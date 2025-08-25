Měl by se Yuki Tsunoda bát o místo? Red Bull pokukuje po šampionovi Indycar

Podle amerických médií zvažuje Red Bull možnost přivést do svého týmu F1 šampiona IndyCar Alexe Paloua, který by usedl vedle Maxe Verstappena.
Red Bull má znovu potíže s obsazením druhého sedadla vedle Maxe Verstappena. Po odchodu Sergia Péreze se ukázalo, že najít vhodného spolujezdce je složité. Liam Lawson vydržel v týmu jen dva závody na začátku sezony, než jej vystřídal Yuki Tsunoda, který se také potýká s obtížným vozem RB21 a zatím se mu nedaří pravidelně sbírat body.
Mezitím se jméno Alexe Paloua znovu objevuje v souvislosti s Formulí 1. Španělský jezdec nedávno získal svůj třetí titul v řadě v IndyCar a celkově čtvrtý, čímž potvrzuje svou výjimečnou formu. Po vítězství v letošní Indy 500 prohlásil pro Indianapolis Star, že F1 jej momentálně „nevolá“. „Teď se soustředím na IndyCar. Mám rád vítězství a hledám spíše slávu závodění než mediální pozornost,“ uvedl Palou.
Palou však již dříve měl vazby na Formuli 1. V minulosti spolupracoval s McLarenem a byl spojován i s Williamsem. Letos v létě Williams odhalil, že Španěl byl na seznamu kandidátů pro sedadlo vedle Alexa Albona. Spekulace o jeho návratu do F1 se proto objevují pravidelně, a nyní se zdá, že i Red Bull by mohl mít zájem jej přivést zpět do Evropy.
Podle Indianapolis Star by Red Bull nyní mohl vzbudit Palouův zájem o F1. Aby ho však tým mohl získat, musel by zaplatit vysokou výkupní částku, protože je stále vázán kontraktem s týmem Chip Ganassi Racing. Palou navíc má potřebné body Super Licence, takže by mohl okamžitě závodit ve Formuli 1 bez dalších administrativních komplikací, což z něj činí jediného IndyCar jezdce schopného rychlého přesunu do F1.
Jeho profil jako jednoho z nejlepších současných jezdců světa dělá z Paloua lákavou volbu, zejména vzhledem k rostoucí popularitě F1 ve Španělsku. Red Bull by získal nejen talentovaného závodníka, ale také potenciálně nového fanouška a mediální zájem na důležitém trhu.
Druhé sedadlo vedle Maxe Verstappena je pro Red Bull stále otevřené a příchod Alexe Paloua by mohl konečně týmu přinést potřebnou stabilitu. Zkušený a úspěšný jezdec by výrazně posílil konkurenceschopnost Red Bullu v boji o tituly.
