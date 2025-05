Nadšení mladé hvězdy Mercedesu: Antonelli si film F1 pochvaluje

Andrea Kimi Antonelli, se podělil o své první dojmy z chystaného filmu F1, který měl možnost vidět v rámci exkluzivní projekce pořádané v Monaku. Akce proběhla jen pár dní před slavnou Velkou cenou Monaka a zúčastnili se jí i další hvězdní jezdci včetně Lewise Hamiltona, George Russella nebo Fernanda Alonsa. Chyběli pouze Max Verstappen a Lance Stroll. Nizozemec dal přednost streamování na Twitchi pod přezdívkou Franz Hermann, která odkazuje na jeho nedávné vystoupení na Nürburgringu.

Antonelli po zhlédnutí snímku nešetřil uznáním: „Myslím, že to bylo fakt super. Bylo to sice dlouhé, ale opravdu dobře natočené. Myslím, že pro každého na světě to bude skvělý film. Má to fajn příběh, takže si myslím, že se to lidem bude opravdu líbit.“ Podle jeho slov se tedy fanoušci i širší publikum mohou těšit na dynamické a přitažlivé ztvárnění prostředí Formule 1.

Film režírovaný Josephem Kosinskim, který stojí i za snímkem Top Gun Maverick, slibuje dosud nejrealističtější filmový pohled na svět F1. Klíčovou roli v něm sehrál také Lewis Hamilton, který přispěl odborným dohledem, aby vše působilo věrohodně – od zvuků monopostů až po rytmus závodního víkendu. Produkce byla během natáčení plně integrována do skutečných závodních víkendů, včetně vlastní garáže, týmových prostor v paddocku i upravených monopostů pro fiktivní tým APXGP.

Hlavní postavu Sonnyho Hayese, bývalého jezdce vracejícího se zpět do kokpitu, ztvárnil hollywoodský herec Brad Pitt. Jeho týmovým kolegou je Joshua Pearce v podání Damsona Idrise. Společně se snaží dostat svůj tým na vrchol šampionátu, příběh, který se snaží reflektovat nejen rychlost a rivalitu, ale i lidské emoce spojené s vrcholovým motorsportem.

Pro Antonelliho, který sám nedávno zažil prudký vzestup z juniorských sérií až do hlavního týmu Mercedesu, měl film zřejmě o to silnější náboj. Jeho vlastní příběh sleduje i dokument The Seat na Netflixu, který mapuje jeho cestu do F1. V Miami se navíc zapsal do historie jako nejmladší držitel pole position ve sprintu, což jen podtrhuje jeho výjimečnost.

Film F1 bude mít světovou premiéru 25. června, v USA a v Česku o den později. A jak naznačuje Antonelliho nadšení, snímek by mohl oslovit nejen věrné fanoušky, ale i nové publikum, které dosud svět královny motorsportu sledovalo jen zpovzdálí.