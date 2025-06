Boj Lewise Hamiltona nekončí: David Coulthard v jeho výkonu vidí pro Ferrari naději

Od přestupu do Ferrari přes zimní přestávku se Lewis Hamilton potýká s velkými problémy při adaptaci na nové prostředí a zatím často prohrává souboje s Charlesem Leclercem. I když dokázal v Číně vybojovat pole position a zvítězit ve sprintu, to jsou jeho jediné výrazné úspěchy v sezóně.

Frustrace Hamiltona byly patrné i v komunikaci s jeho inženýrem Riccardem Adamim a opakovaly se i během Grand Prix Španělska. Přestože ho v kvalifikaci porazil poprvé od začátku sezóny, v závodě mu chyběla rychlost hlavně na začátku. Ferrari mu nařídilo pustit Leclerca, který odjel a skončil třetí, zatímco Hamilton klesl na šesté místo a v závěru ho předjel i Nico Hülkenberg.

Po závodě Hamilton řekl: „Neuvěřitelné, chlapi. Něco s tím autem není v pořádku, je to to nejhorší, co jsem kdy zažil.“ Je jasné, že jeho cesta ve Ferrari je zatím plná komplikací a napětí.

Hamilton po závodě přiznal: „Prostě to nebyl můj den. Strategie byla dobrá, tým odvedl skvělou práci, ale já měl špatný den a nemám co dodat. Bylo to těžké, prostě strašné.“ Na otázku, zda Ferrari najde řešení jeho problémů, odpověděl: „Jsem si jistý, že ne. Asi to jsem prostě já.“

David Coulthard popsal Hamiltona jako „punch drunk“, tedy zmateného a otřeseného obtížnou adaptací na Ferrari, ale přesto našel i světlé stránky. „Tým správně pustil rychlejší vůz před Hamiltona a řešil situaci až během závodu. Lewis sice začal pomaleji, ale v polovině závodu držel krok s Leclercem a začal si jezdit s větším komfortem. Takže důvody k optimismu tu jsou, i když je teď ještě trochu otřesený,“ řekl Coulthard.

Šéf Ferrari Fred Vasseur potvrdil, že vůz měl během závodu technické potíže, ale konkrétní detaily nesdělil. „Jste dost zkušený, abyste si udělal názor z prvních slov jezdce. Můžete z toho dělat drama, ale není to tak. Lewis odjel většinu závodu před Russellem, který ale také neřekl, že to byl katastrofální závod. Problém se objevil až v posledním kole před Safety Carem,“ uvedl.

Po španělské Grand Prix je Hamilton na šestém místě v šampionátu, za vedoucím Leclercem zaostává o 23 bodů a od lídra Oscara Piastriho má manko 115 bodů.