Charles Leclerc přiznává realitu: Letošní šance Ferrari na vítězství jsou ve třech závodech

Charles Leclerc dojel v Monze čtvrtý a přiznal, že Ferrari bude muset letos hledat vítězství v jiných závodech. Jeho hlavní naděje jsou Baku, Singapur a Las Vegas.
Charles Leclerc dojel v Monze na čtvrtém místě, což nebylo výsledkem, který by si on nebo tifosi přáli. Po závodě přiznal, že Ferrari bude muset hledat šanci na vítězství jinde. „Baku, Singapur a Las Vegas jsou tři závody, kde se možná přiblížíme vítězství, ale to neznamená, že tam budeme první favorité,“ řekl Monačan.
Leclerc přiznal, že Ferrari do těchto závodů vstupuje stále spíše jako třetí favorit. „Myslím, že pořád jedeme jako třetí, pokud Red Bull náhodou nezaváhá, možná se staneme druhou silou, ale nikdy první. Bude to tedy vždy náročné a těžké,“ dodal.
O závodě v Monze sám řekl, že bitva s Oscarem Piastrim byla super, ale McLaren měl jednoduše více tempa. „Byl to pěkný souboj. Měl jsem pocit, že předjíždím, když on udělal chybu, a on mě předjížděl, když jsem udělal chybu. Oni měli prostě více tempa než já,“ popsal Monegasque.
Leclerc také zmínil technické limity svého monopostu. „Zkoušel jsem věci, které jsem si myslel, že auto zvládne, ale ztrácel jsem zadní část monopostu několikrát. To znamenalo, že jsem nemohl očekávat nic lepšího, bohužel, ale snažil jsem se,“ řekl.
Navzdory čtvrtému místu však neztrácí optimismus pro nadcházející závody. „Baku je trať, kterou miluji a kde jsem v minulosti byl velmi silný. Je to také trať, kde se snadno předjíždí, a pokud nemáte tempo na závod, určitě to pocítíte,“ vysvětlil pro Sky Sports F1.
O Singapuru pak dodal: „Kvalifikace je tam velmi důležitá a závod je obtížnější pro předjíždění. Tuto trať také miluji.“
Leclerc tedy jasně vymezil, kde vidí Ferrari svou šanci, ale realisticky připustil, že cesta k vítězství bude náročná. „Dnes bylo tempo auta trochu horší, než jsme očekávali, ale nelituji ničeho,“ uzavřel.
McLaren způsobil pozdvižení na GP Itálie, když tým dočasně vyměnil pozice Norrisovi a Piastrimu po pomalé zastávce Brita. Oba nakonec dojeli na pódiu, ale týmové instrukce ovlivnily konečné pořadí.
Po krátkém souboji s Landem Norrisem o vedení v úvodu Velké ceny Itálie převzal Max Verstappen vedení a bez větších potíží si dojel pro své třetí vítězství letošní sezony.
Kimi Antonelli prolomil svou kletbu z Monzy a po napínavé, ale čisté kvalifikaci se posunul na šestou pozici na startu díky Hamiltonovu trestu. Mladý Ital ukázal, že dokáže udržet nervy na uzdě a zvládnout tlak na legendární italské trati.
Fernando Alonso přiznal, že osmá pozice na startu v Monze je pro Aston Martin poněkud lichotivá a realisticky očekává, že se v neděli během závodu propadne zpět.
Andrea Stella ocenil fair play McLarenu během kvalifikace na GP Itálie, ale připustil, že se situace může změnit při závěru šampionátu v Abú Zabí.
Max Verstappen po kvalifikaci objasnil jeho rádiovou komunikaci, která souvisela s odvážným nastavením vozu, na jehož finální podobě měl zásadní podíl. Riskantní tah Red Bullu se ukázal jako správný, což potvrdila získaná pole position.
Ferrari na Monze nevyužilo Hamiltonův slipstream pro Leclerca, který tak musel spoléhat jen na vlastní tempo. Hamilton klesl na desáté místo kvůli penalizaci.
Lando Norris přiznal, že předjetí Maxe Verstappena v nedělním závodě na Monze bude velkou výzvou, přestože startuje z první řady. Britský jezdec McLarenu je spokojený se druhým místem a těší se na strategickou bitvu o přední pozice.
Max Verstappen si na legendárním okruhu v Monze vyjel pole position pro Velkou cenu Itálie a potvrdil tak svou kvalitu v klíčovém okamžiku kvalifikace.
Isack Hadjar nedávno slavil své první pódiové umístění ve Formuli 1 s týmem Racing Bulls, jeho postup do hlavního Red Bullu se však odkládá. Mladý Francouz ukázal svůj talent a potenciál, ale vedení stáje z Enstone dává přednost postupnému rozvoji, aby si jezdec mohl na další krok připravit pevné základy.
Lando Norris zajel nejrychlejší čas třetího tréninku na Velkou cenu Itálie, přičemž Charles Leclerc mu byl velmi blízko. Celé pole se vešlo do rozdílu menšího než jedné sekundy, což slibuje napínavou kvalifikaci.