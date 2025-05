Monacká zkouška ohněm: Franco Colapinto hledá víru v sebe i ve vůz

Franco Colapinto, nováček v barvách týmu Alpine, vstupuje do svého druhého závodního víkendu v sezoně Formule 1 s jasným cílem: získat větší důvěru ve svůj vůz na jedno rychlé kolo. A to rovnou na jedné z nejtěžších tratí v celém kalendáři v ulicích Monte Carla.

Premiéru si odbyl před týdnem na Grand Prix Emilia-Romagna, kde po nehodě v kvalifikaci a smolně načasované žluté vlajce v závodě skončil šestnáctý. Výsledek, který sice nenadchl, ale jasně ukázal, že cesta za stabilními výkony bude vyžadovat čas a hlavně kilometry.

„Myslím, že tratě jako Monako, Baku nebo Singapur jsou o sebevědomí. A to se během víkendu musí postupně budovat, není to jednoduché,“ uvedl Colapinto. „Zvlášť pro mě, protože mám za sebou zatím jen jeden víkend. Je normální, že ještě úplně necítím auto na limitu. Ale věřím, že s každým odjetým tréninkem se to bude zlepšovat.“

Colapinto přiznal, že i přes testování ve starších vozech a práci na simulátoru je ostré tempo s letošním monopostem Alpine stále velkou výzvou. V Monaku, kde každé zaváhání končí často ve zdi, bude muset najít odvahu i přesnost.

„V Monaku se otíráte o zdi v každé zatáčce. Potřebujete jistotu a já věřím, že ji získám po prvním i druhém tréninku. Podobně jako v Imole jsem začal pomalu, ale do třetího tréninku jsem se zlepšoval každým kolem.“

Zároveň dodává, že za jeho výkony nestojí konkrétní slabina, spíš prostý fakt, že má oproti ostatním méně času na trati. „Chybí mi odjeté závody. Ostatní už mají sedm velkých cen za sebou, já teprve jednu. Nemám za sebou ještě žádnou městskou trať, takže to beru krok po kroku. Potřebuju odjet víc kol, zvyknout si na auto, poznat, kde je jeho limit. A to přijde jen jízdou.“

Zajímavé postřehy přinesl i k přestupu z Williamsu do Alpine. „Každý tým má něco, co se mi líbilo. Učím se z těch rozdílů. To se děje i jezdcům jako Carlos Sainz nebo Lewis Hamilton, je to o sbírání různých zkušeností.“

Vedle ryze závodních témat ale Colapinto narazil i na méně příjemné zákulisí současné F1, konkrétně na útoky části argentinských fanoušků na jeho kolegy Jacka Doohana a Yukiho Tsunodu. Připojil se k výzvám k většímu respektu mezi fanoušky.

„Snažím se udělat maximum, abych je uklidnil. Mohou samozřejmě vyjádřit svůj názor, ale musí zůstat v rámci respektu. Jsou velmi vášniví, někdy až moc. Chápu, že Juki byl naštvaný, být v jeho situaci, asi bych reagoval podobně. Ale nenávist nemá v motorsportu místo.“

„Lidé by si měli užívat sport, sledovat ho v televizi nebo přímo na trati, ale bez urážek. I my, co jsme jeho součástí, musíme přispět k tomu, aby se vášeň nezměnila v agresi,“ uzavřel Colapinto s nadhledem, který by člověk možná od nováčka ve Formuli 1 nečekal.