Místo zázraku frustrace: Co se děje s Lawsonem v Racing Bulls?

Liam Lawson hodnotí svůj start do sezóny 2025 jako slabý, když po čtyřech závodech stále nemá žádné body, přičemž technické problémy a penalizace mu ztěžují šance na lepší umístění. I přesto zůstává optimistický a věří, že s vyhnutím se dalším chybám a zlepšením stability na trati přijdou lepší výsledky.

Liam Lawson přiznává, že jeho start do sezóny 2025 je daleko od ideálu, když po čtyřech odjetých Grand Prix stále nemá na svém kontě žádné body. „Docela šokující,“ hodnotí své výsledky novozélandský jezdec, který nedávno přišel o místo v hlavním týmu Red Bull, aby pokračoval jako jezdec Racing Bulls. Po závodě v Miami, kde opět neuspěl, Lawson lakonicky poznamenal: „Nemáme žádné body. Samozřejmě, že Formule 1 je plná proměnných, a složitý je už jen samotný komplet závod. Rychlost byla většinou tam, jen se nám to bohužel zatím nepodařilo dát dohromady.“

Ve veřejné diskuzi o jezdcích Racing Bulls se zatím více skloňuje Isack Hadjar, francouzský nováček, který si vede lépe. Hadjar pravidelně bojuje o body a výrazně dominuje v kvalifikacích, kde vedl nad Lawsonem poměrem 4:1, včetně sprintových kvalifikací. Ale Lawson si stále hledá svou formu, přičemž ho v několika závodech trápily technické problémy, konkrétně s DRS v Bahrajnu a problémy s baterií v Miami. „Dá se říct, že ve dvou standardních kvalifikacích, kde jsem neměl žádné problémy, jsem měl o 0,048 sekundy lepší čas než Isack,“ dodal s lehkým úsměvem.

Tato statistika, ač na první pohled nepatrná, nicméně poukazuje na to, že rozdíl mezi oběma jezdci není tak zásadní. Přesto si však Lawsonova pozice na startovním roštu stále stojí za zmínku. Zatímco Hadjar má průměrnou pozici 11. místo, Lawson vyjíždí většinou ze 14. pozice, což logicky ztěžuje jeho šance na bodování. Tento rozdíl v kvalifikacích se projevuje i v samotných závodech, kde má Lawson stále problémy se závodními incidenty a penalizacemi.

Závodní víkend v Japonsku byl pro Lawsonovi náročný. Startoval ze 13. pozice, ale hned na začátku se propadl na 14. místo, a nakonec dokončil závod až na 17. pozici. Překonal ho Jack Doohan, Nico Hülkenberg i Carlos Sainz. Mezitím Hadjar dokončil závod na skvělém 8. místě. "Je to těžké, ale máme ještě co zlepšovat," komentoval svůj výkon Lawson. Ačkoliv měl v Bahrajnu lepší tempo, dva kontakty, které vedly k penalizacím, ho stáhly ze slibného 13. místa až na 16. pozici, což také znamenalo ztrátu na Hadjara.

V Saudské Arábii získal Lawson své první kvalifikační vítězství nad Hadjarem, ale kvůli chaosu v prvním kole závodu přišel o lepší výsledek. „Měl jsem pár manévrů, ale penalizace za předjetí mimo trať mě posunula na 12. místo, zatímco Isack získal bod,“ vysvětlil Lawson. V Miami se mu opět nepodařilo získat body, když po kolizi s Jackem Doohanem poškodil svůj vůz a přišel o šanci na bodované umístění. „Auto bylo opravdu hrozné,“ popisoval Lawson svůj problémový vůz po incidentu.

Navzdory těmto neúspěchům zůstává Lawson optimistický. „Pohodlí v autě je opravdu dobré, rychlost byla celkem solidní většinu času, ale bohužel není co ukázat,“ přiznal. Věří však, že když vše správně zapadne, výsledky přijdou. „Reset, jak vždy. Tak to ve sportu bývá. Musíme dál pracovat a zlepšovat se,“ dodal. Lawson je odhodlaný pokračovat ve své práci a věří, že pokud bude pokračovat ve stejném přístupu, úspěch se dostaví. „Náš přístup k víkendům je opravdu dobrý, jak jsem říkal, auto bylo rychlé, takže to nakonec musí klapnout.“

Lawson nakonec přiznal, že klíčem k zlepšení bude vyhnout se dalším kolizím a penalizacím. Pokud se mu to podaří, může se rychle posunout vpřed. Ať už v nadcházejících závodech, nebo v celkové perspektivě sezóny, Lawson ví, že stabilita na trati je tím, co skutečně potřebuje k dosažení lepších výsledků.