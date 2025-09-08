Napětí v McLarenu: Nico Rosberg očekává po Monze rozhovory

Lando Norris a Oscar Piastri v Monze
Lando Norris a Oscar Piastri v Monze, foto: McLaren
Josef Mráček DNES 11:04
Nico Rosberg kritizoval týmovou režii McLarenu z konce Velké ceny Itálie, kdy byl Oscar Piastri požádán, aby pustil před sebe Landa Norrise. Podle něj by měl tým situaci vyjasnit, protože může ovlivnit vnitřní dynamiku i další spolupráci jezdců.

Na Velké ceně Itálie se McLaren ocitl v nepříjemné situaci, která znovu otevřela téma týmových příkazů a spravedlnosti mezi jezdci. Rozhodující moment nastal při zastávce Landa Norrise, kdy pomalý pit stop připravil Brita o lepší pozici a posunul jej těsně za jeho týmového kolegu Oscara Piastriho.

A právě zde přišel nečekaný pokyn ze strany týmu. Z boxové zdi zazněla slova inženýra Toma Stallarda: „Oscare, tohle je podobné jako Maďarsko minulý rok, z týmových důvodů jsme zastavovali v tomto pořadí. Prosím, pusť Landa před sebe, pak můžeš závodit dál.“

Reakce Australana byla zdrženlivá, ale jasná: „Říkali jsme, že pomalý pit stop je součástí závodění, takže nechápu, co se změnilo. Ale pokud opravdu chcete, abych to udělal, tak to udělám.“ Piastri nakonec Norrise skutečně před sebe pustil, což vyvolalo debaty nejen mezi fanoušky, ale i mezi samotnými jezdci. Max Verstappen se nechal slyšet, že ho takové rozhodnutí překvapilo.

Lando Norris a Oscar Piastri v Monze

Napětí v Monze: McLaren vysvětluje výměnu Landa Norrise a Oscara Piastriho

Bývalý mistr světa Nico Rosberg upozornil, že McLaren si bude muset tuto situaci interně vyjasnit. „Časy pit stopů jsou prostě součástí závodění, někdy má jeden rychlejší, jindy druhý. Je to pro tým složité téma a určitě si to bude vyžadovat rozhovor, protože Oscar s tím nebude spokojený,“ řekl na Sky F1. Podle Rosberga sice Norris předváděl o víkendu lepší výkony, ale spravedlnost není vždy tak jednoznačná.

Podobně situaci zhodnotila i Jamie Chadwick. Podle ní se McLaren dostává do nešikovných pozic opakovaně, stejně jako loni v Maďarsku. „Je to zásluha obou jezdců, že reagují, jak reagují, a že v týmu i přes rivalitu panuje dobrá atmosféra. Z pohledu týmu to ale byla nutnost, protože Lando byl celý víkend rychlejší a pit stop mu závod zkomplikoval,“ uvedla.

Rozhodnutí nakonec přineslo Norrisi cenné druhé místo a 18 bodů do šampionátu, zatímco Piastri si připsal body za třetí příčku. Osm závodů před koncem sezony tak mezi oběma McLareny dělí 31 bodů a napětí v boji o titul rozhodně neklesá.

Stalo se
Novinky
Kimi Antonelli

Toto Wolff už nešetřil kritikou: Kimi Antonelli udělal příliš mnoho chyb

Šéf Mercedesu Toto Wolff projevil výrazné rozhořčení nad výkonem svého týmu na Velké ceně Itálie. Podle něj výsledky nebyly podle očekávání a ukázaly, že tým má před sebou ještě mnoho práce, než bude konkurenceschopný na nejvyšší úrovni.

Novinky
Oscar Piastri a Lando Norris

Max Verstappen se jasně vyjádřil k týmovým příkazům McLarenu v Monze

Max Verstappen se vyjádřil k týmovým příkazům McLarenu během Velké ceny Itálie. Čtyřnásobný mistr světa zdůraznil, že podobné situace nejsou jeho záležitostí a raději se soustředí na závod.

Novinky
Start GP Itálie

Lando Norris se pustil do Maxe Verstappena: Nesmíte soupeře vytlačovat mimo trať

Na startu Velké ceny Itálie se Lando Norris a Max Verstappen utkali tvrdě o vedení. Norris kritizoval Verstappena za agresivní manévr, který ho donutil vyjet do trávy. 

Novinky
Liam Lawson

Napětí v rodině Red Bullu: Liam Lawson a Yuki Tsunoda se v Monze střetli

Jezdec Racing Bulls Liam Lawson označil incident s Yukim Tsunodou ve 30. kole v zatáčce č. 4 na Monze za ukázku tvrdého, ale férového závodění. Podle něj šlo o běžný kontakt v rámci souboje, bez jakéhokoli úmyslného zavinění.

Novinky
Lewis Hamilton na Monze

Fréderic Vasseur přiznává neúspěch Ferrari: Riskantní strategie s Lewisem Hamiltonem se nevyplatila

Šéf Ferrari Fred Vasseur přiznal, že riskantní strategie overcutu pro Hamiltona během Velké ceny Itálie nevyšla kvůli nečekaně nízké degradaci pneumatik.

Novinky
Lando Norris a Oscar Piastri v Monze

Novinky
Lando Norris a Oscar Piastri v Monze

Napětí v Monze: McLaren vysvětluje výměnu Landa Norrise a Oscara Piastriho

McLaren způsobil pozdvižení na GP Itálie, když tým dočasně vyměnil pozice Norrisovi a Piastrimu po pomalé zastávce Brita. Oba nakonec dojeli na pódiu, ale týmové instrukce ovlivnily konečné pořadí.
Novinky
Charles Leclerc v Monze

Charles Leclerc přiznává realitu: Letošní šance Ferrari na vítězství jsou ve třech závodech

Charles Leclerc dojel v Monze čtvrtý a přiznal, že Ferrari bude muset letos hledat vítězství v jiných závodech. Jeho hlavní naděje jsou Baku, Singapur a Las Vegas.
Grand Prix
Max Verstappen vyhrál GP Itálie

GP Itálie: Max Verstappen vítězí v Monze. Mclaren znovu aplikoval „Papaya rules"

Po krátkém souboji s Landem Norrisem o vedení v úvodu Velké ceny Itálie převzal Max Verstappen vedení a bez větších potíží si dojel pro své třetí vítězství letošní sezony.
Novinky
Kimi Antonelli v Monze

Kimi Antonelli překonal nervozitu a v kvalifikaci prolomil kletbu Monzy

Kimi Antonelli prolomil svou kletbu z Monzy a po napínavé, ale čisté kvalifikaci se posunul na šestou pozici na startu díky Hamiltonovu trestu. Mladý Ital ukázal, že dokáže udržet nervy na uzdě a zvládnout tlak na legendární italské trati.
Novinky
Fernando Alonso

Fernando Alonso v kvalifikaci překvapil sám sebe: Na závod má realistický pohled

Fernando Alonso přiznal, že osmá pozice na startu v Monze je pro Aston Martin poněkud lichotivá a realisticky očekává, že se v neděli během závodu propadne zpět.

Novinky
Oscar Piastri a Lando Norris

Lando Norris a Oscar Piastri projevili v kvalifikaci fair play: Andrea Stella varuje před možným zlomem

Andrea Stella ocenil fair play McLarenu během kvalifikace na GP Itálie, ale připustil, že se situace může změnit při závěru šampionátu v Abú Zabí.