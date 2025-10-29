Mexiko vyvolává spoustu emocí: Martin Brundle požaduje tvrdý trest pro Maxe Verstappena

Max Verstappen v Mexiku
Max Verstappen v Mexiku, foto: Red Bull Content Pool
Josef Mráček DNES 20:25
Sdílej:

Martin Brundle naznačuje, že start Mexické Grand Prix měl mnohem dramatičtější podtext, než se zdálo. Podle něj si Max Verstappen zasloužil přísný trest, který by jasně vymezil hranice chování na trati, a poukázal tak na nedostatečné rozhodnutí rozhodčích.

Start Mexické Grand Prix se proměnil v chaos, když několik jezdců v první zatáčce ztratilo kontrolu nad svými vozy. Rozhodčí po uklidnění situace žádné tresty neudělili, ale expert Martin Brundle tvrdí, že Max Verstappen měl dostat penalizaci drive-through, aby se předešlo „bláznivému“ chování na trati.

Do první zatáčky se dostali čtyři jezdci bok po boku, Lando Norris, Charles Leclerc, Lewis Hamilton a Max Verstappen. Jen Norris a Hamilton zůstali na trati, zatímco Leclerc a Verstappen museli využít únikové zóny. Leclerc se vrátil do vedení, ale brzy jej ztratil ve prospěch Norrise, který závod ovládl, zatímco Verstappen skončil čtvrtý.

Rozhodčí se rozhodli neukládat žádné tresty za zkracování zatáček. Brundle však tvrdí, že Leclerc měl být penalizován. „Charles udělal pokus v první zatáčce, ale pak se rozhodl ignorovat druhou. To by podle mě byla desetisekundová penalizace,“ vysvětlil.

Komentátor dále upozornil, že Verstappen měl být potrestán ještě přísněji. „Drive-through penalizace by byla na místě, aby Race Control ukázalo, že takové chování není přijatelné,“ řekl Brundle. Podle něj by to poslalo jasný signál a snížilo chaos na startu závodů.

Kandidátka na prezidentku FIA Laura Villars

Válka uvnitř FIA: Prezidentská kandidátka Laura Villars míří k soudu

Drive-through je tvrdá penalizace, která nutí jezdce projet pit-lane s omezenou rychlostí. V Mexiku ji například dostal Carlos Sainz za opakované překročení limitu v boxech. Martin Brundle zdůraznil, že Verstappen „neměl žádný záměr projet zatáčky správně“ a místo toho využil travnatou část trati.

„Bylo to dovedné řízení přes trávu, to uznávám. Ale Max vůbec nepokoušel projet zatáčky jedna, dvě nebo tři, a to mělo být penalizováno,“ pokračoval Brundle. Podle něj Verstappen riskantně zvolil vnější stopu, vědom si, že může jen sešlápnout plyn a pokračovat.

Komentátor také upozornil, že takové chování nutí ostatní jezdce „vytvářet si vlastní trať“, pokud chtějí získat pozice. „Plně chápu ty, kteří zůstali na trati a říkali si: ‚No dobře, ztratím pozice, tak si prostě vytvořím vlastní trať‘,“ dodal Brundle.

Verstappen své rozhodnutí hájil a poukazoval na technický problém s vozem. „Měl jsem velmi dobrý start, ale auto začalo bottomovat na obrubníku, takže jsem neměl jinou možnost než jet rovně. Bylo to hektické, trochu jako rally mezi první a druhou zatáčkou,“ vysvětlil nizozemský jezdec.

Přesto se Verstappen dokázal závodu přizpůsobit. Díky jedné zastávce a šetrnému zacházení s měkkými pneumatikami v druhém stintě odolal tlaku Olivera Bearmana a pronásledoval Leclerca. Kdyby nedošlo k pozdnímu Virtual Safety Caru, mohl by skončit druhý. Nakonec dojel třetí a snížil ztrátu na lídra šampionátu Landa Norrise na 36 bodů s čtyřmi závody a dvěma sprinty do konce sezony.

