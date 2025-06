Lewis Hamilton na horské dráze emocí: Ve Ferrari střídá naděje a zklamání

Přestup Lewise Hamiltona do Ferrari zatím nenaplnil očekávání o návratu na vrchol. Po nevydařené Velké ceně Španělska, kterou sám označil za svou nejhorší, britský šampion přiznal frustraci a dál hledá cestu, jak se s novým autem i týmem sžít.

Přestup Lewise Hamiltona do Ferrari měl být novou kapitolou plnou ambicí a návratu na výsluní. Místo toho se devítinásobný vítěz Velké ceny Španělska ocitl v bodě, kdy po jednom z nejtěžších závodů sezony neměl chuť ani na tradiční rozhovory. „Chci prostě domů,“ prohlásil vyčerpaně po dojezdu na šestém místě, které získal jen díky penalizaci pro Maxe Verstappena.

Ačkoliv v kvalifikaci porazil Charlese Leclerca, závod ukázal jiný obrázek. Ferrari mu v 10. kole nařídilo pustit Leclerca před sebe, a ten nakonec získal třetí místo díky chytře zvolené strategii i chybě Verstappena po restartu. Hamilton naopak postupně propadl až za Russella a Hülkenberga. „Něco je s tím autem špatně, bylo to nejhorší, co jsem kdy zažil,“ stěžoval si inženýrovi Riccardu Adamimu už během chladicího kola.

V rozhovoru pro Sky Sports F1 působil Hamilton frustrovaně a uzavřeně. „Co chcete, abych řekl? Měl jsem hrozný den. Tým udělal dobrou práci, strategie byla v pořádku, ale já se trápil. Není co vysvětlovat,“ uzavřel bez emocí, informuje The Race. Když reportérka Rachel Brookes poznamenala, že doufá, že Ferrari najde řešení, Hamilton suše odpověděl: „Jsem si jistý, že ne. Asi to bylo prostě mnou.“

Šéf týmu Fred Vasseur se snažil situaci mírnit. „Není fér dělat závěry po prvních větách jezdce. Lewis odjel většinu závodu před Russellem, nebylo to úplně špatné,“ komentoval s odkazem na neupřesněný technický problém v závěru závodu. Přesto byl kontrast s Leclercovým výkonem znovu do očí bijící.

Lewis Hamilton zatím ve Ferrari nenachází pevnou půdu pod nohama. Chvíle naděje, jako byla sprintová výhra v Šanghaji, rychle střídají závody plné zklamání a technických nejistot. V Imole sice předčil Leclerca, ale s odstupem času to vypadá spíše jako výjimka než začátek vzestupu.

Po slabém výkonu ve Španělsku, kde se propadl polem a po závodě rezignovaně prohlásil, že „chce jen domů“, se ukazuje, že cesta k harmonii mezi jezdcem a týmem bude ještě dlouhá. Zda se zlomový okamžik dostaví už v Kanadě, není jasné – ale Hamilton sám dal najevo, že odpovědi zatím nemá.