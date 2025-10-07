Mercedes v šoku: Vítězství George Russella v Singapuru nikdo nečekal

Mercedes se od začátku éry ground effect potýká s nevyzpytatelnou formou a vítězství George Russella v Singapuru otázky ohledně konzistence týmu jen prohloubilo.
Toto Wolff označil současnou generaci vozů Formule 1 za „překvapivou krabičku“, která podle něj vysvětluje i šokující vítězství George Russella v Singapuru. „Tyto auta jsou prostě plná překvapení,“ poznamenal šéf Mercedesu. „Kdybyste se zeptali McLarenu, proč se jim poslední tři závody vůbec nepovedly, asi by těžko hledali odpověď. Stejně tak Max dnes ztratil výkon a Ferrari střídá úspěch se selháním.“
Mercedes v éře ground effectu zažívá více výkyvů než většina týmů. Střídají se u něj období frustrace s občasnými dominantními vítězstvími. Právě druhé letošní vítězství Russella v Singapuru ale překvapilo i samotný tým. „Kdybych měl vypsat všechny závody, které jsme letos mohli vyhrát, tenhle by byl úplně dole,“ přiznal po závodě Russell, který dominoval od startu až do cíle. „Zítra a v úterý si budeme muset sednout a pochopit, proč byla naše výkonnost tak dobrá.“
Týmový šéf Toto Wolff přiznal, že Mercedes nikdy nečekal, že by v Singapuru mohl takto excelovat. „Kdybyste mi řekli, že dnes budeme dominovat, nevěřil bych vám,“ uvedl, informuje Motorsport.com. Vítězství částečně napomohly i okolnosti závodu, protože Russell si udržel vedení na středně tvrdých pneumatikách proti Verstappenovi na měkké směsi a poté odolal i náporu Landa Norrise, který se zdál být nejrychlejším jezdcem na trati.
Jedním z hlavních faktorů byla souhra podmínek na trati a teplot. Noční závod v tropickém Singapuru se jel při přibližně 33 stupních, což představovalo ideální rovnováhu mezi teplem a přilnavostí. „Od samotného začátku panovala dokonalá harmonie mezi pneumatikami, jezdcem a autem,“ uvedl Toto Wolff.
Okruh v Singapuru má sice vysokou úroveň přítlaku, ale kvůli absenci dlouhých rychlých zatáček nedochází k tak velkému bočnímu zatížení pneumatik. Právě tento profil trati je podobný Montrealu, kde Russell rovněž vyhrál z pole position.
Dalším faktorem byla výkonnost konkurence. Red Bull byl sice rychlý, ale na trati, která mu nevyhovuje, nedokázal dominovat. Verstappen skončil druhý, což tým potěšilo, ale ukázalo to, jak výrazně se mohou rozdíly mezi vozy měnit podle podmínek. McLaren i Ferrari se naopak trápily a nedokázaly najít správné nastavení.
Wolff upozornil, že zvládnout současná auta a pneumatiky Pirelli je nesmírně obtížné. „Rozdíly jsou minimální. Auto musí být přesně v aerodynamickém okně, musí mít mechanický grip, ale zároveň nesmí ničit pneumatiky,“ vysvětloval. „To, co vidíte v simulacích, se ne vždy projeví na trati. Tentokrát se nám ale všechno sešlo.“
Russellovo vítězství tak bylo výsledkem dokonalé souhry strategie, výkonu i okolností. „V Singapuru byla od začátku harmonie mezi pneumatikami, jezdcem a autem, a nebylo možné nás porazit,“ uzavřel Wolff. Tento triumf podle něj jen potvrzuje, že v éře ground effectu není nic předem dané a každý závod může přinést nové překvapení.
