Lewis Hamilton poslal fanouškům silný vzkaz: Mluví o výzvách a naději

Lewis Hamilton se po letní pauze vrací zpět do dění formule 1 a hned na úvod ho čeká závod, který může zásadně ovlivnit jeho sezonu. Britský šampion tak vstupuje do víkendu s vědomím, že následující velká cena je pro něj i pro Ferrari mimořádně důležitá.
Lewis Hamilton vstupuje do druhé poloviny sezony v nezvyklé pozici jako sedminásobný mistr světa stále čeká na první pódium ve službách Ferrari. Před víkendovou Velkou cenou Nizozemska proto využil sociální sítě, aby nejen vyslal vzkaz fanouškům, ale také sám sobě připomněl nutnost zůstat soustředěný a odhodlaný i v těžkých chvílích. „Nemůžeme se odvracet. Musíme pokračovat dál, i když je to těžké,“ napsal Brit na Instagram.
Hamiltonova dosavadní mise ve Ferrari je daleko od vysněného scénáře. Místo očekávaného boje o vítězství přichází frustrace, kterou jezdec na vlastní adresu vyjádřil už v Maďarsku, kde se označil za „k ničemu“. Pro pilota se 105 triumfy v F1 to bylo nečekaně drsné hodnocení. Není proto divu, že se během letní pauzy hodně spekulovalo, zda Hamilton dokáže najít novou energii pro nadcházející část sezony.
Sám závodník však tvrdí, že pauza mu poskytla potřebný prostor k regeneraci i přehodnocení dosavadního průběhu roku. „Jsem vždy vděčný za tento čas, za možnost odpočinout si a znovu nabrat síly. Je tolik věcí, nad kterými medituji,“ uvedl Hamilton ve svém příspěvku. Jeho slova naznačují, že do Zandvoortu přijede s odhodláním hledat cestu zpět k výsledkům, které od něj fanoušci i Ferrari očekávají.
Výzvy před nimiž Hamilton stojí jsou značné. Nejenže musí ukázat zlepšení v Nizozemsku, ale jen o týden později ho čeká domácí svátek Ferrari v Monze. Tamní tifosi budou očekávat silný výkon a právě proto má Zandvoort zásadní význam. Jakýkoliv pozitivní výsledek by mohl být zárodkem kýženého obratu a dodat Britovi potřebnou sebedůvěru.
Hamilton přitom nezůstal jen u slov o závodění. Ve svém vzkazu šel hlouběji, když se dotkl i obecnějších témat. „Každý z nás čelí spoustě věcí, a to jak individuálně, tak globálně. Je nesmírně důležité, abychom přijímali světlo pravdy a lásky a starali se o sebe, abychom mohli lépe pečovat o druhé,“ napsal. Je vidět, že i v čase sportovních nezdarů hledá Hamilton sílu v hodnotách, které přesahují závodní okruhy.
Nyní se ale pozornost soustředí zpět na asfalt. Ferrari i samotný Hamilton potřebují důkaz, že spojení této legendy F1 s nejslavnější stájí světa může přinést kýžené ovoce. Zda se mu podaří odrazit ode dna právě v Zandvoortu ukáže už tento víkend a odpověď může být klíčová nejen pro zbytek sezony, ale i pro budoucí kapitolu jeho kariéry.
