Aston Martin sice trpí výraznými ztrátami rychlosti na rovinkách, nicméně Lance Stroll upozorňuje, že problém týmu nespočívá pouze v jednotce Honda.
Aston Martin a Honda přijely do Japonské Grand Prix s vědomím, že výkon nové jednotky stále zaostává za očekáváním a že řešení chronických vibrací není dokončeno, přestože oba lídři projektu před závodem tvrdili, že výsledky testů spolehlivosti jsou povzbudivé.
V Suzuce AMR26 opět potvrdil, že je v současné podobě nejpomalejším vozem na startovním roštu, alespoň při hodnocení jednoho rychlého kola. Propad výkonu byl v některých částech okruhu výrazný.
Lance Stroll po trénincích v Japonsku otevřeně přiznal, že problémy Aston Martinu nejsou způsobeny pouze motorem Honda. „Myslím, že je to kombinace motoru a auta,“ řekl a dodal, že tým sice ztrácí obrovské množství času na rovinkách, ale v zatáčkách také není nejrychlejší. „Takže je to kombinace několika věcí,“ shrnul pilot.
Stroll potvrdil, že tým má připravený akční plán, jehož účinnost ukáže až čas. „Pokrok ve Formuli 1 nikdy není dost rychlý,“ poznamenal. „Teď jsme po závodech v Číně a přímém přesunu do Japonska neměli moc času testovat nové věci na voze. Ale máme plán na následující měsíce a jaký přinese čas na kolo, uvidíme.“
Honda do Japonska vstupovala s jistotou, že vyřešila problémy s vibracemi bateriového systému natolik, aby umožnila dokončení závodu. Cíle bylo dosaženo – Stroll však musel závod vzdát kvůli problémům s tlakem vody.
Honda přiznala, že vibrace jejích motorů jsou při reálném nasazení výrazně horší než při laboratorních testech a zhoršují se, jakmile je jednotka namontována do vozu AMR26. „Vibrace jsou mnohem větší,“ potvrdil Koji Watanabe, prezident Honda Racing Corporation. Aston Martin proto nasadil nové komponenty, které měly být vyzkoušeny v Suzuce, ale podle Lance Strolla je „v této části stále co zlepšovat“.
Technické analýzy ukazují, že více než polovina celkového deficitu výkonu vozu je spojena s nedostatky šasi AMR26, zatímco motor od Hondy tvoří jen část širšího problému.
Tyto abnormální vibrace už během zimních testů poškodily bateriový systém a byly hlavní příčinou omezeného počtu odjetých kilometrů v Bahrajnu i na úvodních závodech sezóny.
Aston Martin sám přiznal, že vibrace přetrvávají i po nasazení nových komponent, které byly připraveny pro japonský víkend. „Stále je potřeba na tom pracovat,“ řekl Lance Stroll po trénincích při hodnocení vozu.
Situaci navíc komplikuje omezení FIA, která přísně kontroluje úpravy motorů během sezóny. Honda tak nemůže jednoduše „doladit“ výkon podle potřeby, a celý vývojový plán je pomalý a náročný.
Na domácí půdě Hondy dokázal Fernando Alonso dovézt alespoň jeden vůz do cíle, i když s výraznou ztrátou kola. Šlo o první klasifikované dokončení sezóny, což představuje dílčí milník pro oba partnery.
Aston Martin přitom zdůrazňuje, že mezi týmem a dodavatelem motorů nepanuje napětí. Jde spíše o společnou výzvu vyřešit hlubší technické problémy, než bude možné začít bojovat o lepší výsledky.
Celkově se tedy nová partnerská aliance nachází v situaci, kdy je nutné rychle řešit základní technické nedostatky. Jinak hrozí, že sezóna 2026 se pro Aston Martin a Hondy stane spíš soubojem o dojetí závodů než o body a konkurenceschopnost.
