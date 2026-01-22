McLaren potvrdil, že i v sezoně 2026 zůstanou v platnosti papaya rules, která kladou důraz na rovnost a férové zacházení mezi Landem Norrisem a Oscarem Piastrim.
Ve Formuli 1, kde se často rozhoduje mezi tvrdým pragmatismem a týmovou filosofií, McLaren znovu dává jasně najevo, na jaké straně stojí. Britská stáj potvrdila, že i v sezoně 2026 zůstanou v platnosti takzvaná papaya rules, která upravují vzájemné závodění jejích jezdců a kladou důraz na rovnost, férovost a respekt na trati.
Šéf týmu Andrea Stella zdůraznil, že McLaren nechce ustupovat od hodnot, které považuje za klíčové pro svou identitu, informuje PlanetF1. Lando Norris i Oscar Piastri mají i nadále závodit za stejných podmínek bez pevně dané týmové jedničky, přičemž právě tento přístup má podle vedení stáje nejlépe vystihovat způsob, jakým McLaren chce v nejvyšší kategorii motorsportu fungovat.
Stella zároveň připomněl, že ve Formuli 1 neexistují neměnné dogmata. Přesto je podle něj filozofický základ přístupu k vnitřnímu závodění pevně daný a dlouhodobě diskutovaný přímo s oběma jezdci. Otevřená komunikace a průběžné vyhodnocování situací mají zajistit, aby pravidla fungovala nejen na papíře, ale i v praxi během napjatých závodních momentů.
Papaya rules se stala jedním z nejčastěji probíraných témat sezony 2025, zejména ve chvíli, kdy McLaren disponoval monopostem schopným pravidelně bojovat o vítězství. Fanoušci i část expertů si kladli otázku, zda rovné zacházení s oběma jezdci nepřipravuje tým o strategickou výhodu v boji o tituly.
Kritické hlasy často poukazují na to, že konkurenti s jasně určeným lídrem mohou v rozhodujících fázích sezony postupovat tvrději a efektivněji. McLaren však tuto cestu vědomě odmítá a místo krátkodobého zisku sází na dlouhodobou stabilitu, důvěru a týmovou soudržnost.
Samotní jezdci přitom situaci nevnímají tak dramaticky, jak by se mohlo z veřejné debaty zdát. Oscar Piastri opakovaně naznačil, že uvnitř týmu panuje kolem papájových pravidel klidná a konstruktivní atmosféra a že většina rozhodnutí vzniká na základě společné dohody, nikoli napětí.
McLaren si nicméně uvědomuje, že i tento systém má prostor pro vývoj. Stella připustil, že cílem není pravidla rušit, ale spíše je postupně zjednodušovat a zpřehledňovat tak, aby jejich uplatňování bylo méně zatěžující pro jezdce i týmové zázemí.
Zda se tento přístup v éře nových technických pravidel od roku 2026 ukáže jako konkurenční výhoda, nebo naopak jako brzda v boji o tituly, zůstává otevřenou otázkou. Jisté však je, že McLaren zůstává věrný své filozofii a i nadále půjde vlastní cestou, bez ohledu na tlak okolí.
