James Allison prozradil, co rozhodne o výkonnosti v nové éře pravidel

James Allison varuje, že i po změně pravidel v roce 2026 zůstanou pneumatiky hlavním limitem výkonu monopostů. Podle něj bude strategie a práce s degradací klíčovější než samotné technické inovace.
Technický ředitel Mercedesu James Allison se podíval na to, co Formuli 1 čeká od roku 2026, a upozornil na hlavní limity, s nimiž se týmy budou muset vyrovnat. Přestože nová pravidla přinesou zcela přepracovanou pohonnou jednotku a aktivní aerodynamiku, Allison zdůraznil, že klíčovým faktorem zůstávají pneumatiky. „Samozřejmě budete muset zvládnout nový podvozek a novou aerodynamiku co nejlépe, to je faktor číslo jedna. Ale na konci řetězce jsou to stále pneumatiky, které musí absorbovat všechno, co uděláte,“ uvedl.
Jedním z pozitivních aspektů nové generace vozů podle něj bude samotné chování motorů. „Některé věci se změní k lepšímu,“ řekl v rozhovoru pro Nextgen Auto. „Dosti nešťastná formule velmi vysokého zatížení motoru na konci rovinky zmizí a budeme mít mnohem mírnější zatížení, což bude výhodné pro všechny. Ale jiné věci se budou vyvíjet složitějším směrem.“
Rok 2026 přinese revoluční pohonnou jednotku, která bude výkonově vyvážená mezi spalovacím motorem a elektromotorem. Aktivní aerodynamika pak umožní monopostům přepínat mezi režimem s nízkým odporem a vysokým přítlakem pomocí pohyblivých prvků na předním a zadním křídle. Pro týmy to bude znamenat nové možnosti, ale i obrovské technické výzvy v oblasti nastavení a integrace.
Jedním z nejdiskutovanějších témat jsou rozměry pneumatik. Ty se zmenší o 25 mm vpředu a o 30 mm vzadu, čímž se sníží hmotnost i odpor vzduchu. To však přináší zásadní nevýhodu – menší styčná plocha znamená, že guma musí pracovat podstatně více. „Menší pneumatiky ke snížení odporu znamenají, že pneumatika je více namáhaná,“ vysvětlil Allison a upozornil také na další komplikaci – zákaz používání ohřívacích dek.
„Zatímco stále chceme jezdit na velmi nízkých teplotách pneumatik, bez vyhřívacích dek, jak to vyžadují předpisy, bude muset Pirelli vytvořit směs, která dokáže dobře fungovat na trati při nižších teplotách než současné pneumatiky,“ dodal Allison. „Řekl bych tedy, že to bude pravděpodobně stejně důležité příští rok jako letos, i když se některé aspekty změnily k lepšímu.“
Pirelli již začalo testovat užší gumy na speciálně upraveném voze pro rok 2026, avšak první reakce jezdců nebyly příliš povzbudivé. George Russell po březnových testech připustil, že změna zatím nepůsobí příznivě. „Několik jezdců vyzkoušelo pneumatiky pro rok 2026, které budou užší, aby se snížil odpor,“ řekl. „Bylo to ale poměrně náročné ve srovnání se širokými pneumatikami, které máme dnes. Přirozeně to byl poměrně velký krok zpět, protože jsou prostě mnohem užší. Doufám, že se během nadcházejících měsíců zlepší.“
Podle amerických médií zvažuje Red Bull možnost přivést do svého týmu F1 šampiona IndyCar Alexe Paloua, který by usedl vedle Maxe Verstappena.
Lewis Hamilton se po letní pauze vrací zpět do dění formule 1 a hned na úvod ho čeká závod, který může zásadně ovlivnit jeho sezonu. Britský šampion tak vstupuje do víkendu s vědomím, že následující velká cena je pro něj i pro Ferrari mimořádně důležitá.
S blížícím se oznámením jezdecké sestavy pro první sezónu týmu Cadillac ve Formuli 1 se podle očekávání tým přiklání ke zkušeným závodníkům. To zároveň značně snižuje šance mladého amerického jezdce Coltona Herty na místo v nové stáji.
Podle neoficiálních zpráv Ferrari připravuje při nadcházející Velké ceně Itálie v Monze speciální poctu k 50. výročí prvního titulu mistra světa Nikiho Laudy.
Lewis Hamilton zažil u Ferrari svůj nejúspěšnější začátek kariéry u nové stáje. Sedminásobný mistr světa zůstává přesto optimistický a věří v dlouhodobou vizi týmu.
Jacques Villeneuve je přesvědčen, že za nedávnou nadvládu Red Bullu stojí především Max Verstappen. Podle něj by si tým měl více uvědomovat, že současné úspěchy nejsou jen zásluhou technické převahy, ale hlavně vynikajících jezdeckých schopností své hvězdy.
Poradce Cadillacu pro Formuli 1, Mario Andretti, vyzval fanoušky, aby brali za pravdu pouze oficiální informace týmu, zatímco stáj chystá oznámení složení jezdeckého dua pro sezonu 2026. Andretti tím reaguje na množící se spekulace a snaží se udržet kontrolu nad komunikací směrem k médiím i fanouškům.
Red Bull plánuje dokončit ročník 2025 s prakticky stejnou specifikací monopostu, jakou představil při Velké ceně Maďarska.
McLaren MCL39 se sice rychle zařadil mezi nejdominantnější vozy sezony 2025, ale zimní testy v Bahrajnu odhalily i jeho slabší stránku. Podle jezdců byl monopost na samotné hranici možností obtížně ovladatelný, což ukazuje, že cesta k současné formě nebyla bez komplikací.
Podle spekulací by Red Bull mohl do dohody o odchodu Christiana Hornera zařadit ustanovení, které by mu znemožnilo vrátit se do Formule 1 v jiné funkci. Pro stáj z Milton Keynes by šlo o preventivní krok, jak zabránit tomu, aby jejich bývalý šéf v budoucnu posílil konkurenci.
Esteban Ocon měl u Alpine těžké období, kdy ho problémy týmu omezovaly. V Haasu naopak našel tým, kde se otevřeně komunikuje a všichni spolupracují, což mu umožňuje jezdit tak, jak umí.