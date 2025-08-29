George Russell vysvětluje drama kolem Mercedesu: Otázka byla jen kdo bude mým kolegou

Mercedes má George Russella i Andreu Kimi Antonelliho pod smlouvou pouze do konce roku 2025. V minulosti se sice spekulovalo o možném příchodu Maxe Verstappena, avšak tyto úvahy mezitím utichly.
George Russell před domácími fanoušky Maxe Verstappena v Zandvoortu odmítl jakékoli pochybnosti o své budoucnosti u Mercedesu. „Ne, vůbec ne, abych byl upřímný. Bylo to spíš o tom, kdo bude mým týmovým kolegou,“ prohlásil. Sedmadvacetiletý Brit zdůraznil, že v otázce svého místa nikdy necítil tlak, a to navzdory intenzivním spekulacím posledních měsíců.
George Russell i nováček Andrea Kimi Antonelli mají s Mercedesem smlouvu jen do konce roku 2025. To vyvolalo spekulace, že by jednoho z nich mohl nahradit Max Verstappen. O možné budoucnosti čtyřnásobného šampiona se hodně mluvilo, zvlášť poté, co Russell v Kanadě poznamenal, že „Verstappen byl vždy na radaru“ Mercedesu.
Spekulace ukončilo až Verstappenovo oznámení, že zůstává u Red Bullu. Krátce předtím se ale mluvilo o tom, že by mohl vytvořit silnou dvojici s Antonellim, zatímco Russell by musel uvolnit místo. Ten to však rázně odmítl a připomněl své výsledky. Vyhrál v Kanadě a v šampionátu je aktuálně čtvrtý. „Věřím si víc než kdy dřív. Vždycky jsem si věřil a výsledky to dokazují, nejen letos, ale po celou kariéru od svých deseti let. Pokud věříte sami sobě a podáváte výkony, nemáte se čeho obávat,“ zdůraznil.
Russell zároveň popřel, že by ságu kolem Verstappena rozvířil záměrně. „Nemyslel jsem si, že je to tajemství. Možná to bylo… jak to říct… takové neuhlídané tajemství. Ale neuvědomil jsem si, že to není obecně známé,“ vysvětlil.
Pokud jde o jeho vlastní kontrakt, Brit potvrdil, že jednání s Mercedesem probíhají, ale v klidném tempu. „Jsme v pozitivních hovorech. Nic se nemělo dít během letní přestávky, protože jsme si chtěli odpočinout. Teď se věci vyvíjejí správným směrem,“ řekl. Russell ale přiznává, že dohoda nemusí přijít rychle – prioritou je správné načasování i vyhodnocení blížících se změn pravidel pro rok 2026.
„Je potřeba dívat se na to, co je pro vás přínosné, ale také na rizika. Mercedesu jsem loajální, protože jsme si navzájem tolik let pomáhali, a chci s Mercedesem vyhrávat. Ale všechno musí být správně nastavené. Ať už to bude na rok, nebo na více let, to je právě to, co řešíme,“ dodal Russell.
Jisté je zatím jediné – Russell se cítí pevně spjatý s Mercedesem a jeho cílem zůstává získat s týmem mistrovský titul. Otázkou zůstává, jak dlouhá cesta k tomu povede a jak dlouhý závazek bude nakonec ochoten podepsat.
Flavio Briatore potvrdil, že Alpine vede vážná jednání s Valtterim Bottasem, aby využil jeho zkušenosti k posílení týmu. Zároveň zdůraznil, že zatím nejde o žádné oficiální rozhodnutí.
McLaren pokračoval v dominantním tempu i v druhém volném tréninku na Velkou cenu Nizozemska. Lando Norris potvrdil svou formu z úvodní části programu a ovládl také odpolední jízdu, čímž završil páteční tréninky v Zandvoortu na prvním místě.
Inženýr Ferrari Francesco Cigarini je přesvědčen, že potíže Lewise Hamiltona v týmu pramení z absence osobnosti podobné Niki Laudovi. Podle něj chybí zkušený prostředník, který by dokázal propojit jezdce s týmem a zlepšit vzájemnou komunikaci i spolupráci.
Lando Norris ovládl první trénink po letní přestávce s McLarenem na prvním a druhém místě. Debutant Mercedesu Andrea Kimi Antonelli vyjel mimo trať a způsobil červenou vlajku.
Lando Norris připustil, že rozhodnutí McLarenu o rozdělené strategii v Maďarsku nebylo „zcela harmonické jako tým“. Přesto zdůraznil, že on i jeho týmový kolega si rádi hrají se strategickými možnostmi individuálně a oceňují možnost přizpůsobit taktiku svému závodu.
Fernando Alonso vyzdvihuje schopnosti Alexe Paloua a věří, že by se dokázal rychle přizpůsobit Formuli 1.
Mercedes má George Russella i Andreu Kimi Antonelliho pod smlouvou pouze do konce roku 2025. V minulosti se sice spekulovalo o možném příchodu Maxe Verstappena, avšak tyto úvahy mezitím utichly.
McLaren oznámil, že tým ponese od následující sezony název McLaren Mastercard F1 Team, čímž Mastercard posiluje své partnerství a angažovanost v týmu. Nové partnerství přináší nejen finanční podporu, ale i příležitosti pro technologické inovace a fanouškovské projekty.
Sergio Pérez po bolestném konci v Red Bullu našel novou motivaci a v roce 2026 se vrátí do Formule 1 jako jezdec nováčka Cadillac. Zkušený Mexičan tak dostane šanci na restart kariéry i podíl na budování ambiciózního projektu od základů.
Sergio Pérez po těžkém konci u Red Bullu strávil letošní rok pauzou, aby si odpočinul a zhodnotil svou kariéru, než se vrátí do F1 s Cadillacem. Mexický pilot je přesvědčen, že díky tréninku a plánovanému testování bude připraven podávat výkony od prvního závodu sezony 2026.
Alex Brundle označil angažování Valtteriho Bottase a Sergia Péreze za správný krok pro Cadillac, i když by rád viděl místo pro mladého nebo amerického jezdce.
Generální ředitel týmu Cadillac F1 Dan Towriss se vyjádřil k spekulacím ohledně možného přesunu Christiana Hornera, zdůrazňujíc, že tým je plně zaměřen na budování vlastního projektu.