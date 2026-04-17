Nad budoucností Maxe Verstappena visí otazník. Robin Frijns má ale jasno

Robin Frijns se zamyslel nad tím, jak by mohla vypadat další kariérní cesta Maxe Verstappena mimo Formuli 1. Naznačil, že jednou z možných variant by mohl být start ve vytrvalostním závodění.
Nedávno poskytl vyjádření tovární jezdec BMW Robin Frijns, který rozšiřuje stále častější debaty o budoucnosti Maxe Verstappena mimo Formuli 1. Podle nizozemského pilota je reálné, že by čtyřnásobný šampion mohl v budoucnu zamířit do šampionátu World Endurance Championship, přičemž by pravděpodobně přeskočil nižší kategorie a rovnou směřoval do nejvyšší třídy Hypercar.
Robin Frijns svá slova řekl během dalšího závodu Nürburgring Langstrecken-Serie, kde se s týmem BMW radoval z vítězství ve třídě GT3.
V paddocku zároveň stále více rezonuje jméno Maxe Verstappena, který se na Nordschleife objevuje častěji v GT3 vozech a postupně směřuje i k možnému startu v legendárním 24hodinovém závodě.
Podle Frijnse dává tento posun směrem k vytrvalostním závodům smysl. Uvedl, že v jeho pozici by pravděpodobně jednal stejně a že současná Formule 1 nemusí vždy přinášet jezdecké naplnění, jaké od vrcholového motorsportu očekáváte, informuje Motorsport.com.
Zároveň ale zdůraznil, že jde o jeho pohled zvenčí a nelze ho brát jako vážně. Přesto se domnívá, že GT3 i endurance závody Verstappena dlouhodobě lákají, mimo jiné i kvůli jeho vlastním aktivitám mimo F1 a rostoucímu zájmu o Nordschleife.
Frijns také upozornil, že případný vstup Verstappena do vytrvalostních závodů by měl velký dopad na celý šampionát. Série podle něj střídá silné momenty, jako jsou Le Mans nebo Spa, s méně sledovanými podniky, kde zájem diváků kolísá, a příchod takové hvězdy by jí mohl výrazně pomoci.
„Pokud se objeví velké jméno, jako je Verstappen, může to sérii výrazně pomoct,“ zaznívá v paddocku opakovaně a Frijns tento názor potvrzuje. Zároveň však dodává, že pokud by se Verstappen do WEC zapojil, rozhodně by nepatřil mezi účastníky do počtu.
Naopak očekává, že by okamžitě mířil na vítězství. V prostředí endurance navíc platí, že špičkoví jezdci do nových projektů vstupují s maximálním nasazením, což podle Frijnse zvyšuje jeho šance být konkurenceschopný od samého začátku.
Velkou roli v celé debatě hraje i technická stránka. Frijns porovnává Hypercar a GT3 a tvrdí, že přirozenou volbou pro jezdce Verstappenova formátu je nejvyšší třída, nikoliv LMGT3. Argumentuje tím, že GT vozy mu dlouhodobě nevyhovují, zatímco Hypercar lépe odpovídá stylu jezdců z Formule 1.
Z technického pohledu Frijns uvádí, že moderní hypercary jsou sice rychlé a složité stroje, ale v některých ohledech jsou jednodušší než současné vozy Formule 1, které pracují s mnohem větším množstvím elektroniky a systémů řízení energie.
Podle něj by tak přechod mezi F1 a Hypercarem neměl být zásadní překážkou. Dnes je adaptace mezi těmito kategoriemi rychlejší než v minulosti a rozdíly v jízdním stylu se postupně zmenšují.
Zároveň ale zdůrazňuje, že jezdci kalibru Max Verstappen by se dokázali přizpůsobit velmi rychle. „Nemyslím si, že by potřeboval dlouhou adaptaci,“ říká s tím, že špičkoví piloti se obvykle dostanou na konkurenceschopné tempo během krátké doby.
Celá debata tak znovu otevírá otázku, kam se bude ubírat kariéra současných hvězd Formule 1. Ačkoliv Verstappen žádné plány na přechod do World Endurance Championship veřejně nepotvrdil, v paddocku sílí přesvědčení, že vytrvalostní závody mohou být jednou z jeho přirozených budoucích cest.
Franco Colapinto absolvoval ve středu filmovací den na Silverstonu s týmem Alpine. Stáj potvrdila, že šlo o součást přípravy na návrat do sezóny v Miami.
Po náročném roce 2025 se Red Bull sice znovu postavil na nohy, ale zatím nic nenasvědčuje tomu, že by dokázal navázat na svou dlouhodobou dominanci.
Fernando Alonso absolvoval test za volantem vozu Aston Martin Valkyrie, který vznikl pod vedením Adriana Neweyho. Jízda proběhla v rámci příprav na novou sezónu WEC a podtrhla Alonsovo propojení s projekty mimo Formuli 1.
Podle šéfa Formule 1 Stefano Domenicali proběhla s Maxem Verstappenem otevřená a věcná diskuse o nových technických pravidlech. Zároveň apeluje na piloty, aby své veřejné výroky vnímali v širším kontextu a uvědomovali si jejich dopad na celý sport.
Bývalý pilot Formule 1 David Coulthard upozorňuje na proměnu mentality v současném paddocku a tvrdí, že dnešním jezdcům oproti jeho éře chybí výraznější emoce a neústupná snaha po vítězství.
Bývalý pilot Ferrari Eddie Irvine varuje před unáhlenými závěry o tom, že Lewis Hamilton se v sezóně F1 2026 vrátil do dřívější formy. Podle něj je zatím příliš brzy hodnotit, zda jde o skutečný dlouhodobý návrat, nebo jen o krátkodobé zlepšení.
FIA podle The Race zasáhla proti kvalifikačnímu triku Mercedesu a Red Bullu, kteří v kvalifikaci využívali vypnutí MGU-K k obejití povinného omezování výkonu a získání krátkodobé výkonové výhody na konci kola.
Na Nürburgringu v úterý začal testovací program Pirelli, do kterého se zapojili Oscar Piastri a George Russell. Průběh dne však výrazně ovlivnilo nepříznivé počasí i technické potíže McLarenu, které narušily plán testování.
Přestože byl tým Aston Martin před začátkem sezóny považován za jeden z nejatraktivnějších projektů na startovním roštu, dosavadní vývoj naznačuje spíše opak.
Juan Pablo Montoya zpochybnil odchod Gianpieroa Lambiaseho do McLarenu. Podle něj Red Bull mohl udělat víc, aby si klíčového inženýra udržel.
Mattia Binotto upozorňuje na oblasti, kde může Audi dále posouvat své výkony vpřed. Zároveň naznačuje, že probíhající pauza v kalendáři může být důležitým obdobím pro interní práci a další vývoj směrem do sezony.