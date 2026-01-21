Pierre Gasly poprvé usedl za volant nového monopostu Alpine a vyjel na trať ještě před oficiálním odhalením, čímž zahájil přípravu týmu na sezónu Formule 1 2026.
Alpine ve středu vyrazil na okruh Silverstone, aby absolvoval první jízdy svého nového monopostu A526, těsně před začátkem předsezonních testů ve španělské Barceloně, které se konají od 26. do 30. ledna. Za volant usedl Pierre Gasly a vůz nesl barevné provedení velmi podobné loňskému A525, což vyvolalo spekulace mezi fanoušky, zda se jedná o finální verzi monopostu pro sezonu 2026.
Shakedown měl pro Alpine zásadní význam. Šlo o první kilometry vozu s pohonnou jednotkou Mercedes, po rozhodnutí mateřského Renaultu ukončit vlastní program motorů a stát se zákaznickým týmem. Test týmu umožnil ověřit základní spolehlivost vozu, aerodynamické změny a funkčnost klíčových systémů ještě před oficiálními testy v Barceloně.
Alpine je letos čtvrtým týmem, který dostal svůj monopost 2026 na trať, po Audi a Cadillacu, kteří absolvovali testy v Barceloně a Silverstonu, a po Racing Bulls, který se vydal na shakedown v úterý v Imole. Den na Silverstonu navíc sloužil jako filmovací den, během něhož tým pořídil materiál pro média a zároveň udržel podobu A526 pro veřejnost do značné míry utajenou.
Sezóna 2025 byla pro Alpine nejtěžší v historii týmu. Enstone skončilo poslední v Poháru konstruktérů a vývoj loňského vozu A525 byl ukončen již v červnu, aby se tým mohl plně soustředit na nové regulace pro rok 2026. Tyto změny ovlivňují aerodynamiku, konstrukci monopostů i pohonné jednotky a Alpine doufá, že jim umožní zlepšit konkurenceschopnost.
Ředitel týmu Steve Nielsen po závěru sezóny v Abú Zabí zdůraznil, že hlavní prioritou pro rok 2026 je pravidelná konkurenceschopnost a boj o body uprostřed pole. „Chci, abychom závodili každý víkend, ideálně pro body. Letos se nám to dařilo jen občas, příliš často jsme byli daleko vzadu. To není místo, kam tým patří. Chceme bojovat v čele středu pole každý víkend,“ řekl Nielsen.
Shakedown na Silverstonu ukázal, že Alpine bere přípravu vážně. Každá jízda poskytuje cenná data o chování vozu na mokré trati, vlivu aerodynamických úprav a spolehlivosti komponent. „Každý kilometr se počítá, pokud chceme být konkurenceschopní od prvního testu,“ doplnil Gasly.
Oficiální odhalení A526 je naplánováno na pátek 23. ledna a proběhne netradičně na palubě výletní lodi u pobřeží Barcelony, v rámci partnerství Alpine s MSC. Tato událost má symbolizovat nový začátek pro tým a zároveň spojit sportovní a marketingovou strategii.
