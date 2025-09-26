Mick Schumacher čelí nové výzvě, která může změnit jeho kariéru

Mick Schumacher se brzy posadí do kokpitu zcela odlišného nového závodního vozu, než na které byl doposud zvyklý. Bývalý pilot F1 je nadšený z příležitosti poznat odlišný styl závodění a těší se na fyzické i technické výzvy, které ho čekají.
Mick Schumacher se brzy poprvé posadí do kokpitu vozu IndyCar. Testovací jízda s týmem Rahal Letterman Lanigan Racing je naplánována na 13. října na okruhu Indianapolis Motor Speedway a nabídne bývalému pilotovi Haas F1 možnost vyzkoušet si americkou sérii zblízka a připravit se na případný přesun do IndyCar.
„Nemohu se dočkat, až usednu poprvé do vozu IndyCar,“ uvedl Mick Schumacher. „Obrovské díky patří týmu RLL za tuto příležitost. Je to také vzrušující moment, jet poprvé na Indianapolis Motor Speedway, okruhu s bohatou historií, kde už závodil můj táta. Jsem zvědavý, jaké specifika trať nabídne.“
Schumacher, bývalý šampion Formule 2 a syn legendy Michaela Schumachera, po sezoně 2022 ztratil sedadlo u Haasu a zatím se nevrátil do Formule 1. Po odchodu podepsal smlouvu s Mercedesem a pokračoval v závodění v rámci projektu Alpine v mistrovství světa vytrvalostních závodů s vozem Hypercar.
„Zajímá mě, jak se tento závodní vůz liší od těch, na která jsem zvyklý, a zároveň co mají společného. Jsem nadšený z možnosti získat nové zkušenosti napříč motorsportem,“ doplnil Schumacher. „Bude fascinující zjistit, jak fyzicky náročné je IndyCar řídit, protože slyším, že jde opravdu o velkou zátěž.“
Mick Schumacher dostane příležitost seznámit se s vozem IndyCar již příští měsíc. Tým Rahal Letterman Lanigan Racing v oznámení zdůraznil, že test probíhá také s ohledem na možnou budoucí účast, což naznačuje, že IndyCar by pro 26letého Němce mohla být novou etapou kariéry.
„Velmi se těším, až si poprvé vyzkouším test IndyCar," řekl Schumacher. „Obrovské díky patří týmu RLL za tuto příležitost. Stejně tak je pro mě vzrušující poprvé jet na Indianapolis Motor Speedway, okruhu s bohatou historií, na kterém už závodil můj táta. Jsem zvědavý, jaké zvláštnosti trať nabízí."
„Zajímá mě pochopit specifika a charakter vozu, který je sice odlišný od aut, na která jsem zvyklý, ale přitom podobný. Stále mě velmi zajímá získávání zkušeností v různých oblastech motorsportu," dodal Schumacher. „Je skvělé vidět, o co jde, a zjistit, jak fyzicky náročné je to řídit, protože slyším, že to je opravdu těžké."
„Není žádným tajemstvím, že jsem velkým fanouškem závodů monopostů, a tento první test IndyCar bude pro mě zkušeností, kterou si budu cenit. Těším se, až usednu do vozu,“ doplnil.
Spolumajitel týmu Bobby Rahal vyzdvihl Mickův talent a rodinnou vazbu na motorsport. „Sledoval jsem Mickovu kariéru, stejně jako kariéru jeho otce, a proto je myšlenka, že usedne do jednoho z našich vozů, opravdu vzrušující. Myslím, že to bude skvělý den pro tým i pro Micka, protože získá první zkušenosti s IndyCar.“
„Mick má obrovský talent a vzhledem k tomu, že máme dobře připravené nastavení vozu pro okruh v Indianapolis, poskytne mu to solidní základ pro první jízdy a adaptaci na nový typ závodního auta,“ dodal Rahal.
