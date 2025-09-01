Kimi Antonelli doplnil svůj názor ke kolizi s Charlesem Leclercem

Kimi Antonelli v Zandvoortu
Kimi Antonelli v Zandvoortu, foto: Mercedes AMG F1 Team
Andrea Kimi Antonelli přišel v Zandvoortu o šanci na dobrý výsledek po kolizi s Charlesem Leclercem v zatáčce číslo 3. Za incident dostal nováček ve Formuli 1 desetisekundový trest.

Andrea Kimi Antonelli opouštěl Nizozemsko s vědomím, že mohl dosáhnout mnohem lepšího výsledku. Mladý pilot Mercedesu zkusil v poslední části závodu odvážně zaútočit na Charlese Leclerca, jenže jejich souboj skončil kontaktem a pro jezdce Ferrari i předčasným koncem závodu. „Rozhodl jsem se to zkusit, protože na této trati je předjíždění extrémně složité,“ uvedl Antonelli, který nakonec vyfasoval desetisekundový trest.

K nešťastné situaci došlo krátce poté, co Mercedes poslal svého mladíka pro čerstvé měkké pneumatiky. Ferrari okamžitě reagovalo a obulo stejnou směs Leclercovi, který se vrátil těsně před Antonelliho. Ital cítil, že má možná jedinou reálnou šanci k útoku a přestože sám připouští, že si nebyl jistý úspěchem, rozhodl se to zkusit. „Čím déle jedete v špinavém vzduchu, tím víc tím trpí gumy a tempo. Zkusil jsem to, ale bylo to prostě moc,“ uznal.

S odstupem Antonelli přiznal, že by se zachoval jinak. „Teď, když to znovu analyzuju, uvědomuju si, že jsem to měl pustit. Snažil jsem se, ale nestačilo to. Je mi to vůči Charlesovi líto. Příště si to dvakrát rozmyslím, pokud si nebudu stoprocentně jistý, že ten manévr vyjde,“ dodal.

Lewis Hamilton v Zandvoortu

Další rána pro Lewise Hamiltona: Na Monzu dostal penalizaci ztráty pozic na startu

K incidentu se navíc přidal i další trest a tentokrát pětisekundová penalizace za překročení rychlosti v boxové uličce. „Omezení rychlosti je věc, kterou už nesmím dopustit. Myslím, že se to stalo při prvním pitstopu, ale musím si dát větší pozor,“ řekl Antonelli, který víkend odstartoval i výletem mimo trať v prvním tréninku.

Výsledkem byl závod bez bodů, přestože Antonelli věří, že bez incidentů mohl bojovat o šesté nebo sedmé místo. „Je to škoda, protože tempo jsme měli. Myslel jsem, že to byla nejlepší šance, protože Charles měl studenější gumy a já byl opravdu blízko. Ale nakonec jsem to přehnal,“ zhodnotil.

Po nizozemské Grand Prix zůstává Antonelli sedmý v šampionátu jezdců se 64 body, stejným počtem jako Alex Albon z Williamsu. Díky třetímu místu v Kanadě však drží lepší výsledek než jeho soupeř a zatím tak zůstává v čele jejich souboje o pořadí.

