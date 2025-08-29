McLaren umožňuje individuální taktiky: Lando Norris a Oscar Piastri chtějí závodit po svém

Mclareny během závodu v Belgii
Mclareny během závodu v Belgii, foto: McLaren
Michael Zelinka VČERA 13:13
Lando Norris připustil, že rozhodnutí McLarenu o rozdělené strategii v Maďarsku nebylo „zcela harmonické jako tým“. Přesto zdůraznil, že on i jeho týmový kolega si rádi hrají se strategickými možnostmi individuálně a oceňují možnost přizpůsobit taktiku svému závodu.

Oscar Piastri a Lando Norris dali jasně najevo, že podporují pokračování rozdělených strategií u McLarenu, zatímco oba bojují o titul ve Formuli 1 pro rok 2025. Přesto oba připouštějí, že maďarská Grand Prix byla spíše výjimečná situace.

Norris během závodu v Maďarsku jel na třetí pozici a rozhodl se pro jednoklapkovou strategii, která ho dostala před Piastriho, jenž zvolil dvakrát zastávku. Tento tah mu poskytl šanci bojovat o vítězství a ukázal, že individuální strategie mohou přinést výrazný výsledek.

Rozhodnutí McLarenu rozdělit strategie obou jezdců vyvolalo otázky, ale Piastri i Norris zdůrazňují, že volba strategie by měla být individuální, a ne diktovaná jednotně pro oba piloty. „Myslím, že vždy budou situace, kdy poslední auto ve vlaku má mnohem méně co ztratit,“ vysvětlil Piastri. „Bylo by nespravedlivé neutralizovat tuto možnost jen proto, že chceme mít oba stejnou strategii.“

George Russell v Maďarsku získal třetí místo

George Russell vysvětluje drama kolem Mercedesu: Otázka byla jen kdo bude mým kolegou

Piastri také dodal, že po závodě proběhly konstruktivní diskuze o tom, zda by pro něj bylo možné udělat něco jinak. „Byly to velmi produktivní debaty. Stále budeme mít možnost zvolit alternativní strategie, pokud si to přejeme,“ uvedl. Zároveň uznal, že pokrýt různé strategie je náročné, zejména vzhledem k postavení McLarenu v šampionátu.

Norris potvrdil, že situace se od té doby nezměnila, a připomněl, že by bylo „pošetilé“ následovat všechny ostatní a zvolit jednotnou taktiku jen kvůli harmonii. „Budapešť byla trochu výjimečná. Moje rozhodnutí pro jednoklapkovou strategii nebylo o tom vyhrát závod hned, ale dát si šanci dostat se před George,“ vysvětlil britský jezdec.

Norris přiznal, že závod nebyl zcela harmonický z pohledu týmu, protože strategie neseděla do obvyklého plánu. „Ale zároveň je to příklad toho, co se může stát v závodění. Chceme, aby věci nebyly příliš striktní a aby nám nebylo bráněno závodit jako jednotlivcům a zlepšovat se,“ dodal.

Oba jezdci zdůraznili, že týmové dohody a spokojenost celého McLarenu zůstávají prioritou. „Během sezóny po každém závodě provádíme drobné úpravy a máme dobré pochopení jako tým. Žádné zásadní změny nejsou, ale stále máme šanci vyhrát Pohár konstruktérů, a to je nyní hlavní cíl,“ uzavřel Norris.

Témata:
McLaren Lando Norris Oscar Piastri
