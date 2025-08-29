McLaren umožňuje individuální taktiky: Lando Norris a Oscar Piastri chtějí závodit po svém

Lando Norris připustil, že rozhodnutí McLarenu o rozdělené strategii v Maďarsku nebylo „zcela harmonické jako tým“. Přesto zdůraznil, že on i jeho týmový kolega si rádi hrají se strategickými možnostmi individuálně a oceňují možnost přizpůsobit taktiku svému závodu.
Oscar Piastri a Lando Norris dali jasně najevo, že podporují pokračování rozdělených strategií u McLarenu, zatímco oba bojují o titul ve Formuli 1 pro rok 2025. Přesto oba připouštějí, že maďarská Grand Prix byla spíše výjimečná situace.
Norris během závodu v Maďarsku jel na třetí pozici a rozhodl se pro jednoklapkovou strategii, která ho dostala před Piastriho, jenž zvolil dvakrát zastávku. Tento tah mu poskytl šanci bojovat o vítězství a ukázal, že individuální strategie mohou přinést výrazný výsledek.
Rozhodnutí McLarenu rozdělit strategie obou jezdců vyvolalo otázky, ale Piastri i Norris zdůrazňují, že volba strategie by měla být individuální, a ne diktovaná jednotně pro oba piloty. „Myslím, že vždy budou situace, kdy poslední auto ve vlaku má mnohem méně co ztratit,“ vysvětlil Piastri. „Bylo by nespravedlivé neutralizovat tuto možnost jen proto, že chceme mít oba stejnou strategii.“
Piastri také dodal, že po závodě proběhly konstruktivní diskuze o tom, zda by pro něj bylo možné udělat něco jinak. „Byly to velmi produktivní debaty. Stále budeme mít možnost zvolit alternativní strategie, pokud si to přejeme,“ uvedl. Zároveň uznal, že pokrýt různé strategie je náročné, zejména vzhledem k postavení McLarenu v šampionátu.
Norris potvrdil, že situace se od té doby nezměnila, a připomněl, že by bylo „pošetilé“ následovat všechny ostatní a zvolit jednotnou taktiku jen kvůli harmonii. „Budapešť byla trochu výjimečná. Moje rozhodnutí pro jednoklapkovou strategii nebylo o tom vyhrát závod hned, ale dát si šanci dostat se před George,“ vysvětlil britský jezdec.
Norris přiznal, že závod nebyl zcela harmonický z pohledu týmu, protože strategie neseděla do obvyklého plánu. „Ale zároveň je to příklad toho, co se může stát v závodění. Chceme, aby věci nebyly příliš striktní a aby nám nebylo bráněno závodit jako jednotlivcům a zlepšovat se,“ dodal.
Oba jezdci zdůraznili, že týmové dohody a spokojenost celého McLarenu zůstávají prioritou. „Během sezóny po každém závodě provádíme drobné úpravy a máme dobré pochopení jako tým. Žádné zásadní změny nejsou, ale stále máme šanci vyhrát Pohár konstruktérů, a to je nyní hlavní cíl,“ uzavřel Norris.
Flavio Briatore potvrdil, že Alpine vede vážná jednání s Valtterim Bottasem, aby využil jeho zkušenosti k posílení týmu. Zároveň zdůraznil, že zatím nejde o žádné oficiální rozhodnutí.
McLaren pokračoval v dominantním tempu i v druhém volném tréninku na Velkou cenu Nizozemska. Lando Norris potvrdil svou formu z úvodní části programu a ovládl také odpolední jízdu, čímž završil páteční tréninky v Zandvoortu na prvním místě.
Inženýr Ferrari Francesco Cigarini je přesvědčen, že potíže Lewise Hamiltona v týmu pramení z absence osobnosti podobné Niki Laudovi. Podle něj chybí zkušený prostředník, který by dokázal propojit jezdce s týmem a zlepšit vzájemnou komunikaci i spolupráci.
Lando Norris ovládl první trénink po letní přestávce s McLarenem na prvním a druhém místě. Debutant Mercedesu Andrea Kimi Antonelli vyjel mimo trať a způsobil červenou vlajku.
Fernando Alonso vyzdvihuje schopnosti Alexe Paloua a věří, že by se dokázal rychle přizpůsobit Formuli 1.
Mercedes má George Russella i Andreu Kimi Antonelliho pod smlouvou pouze do konce roku 2025. V minulosti se sice spekulovalo o možném příchodu Maxe Verstappena, avšak tyto úvahy mezitím utichly.
McLaren oznámil, že tým ponese od následující sezony název McLaren Mastercard F1 Team, čímž Mastercard posiluje své partnerství a angažovanost v týmu. Nové partnerství přináší nejen finanční podporu, ale i příležitosti pro technologické inovace a fanouškovské projekty.
Sergio Pérez po bolestném konci v Red Bullu našel novou motivaci a v roce 2026 se vrátí do Formule 1 jako jezdec nováčka Cadillac. Zkušený Mexičan tak dostane šanci na restart kariéry i podíl na budování ambiciózního projektu od základů.
Sergio Pérez po těžkém konci u Red Bullu strávil letošní rok pauzou, aby si odpočinul a zhodnotil svou kariéru, než se vrátí do F1 s Cadillacem. Mexický pilot je přesvědčen, že díky tréninku a plánovanému testování bude připraven podávat výkony od prvního závodu sezony 2026.
Alex Brundle označil angažování Valtteriho Bottase a Sergia Péreze za správný krok pro Cadillac, i když by rád viděl místo pro mladého nebo amerického jezdce.
Generální ředitel týmu Cadillac F1 Dan Towriss se vyjádřil k spekulacím ohledně možného přesunu Christiana Hornera, zdůrazňujíc, že tým je plně zaměřen na budování vlastního projektu.