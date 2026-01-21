Alpine absolvoval první kilometry s novým monopostem na Silverstonu před odhalením A526

Alpine během filmovacího dne na Silverstonu
Alpine během filmovacího dne na Silverstonu, foto: X/@MorpheusAwoke
Josef Mráček VČERA 18:15
Sdílej:

Pierre Gasly poprvé usedl za volant nového monopostu Alpine a vyjel na trať ještě před oficiálním odhalením, čímž zahájil přípravu týmu na sezónu Formule 1 2026. 
 
 

Alpine ve středu vyrazil na okruh Silverstone, aby absolvoval první jízdy svého nového monopostu A526, těsně před začátkem předsezonních testů ve španělské Barceloně, které se konají od 26. do 30. ledna. Za volant usedl Pierre Gasly a vůz nesl barevné provedení velmi podobné loňskému A525, což vyvolalo spekulace mezi fanoušky, zda se jedná o finální verzi monopostu pro sezonu 2026.

Shakedown měl pro Alpine zásadní význam. Šlo o první kilometry vozu s pohonnou jednotkou Mercedes, po rozhodnutí mateřského Renaultu ukončit vlastní program motorů a stát se zákaznickým týmem. Test týmu umožnil ověřit základní spolehlivost vozu, aerodynamické změny a funkčnost klíčových systémů ještě před oficiálními testy v Barceloně.

Alpine je letos čtvrtým týmem, který dostal svůj monopost 2026 na trať, po Audi a Cadillacu, kteří absolvovali testy v Barceloně a Silverstonu, a po Racing Bulls, který se vydal na shakedown v úterý v Imole. Den na Silverstonu navíc sloužil jako filmovací den, během něhož tým pořídil  materiál pro média a zároveň udržel podobu A526 pro veřejnost do značné míry utajenou.

Sezóna 2025 byla pro Alpine nejtěžší v historii týmu. Enstone skončilo poslední v Poháru konstruktérů a vývoj loňského vozu A525 byl ukončen již v červnu, aby se tým mohl plně soustředit na nové regulace pro rok 2026. Tyto změny ovlivňují aerodynamiku, konstrukci monopostů i pohonné jednotky a Alpine doufá, že jim umožní zlepšit konkurenceschopnost.

Ředitel týmu Steve Nielsen po závěru sezóny v Abú Zabí zdůraznil, že hlavní prioritou pro rok 2026 je pravidelná konkurenceschopnost a boj o body uprostřed pole. „Chci, abychom závodili každý víkend, ideálně pro body. Letos se nám to dařilo jen občas, příliš často jsme byli daleko vzadu. To není místo, kam tým patří. Chceme bojovat v čele středu pole každý víkend,“ řekl Nielsen.

Shakedown na Silverstonu ukázal, že Alpine bere přípravu vážně. Každá jízda poskytuje cenná data o chování vozu na mokré trati, vlivu aerodynamických úprav a spolehlivosti komponent. „Každý kilometr se počítá, pokud chceme být konkurenceschopní od prvního testu,“ doplnil Gasly.

Oficiální odhalení A526 je naplánováno na pátek 23. ledna a proběhne netradičně na palubě výletní lodi u pobřeží Barcelony, v rámci partnerství Alpine s MSC. Tato událost má symbolizovat nový začátek pro tým a zároveň spojit sportovní a marketingovou strategii.

Sdílej Sdílej
Vstoupit do diskuze
Témata:
Alpine Alpine A526 Pierre Gasly
Stalo se
Novinky
Alpine během filmovacího dne na Silverstonu

Alpine absolvoval první kilometry s novým monopostem na Silverstonu před odhalením A526

Pierre Gasly poprvé usedl za volant nového monopostu Alpine a vyjel na trať ještě před oficiálním odhalením, čímž zahájil přípravu týmu na sezónu Formule 1 2026.   

