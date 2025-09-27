McLaren přiznal problém, který ohrožuje jejich mistrovské ambice

Podle šéfa McLarenu Andrea Stelly se současná specifikace vozu MCL39 potýká s výraznou slabinou, která komplikuje práci Landa Norrise i Oscara Piastriho.
Šéf McLarenu Andrea Stella v posledních dnech přiznal, že i jinak dominantní monopost MCL39 má své slabiny. Přestože tým z Wokingu v sezoně 2025 dlouho udával tempo a zdálo se, že titul v Poháru konstruktérů získá s předstihem, poslední závody ukázaly, že auto není neporazitelné.
Zlomem byl víkend v Baku. McLaren zde nenavázal na své dosavadní výkony. Oscar Piastri závod nedokončil a Lando Norris dojel až sedmý. Tím se rozplynula možnost oslavit titul už na Kaspickém pobřeží a šampionát se protáhl minimálně do Singapuru.
Problémy se ale neobjevily poprvé. Už v Monze se ukázalo, že Red Bull dokáže na tratích s nízkým přítlakem využít své přednosti. Max Verstappen tam slavil vítězství, zatímco McLaren musel uznat, že ne všude bude mít dostatečnou rychlost na čele.
Podle Stelly je slabinou MCL39 jeho charakteristika. „Auto je skvělé v dlouhých a středně rychlých zatáčkách, kde plynule projíždí stopou. Naopak při prudkém brzdění z vysokých rychlostí ztrácí. Právě to je typické pro okruhy v Baku nebo Las Vegas."
„Kdybych měl říct, kde to pro nás bude nejtěžší, vyberu Baku a Las Vegas,“ uvedl Stella. „Tyto tratě nemají tolik zatáček střední a vyšší rychlosti, kde jsme silní. Naopak je zde spousta brzdění z plného plynu, což není naše silná stránka.“
Stella jako ideální příklad uvedl první zatáčku v Zandvoortu, která perfektně sedí charakteru vozu. Podobné pasáže ale v Baku ani v Las Vegas chybí, a právě proto tam soupeři dokážou smazat náskok McLarenu.
Pozitivní zprávou je, že i přes tyto limity se tým v Baku dokázal zapojit do boje o pole position. To potvrzuje univerzálnost MCL39 i schopnost inženýrů přizpůsobit nastavení vozu i méně příznivým podmínkám. McLaren tak ví, že ani na svých slabších tratích není bez šance.
Do Las Vegas proto míří s realistickým očekáváním. Stella počítá s tím, že soupeři budou minimálně na stejné úrovni a tým čeká náročný víkend. Přesto věří, že jeho jezdci budou schopni bojovat o vítězství, i když už ne s takovou lehkostí, na jakou byli fanoušci v první části sezony zvyklí.
