Hamilton vs Ferrari: Co se skutečně děje v zákulisí?

Lewis Hamilton nezačal svou sezónu u Ferrari nejlépe, když v Miami skončil až na osmé příčce, více než minutu za vítězným Oscarem Piastrim z McLarenu. Jeho závod byl poznamenán napjatými výměnami na týmovém rádiu s inženýrem Riccardem Adamim, kdy Ferrari váhalo s výměnou pozic mezi ním a týmovým kolegou Charlesem Leclercem.

Po závodě byl Hamilton zachycen při setkání s šéfem Ferrari, Fredem Vasseurem, kde přiznal, že mu řekl, aby se „uklidnil“ a „nebyl tak přecitlivělý“ po návštěvě svého pokoje v týmové jednotce. Hamilton také uvedl, že se s Vasseurem setkal už před závodem, aby probrali strategii pneumatik.

Ferret v podcastu F1 Nation objasnil, že mezi Lewisem Hamiltonem a Ferrari není žádný vážný konflikt. Poukázal na to, že Hamilton měl podobné výměny názorů i v Mercedesu, zejména se svým inženýrem Peterem Bonningtonem. „Lewis přišel za Fredem během pauzy na kávu a řekl: ‚Chci si promluvit o pneumatikách,‘“ uvedl Ferret.

Dále vysvětlil, že Hamiltonův rozhovor s Vasseurem nebyl stížností, ale spíše snahou pomoci. „Bylo to v 9 hodin ráno v den závodu. Snažil se pomoci, ne si stěžovat,“ dodal. Ferret také zdůraznil, že vztahy mezi Hamiltonem a Ferrari jsou pozitivní: „Hamilton byl tvrdý na Bona, když měli problémy, ale to není problém. Je to složitější, než se píše.“

I přes náročný začátek sezóny Ferret potvrdil, že v Ferrari panuje zdravá atmosféra. „Je to 100 procent harmonické. Neříkám to jen tak,“ řekl. Vysvětlil, že napětí mezi Hamiltonem a Leclercem je přirozené, protože oba jsou silní jezdci, kteří mají ambice být nejlepší. „Není způsob, jak tomu zabránit,“ doplnil Ferret.

Ferret souhlasil s Leclercovými stížnostmi na kvalifikační tempo Ferrari. „Problém není v tempu během závodu, ale v kvalifikaci,“ řekl. Podle něj ani Hamilton, považovaný za nejlepšího kvalifikačního jezdce, neprožívá jinou výzvu než Leclerc. „Neříkáte přece, že Charles neví, jak se kvalifikovat,“ uzavřel.