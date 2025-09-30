Mercedes odhalil, co zastavilo raketový start Kimiho Antonelliho

Kimi Antonelli začal svou debutovou sezónu ve Formuli 1 silně a ukazoval velký potenciál. Po příchodu evropské části sezóny však přišla série slabších výsledků.
Mercedes je přesvědčen, že působivý začátek kariéry Kimiho Antonelliho byl ovlivněn náročností moderních kvalifikací ve Formuli 1. Ital debutoval v Austrálii až šestnáctý kvůli poškozenému spodku vozu, přesto jeho výkony postupně rostly a v kvalifikacích dosahoval stále lepších výsledků, od osmého místa v Číně až po třetí v Miami.
V Miami si Antonelli vyjel pole position pro sprint závod a stal se nejmladším jezdcem s polem v historii F1. I když v Kanadě startoval ze čtvrté pozice, během evropské části sezóny jeho výsledky postupně klesaly a vyvrcholily až devatenáctým místem v Belgii.
Po letní přestávce se však forma začala vracet. Antonelli obsadil jedenácté místo v Nizozemsku, šesté v Itálii a čtvrté v Ázerbájdžánu, což ukazuje, že se postupně oklepává.
Šéf inženýrů Andrew Shovlin uvedl, že Ital byl zpočátku zmaten neúspěšným vylepšením zadního zavěšení, které bylo nasazeno na Imole a později odstraněno. „Jsme přesvědčeni, že to auto činilo obtížně ovladatelné,“ přiznal Shovlin médiím, informuje RacingNews365.
„Tento díl zvyšoval výkon pouze na specifických tratích, jako je Montreal, ale na okruzích typu Rakousko a Silverstone způsoboval více problémů než užitku. Jeho odstranění proto prospělo oběma jezdcům a pro Kimiho to bylo zpočátku matoucí jako pro mladého pilota,“ vysvětlil Shovlin.
Shovlin také upozornil, že rychlý vstup do F1 přináší nevyhnutelné překážky. „Během evropské části sezóny se mu v kvalifikacích dařilo hůře. Pole je dnes velmi vyrovnané a kvalifikace jsou kruté a nemilosrdné. Přidaly se také drobné chyby, ztráta času ve volném tréninku a jízdy do štěrku.“
„Přesto se můžeme podívat na první polovinu sezóny, kdy předváděl silné kvalifikační výkony a výjimečné závody, například čtvrté místo ve vlhkém závodě v Melbourne. Teď s ním musíme pracovat, aby získal zpět pocit jistoty v autě. Kvalifikace jsou dnes velmi náročné, dostat se z Q1, Q2 a mít pneumatiky pro Q3 je obrovská výzva,“ dodal.
Shovlin upozorňuje, že i při stejném nátěru vozů bude možné rozlišit jednotlivé týmy. Některé detaily se mohou zdát podobné, ale postupně se odhalí, kdo dokáže vytěžit maximum z dostupných možností.