Sdílej Sdílej
Vstoupit do diskuze
Témata:
Max Verstappen Red Bull GP Mexika Brundle, Martin
Stalo se
Novinky
Max Verstappen v Mexiku

Mexiko vyvolává spoustu emocí: Martin Brundle požaduje tvrdý trest pro Maxe Verstappena

Martin Brundle naznačuje, že start Mexické Grand Prix měl mnohem dramatičtější podtext, než se zdálo. Podle něj si Max Verstappen zasloužil přísný trest, který by jasně vymezil hranice chování na trati, a poukázal tak na nedostatečné rozhodnutí rozhodčích.

Novinky
Kandidátka na prezidentku FIA Laura Villars

Válka uvnitř FIA: Prezidentská kandidátka Laura Villars míří k soudu

Kandidátka na prezidentku FIA Laura Villars oznámila, že obdržela povolení k mimořádnému soudnímu slyšení v Paříži. Tento krok naznačuje další vývoj v napjaté situaci kolem vedení federace.

Novinky
Lando Norris v Rakousku

Lando Norris odhalil tajný trik, který změnil jeho víkendy

Lando Norris z McLarenu prozradil, že v posledních závodech nepoužívá jeden z běžných nástrojů na svém palubním displeji během kvalifikace.

Novinky
Fernando Alonso

Fernando Alonso kritizuje FIA: Tohle není fér, říká

Fernando Alonso kritizoval FIA za postup při startu Velké ceny Mexika. Podle něj nebyla reakce komisařů dostatečně rychlá ani konzistentní.

Novinky
Oscar Piastri

Šampionát v ohrožení? Oscar Piastri volá po analýze svého výkonu

Oscar Piastri po Grand Prix Mexika přiznal, že je potřeba zhodnotit změny jeho jízdního stylu, které ovlivnily výkon.

Novinky
Carlos Sainz jr. v Mexiku

Závod hrůzy Carlose Sainze: Technické problémy, penalizace a ztráta bodů

Carlos Sainz čelil v Mexiku nečekaným potížím, které výrazně ovlivnily jeho závod. Problém se ukázal už po úvodním kole, kdy se na jeho voze objevila technická závada, jež vedla k sérii nepříjemných následků.

Novinky
George Russell

George Russell v šoku: Mercedes mu zničil závod

George Russell po Grand Prix Mexika ostře kritizoval Mercedes za pomalé reakce, které ho připravily o lepší výsledek.
Novinky
Liam Lawson

Děsivé záběry z Mexika: Liam Lawson jen těsně unikl katastrofě

Na Grand Prix Mexika měli dva maršálové velké štěstí, že vyvázli bez újmy. Rychlé reakce Liama Lawsona zabránily potenciálně vážnému neštěstí.
Novinky
Lando Norris

Lando Norris neztrácí nervy: Takhle reagoval na bučení v Mexiku

Lando Norris se posunul do čela šampionátu jezdců, když o jediný bod předstihl svého týmového kolegu Oscara Piastriho.
Grand Prix
Lando Norris v Mexiku

GP Mexika: Lando Norris přebírá vedení šampionátu, Lewis Hamilton doplatil na souboj s Maxem Verstappenem

Lando Norris předvedl v Mexiku výkon, který znovu potvrdil jeho skvělou formu i rostoucí sebevědomí. V náročných podmínkách zvládl závod s chladnou hlavou.
Novinky
Oscar Piastri v Mexiku

Andrea Stella vysvětluje, kde Oscar Piastri ztratil proti Landu Norrisovi

Šéf McLarenu Andrea Stella uvedl, že Oscar Piastri v sobotní kvalifikaci ztrácel v každé zatáčce několik milisekund. 

Novinky
Lewis Hamilton v Mexiku

Lewis Hamilton zajel skvělou kvalifikaci: Soupeřům poslal před závodem varování

Lewis Hamilton si zajistil silné místo na startu kvalifikace a je připraven k nedělnímu závodu s odhodláním. Brit slibuje agresivní přístup na trati a soustředí se na každý detail, aby využil svůj potenciál.