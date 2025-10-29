Mexiko vyvolává spoustu emocí: Martin Brundle požaduje tvrdý trest pro Maxe Verstappena

Martin Brundle naznačuje, že start Mexické Grand Prix měl mnohem dramatičtější podtext, než se zdálo. Podle něj si Max Verstappen zasloužil přísný trest, který by jasně vymezil hranice chování na trati, a poukázal tak na nedostatečné rozhodnutí rozhodčích.
Start Mexické Grand Prix se proměnil v chaos, když několik jezdců v první zatáčce ztratilo kontrolu nad svými vozy. Rozhodčí po uklidnění situace žádné tresty neudělili, ale expert Martin Brundle tvrdí, že Max Verstappen měl dostat penalizaci drive-through, aby se předešlo „bláznivému“ chování na trati.
Do první zatáčky se dostali čtyři jezdci bok po boku, Lando Norris, Charles Leclerc, Lewis Hamilton a Max Verstappen. Jen Norris a Hamilton zůstali na trati, zatímco Leclerc a Verstappen museli využít únikové zóny. Leclerc se vrátil do vedení, ale brzy jej ztratil ve prospěch Norrise, který závod ovládl, zatímco Verstappen skončil čtvrtý.
Rozhodčí se rozhodli neukládat žádné tresty za zkracování zatáček. Brundle však tvrdí, že Leclerc měl být penalizován. „Charles udělal pokus v první zatáčce, ale pak se rozhodl ignorovat druhou. To by podle mě byla desetisekundová penalizace,“ vysvětlil.
Komentátor dále upozornil, že Verstappen měl být potrestán ještě přísněji. „Drive-through penalizace by byla na místě, aby Race Control ukázalo, že takové chování není přijatelné,“ řekl Brundle. Podle něj by to poslalo jasný signál a snížilo chaos na startu závodů.
Drive-through je tvrdá penalizace, která nutí jezdce projet pit-lane s omezenou rychlostí. V Mexiku ji například dostal Carlos Sainz za opakované překročení limitu v boxech. Martin Brundle zdůraznil, že Verstappen „neměl žádný záměr projet zatáčky správně“ a místo toho využil travnatou část trati.
„Bylo to dovedné řízení přes trávu, to uznávám. Ale Max vůbec nepokoušel projet zatáčky jedna, dvě nebo tři, a to mělo být penalizováno,“ pokračoval Brundle. Podle něj Verstappen riskantně zvolil vnější stopu, vědom si, že může jen sešlápnout plyn a pokračovat.
Komentátor také upozornil, že takové chování nutí ostatní jezdce „vytvářet si vlastní trať“, pokud chtějí získat pozice. „Plně chápu ty, kteří zůstali na trati a říkali si: ‚No dobře, ztratím pozice, tak si prostě vytvořím vlastní trať‘,“ dodal Brundle.
Verstappen své rozhodnutí hájil a poukazoval na technický problém s vozem. „Měl jsem velmi dobrý start, ale auto začalo bottomovat na obrubníku, takže jsem neměl jinou možnost než jet rovně. Bylo to hektické, trochu jako rally mezi první a druhou zatáčkou,“ vysvětlil nizozemský jezdec.
Přesto se Verstappen dokázal závodu přizpůsobit. Díky jedné zastávce a šetrnému zacházení s měkkými pneumatikami v druhém stintě odolal tlaku Olivera Bearmana a pronásledoval Leclerca. Kdyby nedošlo k pozdnímu Virtual Safety Caru, mohl by skončit druhý. Nakonec dojel třetí a snížil ztrátu na lídra šampionátu Landa Norrise na 36 bodů s čtyřmi závody a dvěma sprinty do konce sezony.
