Mercedes zoufale bojuje s tajemstvím přehřívání pneumatik

Mercedes zažil další frustrující sérii závodů ve vysokých teplotách, ze které si odnesl jen 18 bodů pro oba své jezdce. Týmový šéf Toto Wolff přiznal, že i po třech závodech v teplejším počasí (Imola, Monako, Barcelona) zůstává klíčový problém stále nevyřešený – špatné fungování vozu, jakmile stoupne teplota tratě.

„Je to prostě velmi zvláštní,“ řekl Wolff pro rakouskou televizi ORF po VC Španělska. „Jsme obrovská organizace s tisíci lidmi a přesto nedokážeme pochopit, jak udržet pneumatiky ve správném teplotním rozmezí, když je horko. A když je zima, jako třeba v Las Vegas, jsme extrémně rychlí. Možná bychom měli závodit v Grónsku nebo na Aljašce…“

Mercedes zažívá od roku 2022 složitější období. Zatímco v éře hybridních motorů byl absolutně dominantní, po zavedení nových pravidel se potýká s kolísavými výkony. Největším problémem zůstává neschopnost udržet pneumatiky v optimálním teplotním rozmezí při vysokých teplotách – zvlášť ty zadní se rychle přehřívají. Naopak v chladných podmínkách auto funguje výborně, informuje Motorspport.com.

George Russell sice zahájil sezonu slibně a čtyřikrát z šesti závodů dojel na stupních vítězů, ale třeba i v Bahrajnu mu pomohly nezvykle chladnější večerní podmínky. Podobně Andrea Kimi Antonelli využil mírnějších teplot při sprintu v Miami, kde získal pole position.

V horkém trojzávodovém sledu, který vyvrcholil Velkou cenou Španělska s teplotou tratě atakující 50 °C, se Mercedes potýkal s problémy. George Russell sice dojel čtvrtý, ale po většinu závodu ztrácel na vedoucí skupinu a posunul se vpřed až díky pozdnímu zásahu safety caru. Andrea Kimi Antonelli musel kvůli poruše motoru odstoupit.

„Každé auto má nějaké vnitřní nastavení, které je dané už návrhem,“ vysvětlil šéf týmu Toto Wolff. „Občas ani netušíte, proč se chová, jak se chová. A myslím, že ani McLaren úplně neví, proč jsou tak rychlí. Jsou to drobnosti, technické detaily, dobré inženýrství. My se už roky pereme s přehříváním zadních pneumatik. Když je chladno, jsme velmi rychlí, Las Vegas to ukázalo dokonale. Naši piloti si chválili přilnavost, ostatní si stěžovali, že kloužou jako na ledě.“

Letos navíc Pirelli dodalo nové směsi, které mají být odolnější proti přehřátí. Tím víc překvapuje, že právě Mercedes s tím dál bojuje, zatímco konkurence se přizpůsobila.

Tým zkoušel v Imole nové zadní zavěšení, ale po slabém výkonu se vrátil k předchozí specifikaci. Technický ředitel James Allison přiznal, že při nastavování vozu v prvních dvou závodech udělali chyby.

„Zbytečně jsme zatížili zadní nápravu a špatně jsme za to zaplatili. Do Barcelony jsme šli s jinou filozofií a díky tomu jsme se na náročné trati trochu víc přiblížili tomu, co jsme chtěli,“ řekl Allison.

Otázkou zůstává, zda Mercedes našel klíč k trvalému zlepšení, nebo jen dočasně zakryl hlubší problém. Jisté je, že udržet pneumatiky ve správném teplotním rozmezí není jednoduché. McLaren to zvládá výborně – do té míry, že Red Bull už spekuluje o možném využití speciálních materiálů v brzdových systémech.

Mercedes ale zatím sází na pečlivou práci a sběr dat. „Teď musíme zjistit, jestli jsme odemkli část potenciálu, nebo vyřešili aspoň kousek problému,“ uzavřel Wolff. Zatím to ale vypadá, že se stříbrné šípy dál hledají.