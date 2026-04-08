Dvacetipětiletý jezdec zůstal bez plnohodnotného závodního sedadla poté, co ho Red Bull na konci sezóny 2025 propustil, a od té doby hledá novou příležitost ve Formuli 1.
Yuki Tsunoda po nepovedené sezóně 2025 přišel o závodní sedačku v Red Bullu a přesunul se do role testovacího a rezervního jezdce, kde pomáhá jak hlavnímu týmu, tak i stáji Racing Bulls. Po pouhých 30 bodech ve 22 závodech a 17. místě v šampionátu se jeho postavení v rámci týmu výrazně proměnilo.
Šéf týmu Laurent Mekies však zdůrazňuje, že Tsunodův příběh ve Formuli 1 zdaleka nekončí, přestože Red Bull dal pro sezónu 2026 přednost mladému Francouzovi Isacku Hadjarovi. Podle Mekiese je japonský jezdec pro tým stále velmi cenný. V rozhovoru pro podcast Beyond the Grid ocenil jeho práci v roli rezervního jezdce i jeho přínos v simulátoru, kde těží ze svých technických znalostí a detailního porozumění vozu.
Mekies zároveň připomněl, že pro každého závodníka je zásadní být na trati. Podle něj je velkou výhodou mít v týmu někoho s aktuálními zkušenostmi, kdo dokáže pomoci v zákulisí, zároveň ale dodal, že by si pro Tsunodu přál brzký návrat do závodního kokpitu.
Tsunoda působí ve Formuli 1 už několik let. Debutoval v týmu Alpha Tauri, kde následně strávil čtyři sezóny, než se stáj přejmenovala na Racing Bulls. Později dostal příležitost i v seniorském týmu Red Bull.
Navzdory vstřícným slovům Laurenta Mekiese se návrat Tsunody do Red Bullu v tuto chvíli nejeví jako příliš reálný. Isack Hadjar totiž ve své první sezóně ukazuje výrazný potenciál. Zaujal už třetím místem v kvalifikaci v Melbourne a dalšími bodovanými výsledky, čímž si upevnil svou pozici v týmu.
Situaci navíc komplikuje silná konkurence v juniorském programu Red Bullu. O místa na startovním roštu je velký zájem, počet volných sedaček je omezený a tlak na okamžité výsledky zůstává mimořádně vysoký. Mekies sice věří, že Tsunoda dostane další příležitost, zároveň ale připouští, že cesta zpět nebude jednoduchá. „Je fér říct, že Yuki v minulosti ukázal značnou rychlost a přejeme si, aby se mu další šance objevila,“ uvedl. Jeho slova tak působí spíše jako podpora než jako náznak konkrétního návratu.
Sám Tsunoda se podle rozhovoru pro oficiální stránky Formule 1 postupně adaptuje na roli rezervního jezdce. Intenzivně pracuje na udržení kontaktu s technikou i na vlastním rozvoji a jeho ambice vrátit se do závodního kokpitu zůstávají silné.
Podle analytiků bude pro japonského pilota klíčové najít alternativní cestu zpět na startovní rošt, ať už u týmu ze středu pole nebo u nové stáje. Návrat do Red Bullu v dohledné době zatím nepůsobí jako pravděpodobný scénář.
Formule 1 je prostředí, kde rozhodují aktuální výsledky a rychle se měnící dynamika. I talentovaní jezdci se tak mohou snadno ocitnout mimo hlavní dění, což je případ Tsunody, který má za sebou více než sto startů, ale stále hledá stabilní pozici.
Rozhodnutí Red Bullu přesunout ho do rezervní role vyvolalo také kritiku ze strany fanoušků i odborníků, kteří upozorňují, že jeho zkušenosti by mohly být pro jiné týmy cenné.
Mekies však zůstává optimistický: „Čas ukáže, co se stane, ale pro Yukiho si přejeme, aby dostal další příležitost závodit naplno, protože si ji zaslouží.“