Novinky
Sergio Pérez během filmovacího dne Cadillacu

Sergio Pérez posílá dojemný vzkaz týmu po prvních kilometrech Cadillacu

Cadillac zveřejnil záběry, na nichž Sergio Pérez po skončení prvního testu vozu 2026 vysílá týmu speciální vzkaz. 

Novinky
Arvid Lindblad

První kilometry vozu Racing Bulls přinesly drama. Arvid Lindblad nezvládl řízení

Nově zveřejněné záběry ukazují Arvida Lindblada, jak při shakedownu vozu Racing Bulls pro sezonu 2026 na Imole vyjel mimo trať. I během kontrolovaného testu se ukázalo, že práce s novým monopostem přináší své výzvy.

Novinky
Audi F1

Audi představuje svou vizi: Cíl získat titul F1 v příštích letech

Tým Audi věří, že by mohl získat mistrovské tituly ještě před rokem 2030, přesto si uvědomuje náročnost cesty. Soustředí se na postupný rozvoj infrastruktury, techniky a procesů, aby vybudoval pevný základ pro budoucí úspěch.

Novinky
Audi F1

Audi vstupuje do Formule 1 s tradiční stříbrnou livery a jasnými ambicemi

Audi letos poprvé vstupuje do Formule 1 s monopostem R26 v klasické kombinaci stříbrné, černé a červené, která odráží tovární ambice značky.

Novinky
Lewis Hamilton v Austinu

Ferrari vstupuje do nové éry: Lewis Hamilton a Charles Leclerc představují nové závodní kombinézy

Lewis Hamilton a Charles Leclerc představují nové závodní kombinézy Ferrari pro sezonu 2026, které kombinují tradiční červenou s moderními bílými detaily.

Novinky
Racing Bulls VCARB03

Racing Bulls zahájil dvoudenní test svého vozu v Imole

Racing Bulls tento týden zahajuje dvoudenní test svého nového vozu na okruhu v Imole. Test slouží k ověření spolehlivosti a nastavení monopostu a poskytuje týmu cenné informace o jeho chování na trati.
Novinky
Honda

Honda představuje RA626H, první motor nové éry F1 pro Aston Martin

Oficiální odhalení pohonné jednotky Formule 1 je samo o sobě výjimečné a Honda k němu sahá jen zřídka. Právě proto tento krok podtrhuje význam a ambice nové spolupráce japonského výrobce s Aston Martinem.
Novinky
Haas VF-26

Haas představuje monopost VF-26. Začíná nová éra spolupráce s Toyotou

Haas odhalil svůj monopost pro sezónu 2026 a symbolicky otevřel novou kapitolu své historie spolu s Toyotou jako titulárním partnerem.
Novinky
Max Verstappen v Brazílii

Změny v Red Bullu: Max Verstappen i Isack Hadjar dostávají novou podporu v garáži

Red Bull vstupuje do sezóny 2026 s řadou změn v garážích svých jezdců, které slibují zajímavý vývoj pro oba piloty. Jak se tým připravuje na novou éru Formule 1, otázkou zůstává, jak tyto změny ovlivní výkon Maxe Verstappena i Isacka Hadjara.
Novinky
Pierre Gasly v Miami.

Alpine touží po návratu na vrchol: Pierre Gasly naznačuje zásadní změnu

Pierre Gasly naznačuje, že pro tým Alpine se blíží rok plný očekávání a možných překvapení. Po několika náročných sezonách, kdy výsledky často zaostávaly za ambicemi, je francouzský jezdec přesvědčen, že nadcházející období může přinést zásadní obrat.

Novinky
Max Verstappen v Brazílii

Nová pravidla, nové překážky: i Max Verstappen může mít problémy, varuje Herbert

Max Verstappen sice v éře ground-effectu jasně dominoval a vyhrál 51 z 92 závodů, to ale podle Johnnyho Herberta není zárukou budoucí převahy. S nástupem nové technické éry se podle něj může rozložení sil ve Formuli 1 výrazně změnit.