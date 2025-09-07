Napětí v Monze: McLaren vysvětluje výměnu Landa Norrise a Oscara Piastriho

McLaren způsobil pozdvižení na GP Itálie, když tým dočasně vyměnil pozice Norrisovi a Piastrimu po pomalé zastávce Brita. Oba nakonec dojeli na pódiu, ale týmové instrukce ovlivnily konečné pořadí.
McLaren se během Velké ceny Itálie ocitl pod drobnohledem poté, co tým rozhodl o dočasné výměně pozic mezi Landem Norrisem a Oscarem Piastrim. Po pomalé zastávce Brita se tým rozhodl vrátit jej zpět do druhé pozice, zatímco Piastri se propadl na třetí.
Australan sice na pokyn týmu vyhověl, ale nebyl zcela spokojený. „Pomalý pitstop je součástí závodění,“ poznamenal Piastri a připomněl, že podobné situace patří k běžnému dění ve Formuli 1.
Díky této taktice získal Norris tři body zpět na Piastriho místo toho, aby je ztratil, a rozdíl mezi oběma piloty ve šampionátu se snížil na 31 bodů.
Šéf týmu Andrea Stella po závodě vysvětlil, že výměna pozic odpovídala principům McLarenu. „Pit stop není jen otázkou férovosti, jde o dodržení našich zásad,“ řekl. „Důležité je, aby šampionát probíhal v souladu s principy a hodnotami, které jsme v McLarenu společně s jezdci nastavili.“
Stella vysvětlil, že pořadí pit stopů bylo plánováno tak, aby tým chránil své pozice a byl připraven na případný zásah safety caru. „Chtěli jsme, aby to nepovedlo k výměně pozic, ale pomalý pitstop Landa situaci změnil, a proto jsme je vrátili do původního pořadí, aby mohli jezdci závodit,“ řekl.
Šéf McLarenu také potvrdil, že tým prověří příčiny pomalé zastávky. Taktika s prodloužením stintu na středně tvrdých pneumatikách měla zajistit, že při případném bezpečnostním voze bude možné získat náskok na Verstappena s měkčími pneumatikami.
Na otázku, zda tým přehodnotí své principy, Stella odpověděl: „Naše procesy stále přehodnocujeme, ale to neznamená, že něco měníme. Kontrola a revize jsou nezbytné, a to platí jak v inženýrství, tak při závodění s jezdci.“
McLaren způsobil pozdvižení na GP Itálie, když tým dočasně vyměnil pozice Norrisovi a Piastrimu po pomalé zastávce Brita. Oba nakonec dojeli na pódiu, ale týmové instrukce ovlivnily konečné pořadí.
Charles Leclerc dojel v Monze čtvrtý a přiznal, že Ferrari bude muset letos hledat vítězství v jiných závodech. Jeho hlavní naděje jsou Baku, Singapur a Las Vegas.
Po krátkém souboji s Landem Norrisem o vedení v úvodu Velké ceny Itálie převzal Max Verstappen vedení a bez větších potíží si dojel pro své třetí vítězství letošní sezony.
Kimi Antonelli prolomil svou kletbu z Monzy a po napínavé, ale čisté kvalifikaci se posunul na šestou pozici na startu díky Hamiltonovu trestu. Mladý Ital ukázal, že dokáže udržet nervy na uzdě a zvládnout tlak na legendární italské trati.
Fernando Alonso přiznal, že osmá pozice na startu v Monze je pro Aston Martin poněkud lichotivá a realisticky očekává, že se v neděli během závodu propadne zpět.
Andrea Stella ocenil fair play McLarenu během kvalifikace na GP Itálie, ale připustil, že se situace může změnit při závěru šampionátu v Abú Zabí.
Max Verstappen po kvalifikaci objasnil jeho rádiovou komunikaci, která souvisela s odvážným nastavením vozu, na jehož finální podobě měl zásadní podíl. Riskantní tah Red Bullu se ukázal jako správný, což potvrdila získaná pole position.
Ferrari na Monze nevyužilo Hamiltonův slipstream pro Leclerca, který tak musel spoléhat jen na vlastní tempo. Hamilton klesl na desáté místo kvůli penalizaci.
Lando Norris přiznal, že předjetí Maxe Verstappena v nedělním závodě na Monze bude velkou výzvou, přestože startuje z první řady. Britský jezdec McLarenu je spokojený se druhým místem a těší se na strategickou bitvu o přední pozice.
Max Verstappen si na legendárním okruhu v Monze vyjel pole position pro Velkou cenu Itálie a potvrdil tak svou kvalitu v klíčovém okamžiku kvalifikace.
Isack Hadjar nedávno slavil své první pódiové umístění ve Formuli 1 s týmem Racing Bulls, jeho postup do hlavního Red Bullu se však odkládá. Mladý Francouz ukázal svůj talent a potenciál, ale vedení stáje z Enstone dává přednost postupnému rozvoji, aby si jezdec mohl na další krok připravit pevné základy.
Lando Norris zajel nejrychlejší čas třetího tréninku na Velkou cenu Itálie, přičemž Charles Leclerc mu byl velmi blízko. Celé pole se vešlo do rozdílu menšího než jedné sekundy, což slibuje napínavou kvalifikaci.