McLaren v chaosu: Oscar Piastri otevřeně o týmové kolizi v Singapuru

Oscar Piastri označil „papaya rules“ McLarenu za jednoduchou zásadu pro bezpečnost jezdců, ale po Singapuru se jejich význam opět stal diskutovaným tématem.
Video, ve kterém Oscar Piastri vysvětluje tzv. „papaya rules“, se znovu objevilo na internetu poté, co se oba jezdci McLarenu střetli při startu Velké ceny Singapuru. Incident vyvolal řadu otázek ohledně týmového řízení a dodržování interních pravidel mezi kolegy.
V srpnovém rozhovoru pro Autosport během letní přestávky F1 2025 byl Piastri dotázán, co přesně „papaya rules“ znamenají, tedy jaké standardy má McLaren nastavené pro své jezdce. „Vždy se z toho udělalo mnohem více, než co to ve skutečnosti je,“ usmál se Australan. „Je to doslova jedno pravidlo: nekolidujte spolu.“
Právě toto pravidlo bylo porušeno při startu závodu v Singapuru. Lando Norris využil silného startu a volné mezery na trati, aby se dostal před Piastriho do zatáčky číslo tři. Mezera se ale rychle uzavřela, což vedlo k tomu, že Norris narazil do Maxe Verstappena a sklouzl se zpět na svého týmového kolegu.
Norris při incidentu utrpěl menší poškození předního křídla, přesto se dokázal posunout na třetí místo. Piastri mezitím musel provést vyhýbací manévr, aby se vyhnul nárazu do zdi, a nakonec skončil čtvrtý.
Australan jasně vyjádřil frustraci nad chováním svého kolegy. „Jo, to nebylo moc týmové, ale jistě,“ řekl přes rádio a krátce poté dodal: „Takže je vše v pořádku, že mě Lando prostě předjede? Co to vlastně je?“
Jeho závodní inženýr Tom Stallard situaci později komentoval: „Jako tým vidíme, že Lando musel vyhnout Verstappenovi, takže během závodu nepodnikneme žádné kroky. Můžeme to dále prověřit později.“ Piastri na to reagoval jasně: „To není fér. To není fér.“ Stallard se snažil Piastriho uklidnit: „Bude příležitost to zhodnotit později, teď se soustřeď jen na závod.“
Oscar Piastri neztratil kritický tón ani později. „Když má vyhnout jiné autě tak, že narazí do svého týmového kolegy, pak to podle mě není moc dobré vyhýbání,“ poznamenal. Incident přiměl fanoušky, aby si znovu připomněli srpnový rozhovor Piastriho a jeho jednoduché pravidlo „nekolidujte“.
Podobná situace se opakovala i na Velké ceně Itálie, kdy tým rozhodl, že Piastri má pustit Norrise při návratu z boxů. Australan to zpochybnil: „Říkali jsme si, že pomalá zastávka je součást závodění, takže moc nechápu, co se změnilo.“ Přesto postupoval podle pokynů týmu. S ohledem na to, že McLaren už získal titul mezi konstruktéry, nyní mnozí fanoušci a odborníci zvažují, jak dlouho bude přístup „papaya rules“ v týmu opravdu fungovat.
