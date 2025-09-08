Napětí v McLarenu: Nico Rosberg očekává po Monze rozhovory

Nico Rosberg kritizoval týmovou režii McLarenu z konce Velké ceny Itálie, kdy byl Oscar Piastri požádán, aby pustil před sebe Landa Norrise. Podle něj by měl tým situaci vyjasnit, protože může ovlivnit vnitřní dynamiku i další spolupráci jezdců.
Na Velké ceně Itálie se McLaren ocitl v nepříjemné situaci, která znovu otevřela téma týmových příkazů a spravedlnosti mezi jezdci. Rozhodující moment nastal při zastávce Landa Norrise, kdy pomalý pit stop připravil Brita o lepší pozici a posunul jej těsně za jeho týmového kolegu Oscara Piastriho.
A právě zde přišel nečekaný pokyn ze strany týmu. Z boxové zdi zazněla slova inženýra Toma Stallarda: „Oscare, tohle je podobné jako Maďarsko minulý rok, z týmových důvodů jsme zastavovali v tomto pořadí. Prosím, pusť Landa před sebe, pak můžeš závodit dál.“
Reakce Australana byla zdrženlivá, ale jasná: „Říkali jsme, že pomalý pit stop je součástí závodění, takže nechápu, co se změnilo. Ale pokud opravdu chcete, abych to udělal, tak to udělám.“ Piastri nakonec Norrise skutečně před sebe pustil, což vyvolalo debaty nejen mezi fanoušky, ale i mezi samotnými jezdci. Max Verstappen se nechal slyšet, že ho takové rozhodnutí překvapilo.
Bývalý mistr světa Nico Rosberg upozornil, že McLaren si bude muset tuto situaci interně vyjasnit. „Časy pit stopů jsou prostě součástí závodění, někdy má jeden rychlejší, jindy druhý. Je to pro tým složité téma a určitě si to bude vyžadovat rozhovor, protože Oscar s tím nebude spokojený,“ řekl na Sky F1. Podle Rosberga sice Norris předváděl o víkendu lepší výkony, ale spravedlnost není vždy tak jednoznačná.
Podobně situaci zhodnotila i Jamie Chadwick. Podle ní se McLaren dostává do nešikovných pozic opakovaně, stejně jako loni v Maďarsku. „Je to zásluha obou jezdců, že reagují, jak reagují, a že v týmu i přes rivalitu panuje dobrá atmosféra. Z pohledu týmu to ale byla nutnost, protože Lando byl celý víkend rychlejší a pit stop mu závod zkomplikoval,“ uvedla.
Rozhodnutí nakonec přineslo Norrisi cenné druhé místo a 18 bodů do šampionátu, zatímco Piastri si připsal body za třetí příčku. Osm závodů před koncem sezony tak mezi oběma McLareny dělí 31 bodů a napětí v boji o titul rozhodně neklesá.
