Mercedes se připojil ke sporu kolem Velké ceny Monaka a požádal FIA o přezkum rozhodnutí, které vedlo ke zrušení časových penalizací Pierra Gaslyho. Tým upozorňuje na možné narušení sportovní spravedlnosti, nejednotné uplatňování pravidel a nerovné možnosti odvolání mezi jednotlivými jezdci a týmy.
Mercedes oficiálně podal žádost o přezkum rozhodnutí sportovních komisařů FIA, které po Velké ceně Monaka vedlo ke zrušení penalizací Pierra Gaslyho. Tím se připojil k širší kontroverzi, která v paddocku vyvolala silné reakce.
Podle oficiálních dokumentů FIA využil tým své právo na přezkum poté, co dříve signalizoval záměr situaci řešit během víkendu Velké ceny Španělska v Barceloně.
Celý případ se týká rozhodnutí komisařů, kteří po závodě zrušili dvě pětisekundové penalizace Gaslyho za překročení rychlosti v boxové uličce, čímž se výrazně změnilo jeho konečné umístění.
Rozhodnutí vyvolalo kritiku napříč paddockem, zejména kvůli tomu, že ostatní jezdci, kteří dostali podobné tresty během závodu, neměli možnost zpětného přezkumu využít.
Jeden z často zmiňovaných příkladů se týká George Russella, který obdržel penalizaci za porušení v boxech a následně musel absolvovat přísnější trest průjezdem boxy, aniž by měl možnost pozdějšího přezkoumání.
Klíčovým momentem pro zrušení Gaslyho penalizací bylo přiznání chyby ze strany FOM, který provozuje časoměrný systém používaný k měření rychlosti v pit lane.
Data ukázala, že měření mohlo být nepřesné, což potvrdily i telemetrické údaje z vozu, a Alpine tak uspěl se svou žádostí o přezkum jako jediný tým, který měl procesní možnost rozhodnutí zpochybnit.
Mercedes však upozorňuje, že tím vzniká nerovnováha, kdy stejný přestupek vedl u různých jezdců k odlišným právním možnostem obrany, což podle týmu narušuje férovost soutěže.
„Nejsem si jistý, že je to realistický výsledek, protože tím otevíráte Pandořinu skříňku. Musíme to ale udělat ve prospěch George,“ uvedl šéf Mercedesu Toto Wolff. Zároveň připustil, že šance na úspěch nejsou vysoké, ale považuje krok za nutný.
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