se tým rozhodl vrátit jej zpět do druhé pozice, zatímco Piastri se propadl na třetí.

Australan sice na pokyn týmu vyhověl, ale nebyl zcela spokojený. „Pomalý pitstop je součástí závodění,“ poznamenal Piastri a připomněl, že podobné situace patří k běžnému dění ve Formuli 1.

Díky této taktice získal Norris tři body zpět na Piastriho místo toho, aby je ztratil, a rozdíl mezi oběma piloty ve šampionátu se snížil na 31 bodů.

Šéf týmu Andrea Stella po závodě vysvětlil, že výměna pozic odpovídala principům McLarenu. „Pit stop není jen otázkou férovosti, jde o dodržení našich zásad,“ řekl. „Důležité je, aby šampionát probíhal v souladu s principy a hodnotami, které jsme v McLarenu společně s jezdci nastavili.“

Charles Leclerc v Monze

Charles Leclerc přiznává realitu: Letošní šance Ferrari na vítězství jsou ve třech závodech

Stella vysvětlil, že pořadí pit stopů bylo plánováno tak, aby tým chránil své pozice a byl připraven na případný zásah safety caru. „Chtěli jsme, aby to nepovedlo k výměně pozic, ale pomalý pitstop Landa situaci změnil, a proto jsme je vrátili do původního pořadí, aby mohli jezdci závodit,“ řekl.

Šéf McLarenu také potvrdil, že tým prověří příčiny pomalé zastávky. Taktika s prodloužením stintu na středně tvrdých pneumatikách měla zajistit, že při případném bezpečnostním voze bude možné získat náskok na Verstappena s měkčími pneumatikami.

Na otázku, zda tým přehodnotí své principy, Stella odpověděl: „Naše procesy stále přehodnocujeme, ale to neznamená, že něco měníme. Kontrola a revize jsou nezbytné, a to platí jak v inženýrství, tak při závodění s jezdci.“

